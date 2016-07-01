Меры ЦБ РФ по абсорбированию избыточной ликвидности в РФ

Инициатива ЦБ РФ по созданию «банка плохих долгов» в РФ.

Заявление главы Банка Англии Марка Карни

ИА REGNUM Жара

27 июня стало известно о повышении с 1 августа 2016 года на 0,75 п.п. нормативов обязательных резервов по обязательствам кредитных организаций в валюте РФ и в иностранной валюте. Как заявляет ЦБ РФ, данная мера позволит частично абсорбировать приток ликвидности, связанный с финансированием дефицита федерального бюджета за счет средств Резервного фонда, а также будет способствовать дестимулированию роста валютных обязательств в структуре пассивов кредитных организаций. В частности, с 1 августа норматив обязательных резервов перед физическими лицами в рублях составит 5,0% (против текущего значения в 4,25%).

Августовское ужесточение монетарной политики в РФ ограничит ожидаемое нами ослабление рубля в этот период, однако подобные действия сдержат темпы кредитования российской экономики и прибыльность кредитных учреждений (банки будут вынуждены больше средств резервировать в ЦБ РФ, а не направлять их на кредитование экономики).

Дополнительной мерой изъятия денежной ликвидности из российского банковского сектора являются операции ЦБ РФ на облигационном рынке. 1 июля ЦБ РФ на своем сайте опубликовал информацию о том, что в апреле — июне 2016 года он продал ОФЗ из собственного портфеля общей номинальной стоимостью 131,481 млрд рублей. Остаток ОФЗ, принадлежащих ЦБ РФ, на 1 июля составил 66,855 млрд рублей. После их продажи ЦБ РФ может провести размещение тестового выпуска своих облигаций («БОБРов», однако новые облигации ЦБ РФ, скорее всего, так уже не будут называться, так как будут иметь купоны). По мнению первого зампреда ЦБ РФ Дмитрия Тулина, это произойдет в ноябре 2016 года. Очевидно, чтобы заинтересовать инвесторов доходность выпускаемых ЦБ РФ облигаций должна быть не ниже доходности ОФЗ, которые продолжит выпускать Минфин.

30 июня председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в ходе Международного финансового конгресса в Санкт-Петербурге заявила, что ЦБ РФ хочет сам заниматься санацией банковского сектора. Для этого регулятор создаст (возможно, этой осенью) специальный фонд консолидации банковского сектора («банк плохих долгов» — это фраза была очень популярна на Западе во время ипотечного кризиса), который будет входить в капитал санируемых банков. Сразу после восстановления капитала санируемые банки должны будут выполнять все регулятивные нормы (сейчас они могут их нарушать в период финансового выздоровления).

Набиуллина заявляет, что «нынешний механизм санации заключается в том, что мы даем кредит АСВ, агентство выдает льготный кредит санатору (примерно под 0,5% годовых), который берет на себя обязательство постепенно, в течение 10 лет, приводить капитал санируемого банка к положительным значениям (за счет ожидаемого получения в этот период прибыли). То есть даже после принятия решения о финансовом оздоровлении санируемый банк еще долгое время живет с недостатком капитала». Зампред ЦБ Михаил Сухов считает, что санация проблемных банков за счет выделения средств непосредственно в их капитал позволит снизить затраты на 25−30% по сравнению с действующей кредитной схемой. Понимать это можно так, что на первоначальном этапе управляющая компания ЦБ РФ («банк плохих долгов») будет вкладывать много денег в «тонущий банк». В дальнейшем капитализированный банк будет продаваться на рынок — уже в удовлетворительном финансовом состоянии. В долгосрочной перспективе (на горизонте 10 лет) это даст экономию в 25−30%.

На этой неделе глава Банка Англии Марк Карни заявил, что до конца лета Банк Англии, скорее всего, пойдет на «некоторое смягчение монетарной политики», чтобы компенсировать «негативные шоки» для рынков и экономики, вызванные решением британцев выйти из ЕС. Вероятно, Банк Англии в первую очередь снизит ключевую процентную ставку на 25 б.п., и это повлечет снижение фунта ниже уровня 1,3 доллара. Введение дополнительных монетарных стимулов Банк Англии планирует обсудить в августе. В настоящее время регулятор «заливает» рынки ликвидностью за счет более частого проведения аукционов РЕПО (раз в неделю, а не раз в месяц, как было ранее). 7,14,21 и 28 июня на аукционах 6-месячного РЕПО Банк Англии соответственно предоставил участникам рынка 3,255 млрд, 2,455 млрд, 0,370 млрд и 3,0723 млрд фунтов.