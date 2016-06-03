



Матиас Стомер. Старуха со свечой (фрагмент). 1640

Заявление МЭР об индексации пенсий.

Прогнозы ЦБ о росте банковского кредитования в РФ.

Саммит ОПЕК.

На этой неделе замглавы Минэкономразвития Олег Фомичев заявил о том, что российский бюджет сейчас не располагает средствами для повторной индексации пенсий в 2016 году. Напомним, что он сверстан, исходя из стоимости нефти марки Urals в 3165 рублей за баррель. По данным Минфина, средняя стоимость нефти марки Urals за первые 5 месяцев текущего года составила 36,01 долл. за баррель. По нашим оценкам, средний курс доллара за этот период составил 69,19 рубля. Таким образом, средняя стоимость нефти марки Urals за первые 5 месяцев текущего года составила чуть менее 2,5 тыс. рублей (это на 21% меньше, чем хотелось бы правительству РФ). Мы допускаем индексацию пенсий по итогам первого полугодия на очередные 4%, но если это решение будет принято, то оно будет носить чисто политический характер из-за проведения осенью парламентских выборов в РФ. По итогам 2016 года дефицит российского бюджета не превысит 3% от ВВП, если правительство РФ сумеет выгодно продать часть акций Роснефти (ждать поддержки от изменения внешней конъюнктуры в лучшую сторону можно, но лишь в среднесрочной перспективе).

1 июня ЦБ РФ опубликовал бюллетень «Изменение условий банковского кредитования». В нем отмечается, что на фоне снижения кредитных ставок (что мы связываем с постепенным переходом к профициту ликвидности в банковском секторе) российские банки прогнозируют повышение спроса на кредиты во 2−3 кварталах 2016 года, особенно в сегменте потребительского кредитования (потребительские и ипотечные кредиты станут более доступны заемщикам).

Важно отметить, что в последние кварталы Банк России вводит ограничения по максимальным ставкам потребительского кредитования. Сейчас коммерческие банки не имеют права выдавать клиенту «слишком» дорогие кредиты. В частности, российский регулятор отмечает, что предельное значение полной стоимости кредита на приобретение автомобиля с пробегом от 0 до 1000 км на 1 квартал 2016 г. было установлено в размере 22,756% годовых. На 2 квартал 2016 г. этот показатель снизился до 21,845% годовых. Ограничения ЦБ РФ максимальных ставок по кредитам, безусловно, сыграет на руку госбанкам, которые могут привлекать ресурсы под более низкий процент, чем небольшие банки (то есть с меньшей капитализацией).

В ближайшие месяцы процесс ухода «неэффективных» кредитных учреждений в РФ должен продолжиться, в том числе из-за сохранения негативных тенденций в российской экономике. Примечательно, что в обзоре «об изменении условий банковского кредитования» рассматривается ситуация не только в РФ, но и в таких регионах, как еврозона и США. В еврозоне ставки по кредитам для населения и предприятий снижаются на фоне установления отрицательной ставки по депозитам (равной сейчас минус 0,4%). В то же время в США банки стали ужесточать требования к заемщикам, которые работают в нефтегазовом секторе страны. Вероятно, в конце 2 кв. 2016 года большинство ставок кредитования в США вырастет на фоне ожидаемого участниками рынка повышения 15 июня на 25 б.п. ставки по федеральным фондам.

2 июня состоялось заседание ОПЕК, на котором не было принято решения об ограничении добычи нефти. И.о. генсекретаря ОПЕК Абдалла эль Бадри заявил о том, что ОПЕК пока не может прийти к конкретным цифрам по квотам на добычу, так как Иран наращивает производство, а добыча в Ливии и Нигерии нестабильна. Цены на нефть практически не отреагировали на это событие и продолжили консолидацию в диапазоне 49−50 долл. за баррель. Поддержку им в очередной раз оказала статистика Минэнерго США, которое зафиксировало падение за прошлую неделю добычи нефти в США на 1,4 млн баррелей. В июне цены на нефть могут упасть к 44 долл. и ниже, если ФРС повысит ставку.