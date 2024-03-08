Олег Хавич
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Последние публикации
Наследие Сталина. Новая авиабаза НАТО в Албании построена на деньги СССР
На этой неделе была официально открыта реконструированная авиабаза НАТО в городе Кучово (Албания), который до 1990 года назывался Город Сталина. Эта уникальная авиабаза возникла вследствие договорённостей советского лидера Иосифа Сталина и руководителя коммунистической Албании Энвера Ходжи. Причём...
8 марта 2024
«Фига в кармане». Что стоит за словами Вучича о поддержке Украины
Президент Сербии Александр Вучич известен своей многовекторной политикой, за которую ему постоянно достаётся от Брюсселя. Сербия с 2012 года является кандидатом в члены Европейского союза, а евробюрократы привыкли относиться к таким странам, как к вассалам. В первую очередь их недовольство...
29 февраля 2024
Поляки уничтожают украинское зерно, а украинцы — польские кладбища
Польско-украинская дружба в ХХ-XXI веках была и является категорией весьма эфемерной. С одной стороны, над её построением, несмотря на вековую вражду, с конца 1940-х работал польский публицист Ежи Гедройц, позже вместе с коллегой — Юлиушем Мерошевским. Именно обоснованная ими необходимость...
14 февраля 2024
Операция по принуждению к Киеву. Поедет ли Орбан на поклон к Зеленскому
Центр Закарпатской области, город Ужгород (венгры предпочитают называть его Унгвар, как в 872–1919 годах), в последние дни стал своеобразной «дипломатической столицей» Украины. 24 января там состоялась встреча премьер-министров Украины и Словакии Дениса Шмыгаля и Роберта Фицо, а 29 января —...
30 января 2024
Призрак империи: в ушедшем году Австро-Венгрия восстала из могилы
Шесть европейских стран не поддержали декларацию по гарантиям безопасности для Киева. Об этом в эфире национального телемарафона сообщал замглавы Офиса президента Украины Андрей Сибига. Он уточнял, что речь идет об Австрии, Венгрии, Мальте, Польше, Словакии и Хорватии. «Думаю, что все эти...
2 января 2024
Сорос, Урсула и ГМО. Орбан решил подороже продать евроинтеграцию Украины
С понедельника, 20 ноября, на улицах Будапешта и других городов Венгрии появились рекламные щиты, посвящённые началу очередных национальных консультаций, своеобразного «референдума на минималках». Этот механизм премьер Виктор Орбан использует каждый год, начиная со своего возвращения к власти в...
23 ноября 2023
Призрак немецкого национализма проснулся и бродит по Европе
В западных СМИ нарастает волна публикаций, посвящённых «росту поддержки ультраправых» в ФРГ. При этом речь идёт не о реальных ультраправых, которых в Германии действительно достаточно, но которые не имеют никакого политического представительства. Под ультраправыми авторы этих публикаций...
9 ноября 2023
У нового премьер-министра Словакии есть личная причина не любить Украину
Накануне саммита ЕС, который пройдёт в Брюсселе 26–27 октября, наконец определился его участник от Словакии. Премьером этой страны в четвёртый раз стал украиноскептик Роберт Фицо. Хотя парламентские выборы в Словакии прошли ещё 30 сентября, президент страны Зузана Чапутова затягивала формирование...
26 октября 2023
«Голосовали только свиньи». Почему выборы в Польше выиграла оппозиция
Избиратели отправили «начальника Польши» Ярослава Качиньского на политическую пенсию. Нынешняя оппозиция получила огромный кредит доверия, но сформировать правительство она сможет лишь к Новому году. Парламентские выборы, которые состоялись в Польше в минувшее воскресенье, 15 октября, привели к...
