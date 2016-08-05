



ИА REGNUM Надежды по снижению ключевой процентной ставки не оправдались

Включение российских еврооблигаций в систему Euroclear.

Заседание Банка Японии.

Заседание ЦБ РФ.

28 июля стало известно о включении российских еврооблигаций, выпущенных в мае 2016 года под ставку 4,75%, в систему Euroclear. После этой новости на вторичном рынке доходность российских еврооблигаций снизилась почти на 25 б.п. до 4,1%. Полагаем, до конца года РФ способна занять оставшиеся 1,25 млрд долл., не предлагая большую премию ко вторичному рынку.

В текущем году на фоне снижения процентных ставок в развитых странах (США, еврозоне, Японии и т.д.) повышенным спросом пользуются высокодоходные облигации развивающихся стран (РФ, Бразилии, Индии, Мексики и т.д.), которые номинированы как в национальной, так и в иностранной валюте. Конечно, при покупке рублевых российских бондов иностранным инвесторам следует учитывать валютный риск (ослабления рубля), который может быть захеджирован посредством покупок долгосрочных фьючерсов на пару USD/RUB. К концу 2016 года мы ожидаем ее увидеть в диапазоне 65−70.

29 июля Банк Японии разочаровал участников рынка, надеявшихся на существенное смягчение монетарной политики в третьей экономике мира. Регулятор сохранил ключевую процентную ставку на уровне минус 0,1% (ожидалось ее снижение до минус 0,2%) и ежемесячный объем покупок активов на уровне 80 трлн йен (ожидалось его расширение до 90−100 трлн йен). Банк Японии увеличит объем выкупа бумаг биржевых инвестиционных фондов (ETF) с 3,3 трлн до примерно 6 трлн йен и программу кредитования (в долларах) с 12 млрд до 24 млрд долларов. Менее активные действия Банка Японии привели к резкому укреплению японской валюты (пара USD/JPY в моменте тестировала уровень 102,7). В августе на фоне сворачивания операций carry trade доллар может просесть до 100 йен, что случится, например, при дальнейшем ухудшении экономической ситуации в странах ЕС, Китае и т.п. Примечательно, что японские власти (по поручению Куроды) решили (пусть и поздно) оценить эффективность текущей монетарной политики к следующему заседанию Банка Японии.

29 июля Банк России в некоторой степени тоже разочаровал участников рынка, надеявшихся на смягчение процентной политики в РФ, которое оживило бы рост российской экономики. Регулятор принял решение сохранить ключевую процентную ставку на уровне 10,5%. Совет директоров ЦБ РФ отмечает, что динамика инфляции и наметившееся оживление экономической активности в основном соответствуют базовому прогнозу Банка России. Однако снижение инфляционных ожиданий приостановилось (перестала снижаться базовая инфляция и сезонно сглаженные показатели месячных темпов прироста потребительских цен). Кроме того, регулятор обращает внимание на скорый переход к профициту ликвидности в банковском секторе РФ и на неопределенность в отношении будущих параметров бюджета РФ, внешние риски (цены на нефть?).

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В отношении внешних рисков озабоченность регулятора понятна — цены на нефть с начала лета обвалились примерно с 50 до 43 долл. за баррель. Возможно регулятор под внешними рисками (часть из которых еще не реализовалась) подразумевал рост неопределенности в мире после Brexit (на что в июле обратил внимание МВФ). Кстати, мы считаем, что 4 августа Банк Англии снизит ключевую ставку на 25 б.п.

Если же говорить об инфляции, то при еженедельном росте цен на 0,1% годовая инфляция в РФ к концу 2016 года должна снизиться с текущих 7,2% (как посчитал ЦБ РФ на 25 июля) до 6−6,1% (по нашим оценкам). К концу года ключевая процентная ставка, вероятно, упадет до 9,5% и продолжит свое снижение в 2017 году. Видимо, пока просто не время ее снижать.