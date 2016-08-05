



ИА REGNUM Торговое эмбарго

Депозитный аукцион ЦБ РФ

Снижение недельной инфляции в РФ

Для изъятия избыточной рублевой ликвидности из банковской системы ЦБ РФ 9 августа провел депозитный аукцион, в ходе которого ему удалось привлечь на неделю 100 млрд рублей под средневзвешенную процентную ставку в 10,22%. Одолжить ЦБ РФ хотели 62 банка на общую сумму в 186,9 млрд рублей. Операции регулятора по абсорбированию ликвидности можно считать успешными, однако для поддержки российской валюты ему следует увеличить лимит по привлечению рублей на последующих аукционах и начать выпускать собственные облигации (облигации Банка России) с доходностью на уровне ОФЗ.

По данным Росстата, за период со 2 по 8 августа 2016 года потребительская инфляция в РФ снизилась на 0,1%. За прошедшую неделю снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 3,5%, в том числе на свежие помидоры и огурцы — 10,7% и 8,2% соответственно, на картофель, морковь и капусту белокочанную — 4,1−4,9%. Классический сезонный фактор — сбор урожая — способствует снижению инфляционных ожиданий в РФ.

Следует отметить, что потепление отношений между РФ и Турцией может привести к отмене продуктового эмбарго, введенного 1 января 2016 года РФ против Турции. По мнению министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, эта отмена может состояться до конца 2016 года. По ряду оценок, снятие ограничений на доступ турецкого продовольствия на российский рынок внесет вклад в снижение годовой инфляции в РФ до 0,5 п.п. К концу года мы ожидаем увидеть ее в диапазоне 5,5−6%.

Читайте также: Улюкаев: к концу года эмбарго против Турции может быть снято