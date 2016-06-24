



ИА REGNUM Букингемский дворец в Лондоне

Майская экономическая статистика по РФ.

Реализация Brexit.

«Закручивание гаек» АСВ.

Майская экономическая статистика по РФ просигнализировала о сохранении низкой потребительской активности российских домохозяйств. В апреле розничные продажи в РФ снизились на 4,9%(г/г), а в мае — на 6,1%(г/г). Некоторое улучшение продемонстрировала реальная (с поправкой на инфляцию) средняя заработная плата, которая в мае снизилась на 1%(г/г) после падения на 1,7%(г/г) в апреле. Низкий потребительский спрос формирует предпосылки к сохранению отрицательной динамики ВВП РФ во 2 кв. 2016 года. Между тем, снижающееся инфляционное давление в РФ во второй половине года приведет к выходу реальной заработной платы россиян в положительную зону. Минфин и ЦБ РФ допускают снижение потребительской инфляции в РФ к концу 2016 года с текущих 7,3% до менее чем 6%.

24 июня стали известны результаты референдума в Великобритании, который прошел 23 июня. За выход Великобритании из ЕС проголосовало более 16,7 млн британцев (около 51,9%). Референдум не носит юридически обязывающего характера, то есть правительство и премьер-министр вправе проигнорировать его результаты. Однако Дэвид Кэмерон заявил о том, что покинет пост премьер-министра через 3 месяца.

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Реакция рынков на результаты референдума в Великобритании была драматической. 24 июня индекс Nikkei 225 потерял около 8%, акции британских банков — до трети стоимости, фунт в моменте тестировал уровень 1,3223 долл. (хотя 23 июня фунт стоил полтора доллара), цены на нефть марки BRENT снизились c 51 долл. до 48,2 долл. за баррель и т.д. Представители агентства S&P отметили, что рейтинг Великобритании, скорее всего, будет снижен с текущего уровня AAA.

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Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил: «Для России Brexit означает падение нефти, ослабление рубля, рост волатильности финансовых рынков, в первую очередь. Неприятные события. Однако эта волатильность на порядок меньше чем та, через которую мы прошли (видимо в конце 2014 года), поэтому на внутреннюю экономическую динамику влияние этого события будет ограничено». Мы разделяем его точку зрения и прогнозируем рост доллара до 70 рублей на следующей неделе.

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На этой неделе совет директоров АСВ принял решение установить с 4 кв. 2016 года повышенную дополнительную ставку страховых взносов, подлежащих уплате банками — участниками системы страхования вкладов в фонд обязательного страхования вкладов (ФОСВ), в размере 300% базовой ставки. Банки уплачивают повышенную дополнительную ставку в случае превышения доходности привлеченных ими вкладов над базовыми уровнями доходности вкладов, установленными Банком России, и других факторов. Необходимость отчисления повышенных резервов в ФОСВ негативно скажется на финансовых результатах небольших кредитных организаций.