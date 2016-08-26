



Марина Захарова ИА REGNUM Всё по кругу?

Индексация пенсий в РФ.

Мнение ЦБ РФ об интересе нерезидентов к ОФЗ.

Отток портфельных инвестиций из РФ.

23 августа премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил, что правительство решило заменить вторую индексацию пенсий в 2016 г. (запланированную на лето) разовой выплатой в 5 тыс. руб. в январе 2017 года и пообещал повысить пенсии в феврале 2017 г. в полном объеме с учетом фактической инфляции за 2016 г. (которая, вероятно, составит 6%). Январская выплата затронет более 43 млн российских пенсионеров и потребует выделения средств из федерального бюджета в объеме порядка 215 млрд рублей, для февральской выплаты может потребоваться дополнительно более 270 млрд рублей.

Решение об индексации пенсий можно только приветствовать. Оно сдержит падение реальных доходов российских пенсионеров, пострадавших из-за повышения в 2015 году инфляции в РФ на 12,9%. Средства для индексации пенсий российское правительство может взять из Резервного фонда, доходов от ожидаемой приватизации Роснефти, а также благодаря заимствованиям на внутреннем рынке. По нашим оценкам, к концу 2016 года в Резервном фонде РФ останется 1−1,1 трлн рублей.

По оценкам ЦБ РФ, в июле 2016 года нерезиденты стали реже покупать ОФЗ РФ (и чаще корпоративные облигации). Сокращение спроса иностранных инвесторов вынуждало Минфин чаще предлагать инвесторам премию на аукционах ОФЗ. В июле только один из восьми выпусков был размещен с дисконтом по доходности. Мы полагаем, что нерезиденты учитывают риск резкого ослабления рубля (и падение стоимости ОФЗ) после парламентских выборов в РФ. Бюджет РФ остается в подвешенном состоянии (его дефицит в июле составил 3,3% от ВВП РФ). Обстановка на внешних рынках остается неустойчивой. В сентябре страны ОПЕК могут не договориться о заморозке добычи, что повлечет снижение цен на нефть до 40 долл. за баррель. Дополнительную угрозу для рискованных активов создает возможное повышение в декабре 2016 года базовой процентной ставки в США.

По данным Bloomberg, инвесторы за неделю с 18 по 24 августа вывели из фондов, ориентированных на российские активы, 24,5 миллиона долларов против притока в 167 миллионов долларов неделей ранее. Если вечером 26 августа глава ФРС США Дж. Йеллен объявит о возможности повышения в 2016 году базовой процентной ставки в США, то отток портфельных инвестиций из развивающихся рынков, в том числе из РФ, усилится. В перспективе нескольких недель существуют риски снижения индекса РТС до 900 пунктов, а индекса ММВБ до 1900 пунктов.