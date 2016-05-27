Размещение российских еврооблигаций.

Получение Грецией очередного кредита.

Тестирование ценами на нефть уровня в 50 долл. за баррель.

ИА REGNUM Чей ход следующий?

23 мая РФ начала размещение 10-летних еврооблигаций в объеме 3 млрд долларов и ставке размещения в диапазоне 4,65−4,9% и завершила этот процесс 24 мая. Организатором евробондов выступил банк «ВТБ Капитал», а депозитарием глобальных сертификатов — Небанковская кредитная организация ЗАО «Национальный расчетный депозитарий». После звонков из-за США (о чем заявил на этой неделе министр финансов РФ Антон Силуанов) западные инвестбанки и международные клиринговые системы Euroclear Bank и Clearstream Banking отказались работать с этими бумагами и проводить расчеты по ним.

24 мая Минфин сообщил о том, что удовлетворил не все заявки на покупку бондов (спрос составил 7 млрд долларов), а лишь часть из них — в объеме 1,75 млрд долларов — по ставке 4,75%. Примерно 70% размещения (1,2 млрд долларов) пришлось на иностранных инвесторов, а около 0,55 млрд долларов — на российские банки. Премия к вторичному рынку составила примерно 50 б.п. Это событие можно назвать знаковым, ведь последний раз размещение российских евробондов проходило в 2013 году, когда крупные российские юридические лица еще не находились под западными санкциями.

РФ вовремя вышла на внешний рынок. В мае цены нефть достигли уровня в 50 долларов за баррель. Летом РФ пришлось бы наверняка занимать ресурсы под ставку 5%, так как ставка долларового LIBOR к этому моменту, вероятно, была бы повышена на 25 б.п. Привлечение РФ ресурсов на внешнем рынке несколько снизит риски в отношении перспектив балансировки российского бюджета.

На этой неделе министры финансов еврозоны и МВФ согласовали комплекс мер по реструктуризации долгов Греции после 2018 года, когда завершится действие нынешней программы помощи стране. В ближайшие месяцы международные кредиторы предоставят Греции 10,3 млрд евро для текущих выплат по кредитам (7,5 млрд евро в июне и оставшиеся 2,8 млрд евро в сентябре). Примечательно, что сам МВФ сомневается в реалистичности программы ЕС для Греции (в частности, в достижении профицита в 3,5%) и считает ее долговую нагрузку неподъемной.

Если посмотреть последние экономические параметры по Греции, то станет ясно, что ее рано или поздно ждет дефолт (возможно это преувеличение, но ситуация действительна плачевна). Сейчас в Греции соотношение госдолга к ВВП составляет 177%, уровень безработицы — 24,22%, темпы роста ВВП — минус 1,2% (по итогам 1 кв. 2016 года), розничные продажи — минус 6,6% (г/г), промышленное производство — минус 4%(г/г) и т.п. Греция имеет отрицательный торговый баланс фактически с момента вступления в еврозону. Переход страны на национальную валюту, вероятно, привел бы к существенному сжатию национальной экономики в краткосрочной перспективе, но вывел бы Грецию из состояния «вечного должника».

На этой неделе цены на нефть протестировали уровень в 50 долларов за баррель. Поддержку им оказали данные Минэнерго США, которое сообщило о сокращении за прошлую неделю запасов нефти в США на 4,226 млн баррелей, а добычи нефти — на 24 тыс. баррелей. В июне вероятна коррекция нефтяных котировок в область 45 долларов и ниже на фоне возможного повышения на 25 б.п. ключевой процентной ставки в США. Последние макроэкономические данные по США (по объему заказов на товары длительного пользования, продажам новых домов и т.д.) говорят о сильной покупательной способности американских домохозяйств, которые вносят основную лепту в рост ВВП.