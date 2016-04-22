



Иван Шилов ИА REGNUM Добыча нефти

Нефтяное ралли.

Обновление индексом ММВБ исторического максимума.

Резкое ослабление иены.

После неудачных переговоров крупнейших нефтепроизводителей в Дохе цены на нефть марки BRENT протестировали уровень в 40,1 доллара за баррель, но к 22 апреля поднялись к 44,5 доллара за баррель (вблизи этого уровня проходит 200-дневная скользящая средняя). Поддержку нефтяным фьючерсам оказал отчет Минэнерго США, который отразил снижение за прошлую неделю добычи нефти в США на 24 тыс. баррелей в сутки.

Дополнительную поддержку ценам на нефть оказали прогнозы МЭА и ОПЕК. МЭА ожидает в 2016 году наибольшего снижения за четверть века поставок нефти стран, не входящих в ОПЕК (примерно на 700 тыс. баррелей в день). ОПЕК прогнозирует балансировку мирового рынка нефти в конце текущего — начале 2017 года. Эти ожидания уже сейчас подталкивают участников рынка покупать товарно-сырьевые активы. На следующей неделе нельзя исключать тестирования ценами на нефть марки BRENT уровня в 48 долларов за баррель и снижения доллара до 63 рублей.

На этой неделе индекс ММВБ обновил исторический максимум, протестировав 21 апреля уровень в 1976,88 пункта. Поддержку российским акциям оказали 2 фактора — высокие цены на нефть и директива правительства РФ, согласно которой российские госкомпании (Газпром, Роснефть и др.) должны выплачивать дивиденды в размере 50% от большей прибыли (по МСФО или РСБУ). Предполагается, что эта мера позволит увеличить доходы бюджета РФ почти на 100 млрд рублей. Если на следующей неделе американские фондовые индексы обновят исторические максимумы, то индекс ММВБ протестирует уровень в 2000 пунктов.

22 апреля пара USD/JPY закрепилась выше уровня в 110 пунктов (следующая цель — 112 пунктов). На рынке ходят слухи о том, что в апреле Банк Японии объявит о дополнительных мерах стимулирования экономики. Ближайшее заседание Банка Японии пройдет 27−28 апреля, на котором регулятор может снизить ключевую процентную ставку с — 0,1% до — 0,2%. Статистика по японской экономике говорит в пользу смягчения денежно-кредитной политики. С начала этого года иена укрепилась к доллару на 8,5% (это плохо для японских экспортеров), темпы банковского кредитования физлиц замедлились с 2,2%(г/г) до 2%(г/г), инфляция в стране повысилась незначительно — с 0,2% (г/г) до 0,3%(г/г).