22 октября 2023
Удар в спину. Болгария угрожает поставкам российского газа Сербии и Венгрии
В Болгарии стали начислять пошлину в 100 с лишним евро за транзит каждой тысячи кубометров российского газа. Больнее всего это ударит по соседней Сербии, а также по входящей в ЕС Венгрии. В минувшую пятницу, 13 октября, в Болгарии вступил в силу закон, предусматривающий взимание пошлины в 20...
17 октября 2023
«Пророссийская партия». Чего ждать от победы в Словакии Роберта Фицо
На парламентских выборах в Словакии победила партия Smer-SD экс-премьера Роберта Фицо. Он уже получил мандат на формирование нового правительства, но всё зависит от партии Hlas-SD, занявшей третье место. По результатам парламентских выборов, которые прошли в Словакии в субботу, 30 сентября, в...
2 октября 2023
Через три дня Украина может потерять еще одного союзника в Европе
Прозападные силы в Словакии не теряют надежд повторить свой успех 25-летней давности, когда им удалось не допустить к власти самого популярного политика страны Владимира Мечьяра. Ныне в его роли Роберт Фицо. Накануне досрочных парламентских выборов в Словакии, которые состоятся 30 сентября, Запад...
27 сентября 2023
«Новый Орбан». В Европе ждут появления еще одного союзника России
На Западе опасаются возврата к власти в Словакии экс-премьера Роберта Фицо, которого называют словацким Орбаном. Но даже победа партии Фицо Smer-SD на выборах 30 сентября этого не гарантирует. Бои без правил Парламентская кампания в Словакии всё больше напоминает бои без правил. 13 сентября бывший...
14 сентября 2023
Саммит «Трёх морей»: не успели принять Украину, а Зеленский грозит ЕС судом
«Инициатива трёх морей», призванная объединить страны Центральной и Восточной Европы, расположенные между Адриатическим, Балтийским и Чёрным морями, изначально имела антироссийскую направленность. Это неудивительно, ведь в геополитическом плане базировалась она на идее «Междуморья», которую в...
11 сентября 2023
«За рамками приемлемого». Сербия отметилась на «Крымской платформе» в Киеве
Премьер Сербии Ана Брнабич приняла участие в заседании «Крымской платформы». Этим шагом Белград поставил в сложное положение не только Москву, но также сербов Боснии и Герцеговины. Президент Сербии Александр Вучич очень часто сравнивает свою страну с Украиной в аспекте двойных стандартов...
25 августа 2023
О чем с Виктором Орбаном совещались глава Татарстана, эмир Катара и Эрдоган
В минувший уикенд в столицу Венгрии прибыли президенты Азербайджана, Турции, Сербии и ряда среднеазиатских республик, а также эмир Катара. Россию на этом неформальном саммите представлял глава Татарстана. 20 августа Венгрия отмечает День Святого Иштвана, установленный в честь канонизации первого...
22 августа 2023
Словацкие власти арестовали соратников «пророссийского» экс-премьера
Соратников экс-премьера Словакии Роберта Фицо обвинили в попытке государственного переворота. Сам Фицо, партия которого лидирует в опросах накануне внеочередных выборов, назвал это «полицейским переворотом». 17 августа, руководитель словацкой полиции Стефан Хамран на специальной пресс-конференции...
20 августа 2023
Европейские тиски вокруг Венгрии сжимаются всё сильнее
Венгрия оказалась под дипломатическим и медийным ударом европейских соседей. У них есть для этого и свои причины, но за демаршами видны «уши» Брюсселя, который не хочет выделять Будапешту деньги из фондов ЕС. Летний университет В курортном городке Бэиле-Тушнад, который расположен в населённой...
26 июля 2023
«Иди на …». Глава МИД Словакии послал главу Венгрии по-русски
Министр иностранных дел Словакии Растислав Качер нецензурно выругался в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за его политику, будто бы играющую на руку президенту России Владимиру Путину. Достаточно объемный пост на эту тему Качер опубликовал на своей странице в Facebook* 20 февраля. Начал...
22 февраля 2023