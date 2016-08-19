



Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Июльские протоколы ФРС США и ЕЦБ

ВВП РФ в 1-м полугодии 2016 года

Выход доллара в диапазон 63,3−64,3 рубля

17 и 18 августа были опубликованы соответственно июльские протоколы заседаний ФРС США и ЕЦБ. Несмотря на снижение краткосрочных рисков замедления экономического роста в США, американский регулятор по-прежнему обеспокоен внешними событиями — замедлением деловой активности в Китае, Brexit, проблемами в банковском секторе еврозоны. Два последних фактора вызвали беспокойство и у ЕЦБ (о них упоминается в протоколах июльского заседания ЕЦБ по монетарной политике).

Макроэкономическая статистика в Китае действительно ухудшается. В июле золотовалютные резервы Китая снизились с 3,21 трлн до 3,2 трлн долл., объём промышленного производства — с 6,2% (г/г) до 6% (г/г), объём инвестиций в основные средства — с 9% (г/г) до 8,1% (г/г), розничные продажи — с 10,6% (г/г) до 10,2% (г/г) и так далее. Brexit вызывает рост антиевропейских настроений.

19 августа стало известно о том, что Партия свободы Нидерландов готовит референдум о выходе из ЕС, который она хотела бы провести до начала парламентских выборов (которые состоятся в марте 2017 г.). Возможное ухудшение экономической статистики в США и еврозоне может привести соответственно к запуску программы количественного смягчения в США (QE4) и продлению аналогичной программы в еврозоне. Эти действия окажут поддержку рискованным активам (сырьевым товарам, высокодоходным валютам и т.д.).

Между тем макроэкономическая статистика в РФ постепенно улучшается. По данным Росстата, ВВП РФ в 1-м полугодии 2016 года сократился на 0,9% (г/г) (на 1,2% — в 1-м кв. 2016 года и на 0,6% — во 2-м кв. 2016 года). По мнению МЭР, сельское хозяйство, финансовая деятельность и операции с недвижимостью показывают положительные темпы роста. С оценкой МЭР можно согласиться. Инвестиции в сельское хозяйство поддерживает российское правительство, равно как и субсидирование процентных ставок по ипотеке, что положительно сказывается на выдаче ипотечных кредитов в РФ (В 1-м полугодии 2016 года объем выдачи ипотечных кредитов вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 44% и составил 665 млрд рублей).

Однако следует отметить правильное замечание господина Сергея Глазьева, который считает, что при плавающем курсе рубля капитал идёт в основном в высокорентабельные отрасли российской экономики — в нефтяную отрасль и в спекуляции с ценными бумагами (на ММВБ). Создается впечатление, что команда Алексея Кудрина пытается решить проблему выхода российской экономики на более высокие темпы роста за счет перераспределения ограниченных ресурсов (направив часть из них из ОПК в образование, здравоохранение и т.п.).

Глазьев предлагает «напечатать деньги», которые должны пойти в инфраструктуру и так далее. Как известно, большинство в экономическом блоке российского правительства и ЦБ РФ поддерживают больше идеи Кудрина.

На этой неделе российская валюта в моменте тестировала уровень 63,37 рубля за доллар. Поддержку ей по-прежнему оказывают высокие процентные ставки в РФ (3,3% против — 0,5% в США и — 0,2% в еврозоне), которые толкают инвесторов к покупкам ОФЗ. Дополнительными факторами поддержки для рубля выступили повышение до 50−51 долл. за баррель цен на нефть марки BRENT, ослабление доллара США на международном валютном рынке, рост ставок межбанковского кредитования в РФ.

Несмотря на неблагоприятный в историческом плане августовский период, в текущем месяце российская валюта может попытаться вновь протестировать минимум года в районе отметки 62,7 рубля за доллар, что случится при росте цен на нефть марки BRENT выше 53 долл. за баррель.