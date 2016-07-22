



Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Недовольство российских властей укреплением рубля.

Снижение кредитного рейтинга Турции.

Заседание ЕЦБ.

19 июля президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым отметил, что «рубль укрепляется, несмотря на известную ценовую волатильность на сырьевых рынках, и в этой связи нам, конечно, нужно подумать, как и что мы будем делать в ближайшее время в связи с этими факторами». 21 июля Андрей Белоусов, ранее возглавлявший Минэкономразвития, прямо заявил, что рубль начал чрезмерно укрепляться, что создает целый ряд проблем для российской экономики, в том числе для экспорта, замещения импорта и бюджета. Его коллега — Андрей Клепач — спрогнозировал, что рост курса российской валюты к доллару на 1 рубль снижает доходы бюджета на 150−160 млрд рублей в год. Заявления российских чиновников по поводу курса рубля оказали на него негативное воздействие (в течение недели доллар вырос почти на 2 рубля — с 62,8 рубля до 64,8 рубля).

Дополнительную поддержку паре USD/RUB оказало укрепление доллара на международном валютном рынке в связи с улучшением июньской экономической статистики в США, а также нефтяной фактор — в течение недели котировки нефти марки Brent снизились c 47,5 долл. до 46,2 долл. за баррель.

Обеспокоенность российских властей укреплением рубля может повлечь определенные действия со стороны ЦБ РФ, несмотря на заявления регулятора о нежелании вмешиваться в валютный рынок. Российский регулятор вряд ли возобновит интервенции, но он может пойти на снижение 29 июля ключевой процентной ставки в РФ до 10%, увеличение лимита рублевого и снижение лимита долларового кредитования в рамках операций РЕПО.

20 июля агентство S&P понизило кредитный рейтинг Турции на одну ступень — с «BB+» до «BB». Агентство отмечает, что «бюджетные, долговые и экономические показатели Турции могут продолжить ухудшаться, поскольку политическая нестабильность может ударить по инвестиционному климату, что ухудшит ситуацию с платежным балансом». С этим сложно не согласиться. На фоне неудавшейся попытки военного госпереворота в Турции на 3 месяца (то есть до 21 октября) было объявлено чрезвычайное положение. В этом году дефицит текущего счета платежного баланса Турции может составить 4,5% от ВВП, а дефицит бюджета — не менее 1,2% от ВВП. Для поддержки экономики ЦБ Турции до конца года, вероятно, снизит ключевую процентную ставку с текущих 8,75% до 8% и допустит ослабление национальной валюты до 3,24 лиры за доллар.

21 июля ЕЦБ сохранил без изменений параметры денежно-кредитной политики в еврозоне, что было нейтрально воспринято инвесторами. По мнению главы ЕЦБ Марио Драги, Brexit не оказал значительного влияния на перспективы инфляции в еврозоне. Он отметил, что экономика ощущает поддержку со стороны внутреннего спроса. По мнению главы ЕЦБ, налогово-бюджетная политика в еврозоне в 2016 году будет умеренно стимулирующей. Несмотря на позитивный настрой Драги, риски скорого снижения евро в область 1,09−1,10 долл. представляются высокими из-за роста антиевропейских настроений после Brexit, снижения в июле индексов деловой активности в производственном секторе и сфере услуг еврозоны (соответственно с 52,8 п. до 51,9 п. и с 52,8 п. до 52,7 п.) и других причин.