



ИА REGNUM Доллар. Евро

Заявление Дж. Йеллен.

Отмена годового аукциона валютного РЕПО Банком России.

Снижение дефляции в еврозоне.

29 марта доллар США попал под сильнейшее давление после заявлений главы ФРС США. Джанет Йеллен отметила, что при небольшом замедлении темпов роста американской экономики ФРС может снизить ставку до 0−0,25%, а при более существенном спаде — запустить программу количественного смягчения QE4. В базовом сценарии в 2016 году ФРС прогнозирует повышение ключевой процентной ставки до 0,75−1% годовых. По прогнозам регулятора базовая инфляция в США приблизится к уровню 2% годовых лишь к 2017−2018 годам. ФРС опасается возможного замедления мировой экономики, снижения корпоративных прибылей и цен на сырье. Полагаем, негативные сценарии реализуются, если годовые темпы роста китайской экономики снизятся до 6,5% годовых, что прогнозирует в этом году МВФ. Запуск программы QE4 в США позволит забыть о достижении паритета в паре EUR/USD, которая к концу года теоретически может даже вырасти до уровня 1,25. 1 апреля она протестировала отметку 1,14. Ближайшая цель по ней — уровень 1,15.

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На этой неделе ЦБ РФ объявил о приостановке с 1 апреля аукционов годового валютного РЕПО из-за отсутствия спроса со стороны банков. Отметим, что с начала года задолженность кредитных организаций по второй части сделок РЕПО снизилась примерно с 20,666 млрд до 16,556 млрд долларов. Вероятно, прибыль, получаемая российскими экспортёрами, идет сейчас на оплату задолженности перед российским банковским сектором, который в свою очередь гасит ее (уже банковскую задолженность) перед ЦБ РФ. Есть довольно прозаичная причина, по которой коммерческие банки РФ не желают занимать у ЦБ РФ валюту на год. Заключается она в высокой ставке долларового кредитования равной «LIBOR+300 б.п.». Сейчас банковскому сектору РФ намного проще занимать у ЦБ РФ валюту на месяц под ставку «LIBOR+200 б.п.», а через месяц вновь пролонгировать задолженность, о чем сигнализирует изменение временной структуры задолженности российского банковского сектора перед ЦБ РФ. С начала года задолженность кредитных организаций по второй части сделок РЕПО на срок 12 месяцев снизилась с 15,550 млрд до 4,346 млрд, а на срок 28 дней — выросла с 5,016 млрд до 12,109 млрд долларов.

31 марта стало известно, что в марте снижение индекса потребительских цен в еврозоне замедлилось с 0,2% до 0,1% годовых (предварительная оценка). Базовое значение показателя выросло с 0,8% до 1% годовых. Улучшение инфляционных ожиданий в еврозоне мы связываем со стабилизацией в марте цен на нефть марки BRENT около уровня в 40 долларов за баррель (то есть на более высоком уровне, чем в январе-феврале). Рост инфляционного давления в еврозоне в апреле может ускориться на фоне расширения ЕЦБ ежемесячной программы покупок активов с 60 млрд до 80 млрд евро. Процесс покупок регулятором облигаций и роста в связи с этим инфляционного давление в еврозоне окажет неоднозначное влияние на доходность европейских облигаций (которая существенно ниже текущих уровней не снизятся, что даст шанс на дальнейший рост евро).

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