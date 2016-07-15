



Дарья Антонова ИА REGNUM Российский рубль

Возобновление роста добычи нефти в США

Заседание Банка Англии

Обновление рублем максимума года к резервным валютам

13 июля Минэнерго США опубликовало негативную для покупателей нефтяных фьючерсов статистику. Добыча нефти в США на неделе 2−8 июля выросла с 8,428 млн до 8,485 млн баррелей в день, запасы дистиллятов — на 4,058 млн баррелей, бензина — на 1,213 млн баррелей. Несмотря на пик автомобильного сезона, который должен был увеличить спрос на топливо, запасы бензина на 10% или 22 млн баррелей превышают прошлогодний уровень. Цены на нефть нервно отреагировали на статистику, опустившись в моменте к 46 долл. за баррель. Если в ближайшие недели добыча нефти и число буровых установок в США продолжат расти, то цены на «черное золото» опустятся к уровню в 43 долл. за баррель.

14 июля Банк Англии принял решение сохранить без изменений все параметры денежно-кредитной политики, что практически позволило фунту в этот день протестировать уровень 1,35 долл. (хотя 6 июля он тестировал уровень 1,2795 долл.). Большинство участников рынка надеялись на ее смягчение. Итак, 8 из 9 членов комитета по монетарной политике проголосовали за сохранение базовой ставки на уровне 0,5%, и всего один член комитета проголосовал за снижение ставки до 0,25%. Между тем, регулятор не исключил смягчения монетарной политики в августе. Если к 4 августа, когда состоится следующее заседание Банка Англии, макроэкономическая статистика в этой стране ухудшится (то есть июльская статистика просигнализирует о снижении инфляции, промышленного производства и т.д.), то британский регулятор будет вынужден снизить с 0,5% до 0,25% ключевую ставку или расширить с 375 млрд до 450 млрд фунтов программу покупок активов. Нежелание Банка Англии смягчить 14 июля монетарную политику уменьшило вероятность ее смягчения 21 июля со стороны ЕЦБ.

14 июля российская валюта обновила годовые максимумы к резервным валютам. В этот день доллар США опускался до 62,71 рубля, в евро — до 69,65 рубля. При этом укрепление рубля происходило в условиях снижающихся цен на нефть. Поддержку рублю обеспечили такие факторы, как снижение за прошлую неделю еженедельной инфляции в РФ с 0,4% до 0,1%, повышенный спрос на ОФЗ, продажа экспортерами валютной выручки для уплаты дивидендов, рост банковского спроса на рублёвую ликвидность перед повышением с 1 августа нормы резервирования в РФ. В течение нескольких недель некоторые из этих факторов будут отыграны, и курс рубля естественным образом ослабнет (возможно, до 68 рублей за доллар).