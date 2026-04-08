Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с военнослужащими неподалёку от границы с Сербией. Это произошло спустя день после обнаружения двух сумок со взрывчаткой и детонаторами рядом с сербским участком газопровода «Балканский поток», продолжением одной из веток «Турецкого потока», проходящим от Болгарии до Венгрии.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы проверяем, всё ли в порядке на венгерской стороне», — написал Орбан в социальных сетях перед выездом из Будапешта. Премьер отправился на место событий вместе с министром иностранных дел страны Петером Сийярто.

По словам Орбана, срочный визит, несмотря на празднование католической Пасхи, был необходим, ведь в воскресенье пришлось распорядиться о военной охране венгерского участка газопровода — и поскольку солдаты только приступали к патрулированию, следовало проверить, как обстоят дела на местах.

Через несколько часов Орбан и Сийярто вышли в прямой эфир с границы. Во время выступления венгерский премьер заговорил об Украине.

«Когда украинцы заблокировали поставки российского газа через Украину, мы смогли ввести этот трубопровод в эксплуатацию и увеличить его пропускную способность, — напомнил он. — Хотя мы находимся под украинской газовой блокадой, мы всё ещё можем снабжать Венгрию газом и, соответственно, энергией», — сказал Орбан.

«Вот почему этот трубопровод так важен. <…> Если его перерезать, венгерская экономика остановится и сотни тысяч венгерских семей останутся без газа», — добавил премьер Венгрии, поблагодарив сербов «за быстрые и эффективные действия». «Они предотвратили крупную катастрофу», — подчеркнул Орбан.

Накануне он созвал заседание Совета по национальной безопасности в связи с попыткой диверсии. После заседания глава правительства Венгрии рассказал, что обсуждал инцидент с президентом Сербии Александром Вучичем.

Если сербы принципиально отказываются предполагать, кто может стоять за попыткой подрыва газопровода, а Виктор Орбан говорит об украинском следе намёками, то глава венгерского МИД Сийярто практически прямо обвинил Киев.

После заседания совета он опубликовал в социальных сетях видеообращение, в котором повторил тезис о том, что Украина в условиях глобального энергокризиса затрудняет поставки ресурсов в Венгрию. «Ранее украинцы взорвали «Северный поток». После взрывов они долго кивали на Россию, а это нелогично. Зачем России взрывать собственные газопроводы?» — рассудил Сийярто.

«В последние недели десятки дронов постоянно атакуют на российской территории «Турецкий поток», который поставляет газ в Венгрию. Террористическая атака, предотвращенная Сербией, выглядит составляющей этих атак», — отметил министр.

По его словам, сорванная диверсия «вписывается в серию случаев, когда Украина постоянно пыталась препятствовать транспортировке российского газа и нефти в Европу».

Штаб-квартира управляющей компании «Турецкого потока» в декабре прошлого года переехала в Венгрию из Нидерландов, где её активы арестовали по иску украинского олигарха Рината Ахметова.

Глава венгерской дипломатии также предупредил, что физическую защиту «Балканского потока» необходимо усилить «решительнее, чем когда-либо прежде». Сийярто сообщил, что уже провел консультации с министрами энергетики Сербии, Турции и России, и все четыре страны договорились поддерживать тесную координацию для обеспечения безопасности трубопровода.

Примечательно отсутствие в списке Болгарии — а ведь именно в этой стране начинается «Балканский поток». Хотя болгары не получают газ из этого трубопровода, он является для них весьма прибыльным предприятием.

Недавно и. о. министра энергетики Болгарии Трайчо Трайков сообщил, что в 2025-м участок, построенный и эксплуатируемый «Булгартрансгазом», принёс государственной компании 286 миллионов евро. Пока что они идут на погашение кредитов, взятых на строительство объекта, однако уже в текущем году проект может выйти на чистую прибыль.

Хотя инфраструктура газопровода рассчитана ещё минимум на 30 лет эксплуатации, в сентябре прошлого года Росен Желязков, тогда — премьер-министр Болгарии, заявлял о готовности прекратить транзит российского газа в Сербию и Венгрию в рамках политики Брюсселя по полному отказу от энергоносителей из РФ.

До сих пор нет окончательного ответа на вопрос, продолжит ли работу «Балканский поток» после 2027 года, когда вступит в силу тотальный запрет на импорт и транзит российских нефти и газа в ЕС. Судя по всему, многое будет зависеть от результатов внеочередных парламентских выборов в Болгарии. Они состоятся 19 апреля и будут восьмыми за последние пять лет.

В Венгрии же неделей ранее, 12 апреля, пройдут очередные парламентские выборы, и на них впервые за 16 лет может победить не партия «Фидес» Виктора Орбана, а оппозиционная «Тиса», полностью ориентированная на Брюссель. Ее лидер Петер Мадьяр уже заявил, что инцидент на газопроводе в Сербии — якобы инсценированная операция для срыва выборов в Венгрии.

Мадьяр написал в социальных сетях, что уже много недель получает информацию из «разных источников», что Орбан готовился «пересечь новую линию» в попытке изменить ситуацию с выборами в свою пользу, привлекая Сербию и Россию.

«Несколько человек публично указывали на то, что что-то может «случайно» произойти в Сербии рядом с газопроводом в даты рядом с Пасхой — за неделю до венгерских выборов. И вот это произошло», — заявил лидер «Тисы».

На самом деле речь идет всего о двух источниках, причём вовлечённых в кампанию самого Мадьяра — политическом аналитике Андраше Раце и журналисте Сабольче Пани, работающем в поддерживаемых Джорджем Соросом* изданиях Direkt36 и VSquare. Пани открыто сотрудничает с иностранными спецслужбами и является фигурантом расследования министерства юстиции Венгрии.

Петер Мадьяр также заявил, что в случае победы на выборах его правительство проведёт надлежащее расследование с целью выяснить, кто стоял за инцидентом в Сербии.

«Если пропагандистская машина Орбана использует эту провокацию в целях кампании — это будет открытым признанием, что это была спланированная «операция под чужим флагом», — полагает он. Примечательно, что ту же формулировку — «операция под чужим флагом» — использовал официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий.

Ранее Орбан неоднократно обвинял Мадьяра в том, что тот ставит интересы Киева выше венгерских. Кроме того, ряд сотрудников избирательного штаба «Тисы» подозревают в работе на украинские спецслужбы.

Премьер потребовал от оппонента не политизировать попытку подрыва газопровода. «Это событие влияет не на выборы, — сказал премьер, выступая перед военными. — Оно влияет на энергетическую безопасность Венгрии. Давайте не будем смешивать предвыборную кампанию с управлением государством».

Как отмечают европейские СМИ, инцидент в Сербии вписывается в уже существующий энергетический конфликт между Киевом и Будапештом, которые с начала февраля 2026 года спорят из-за приостановки транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба».

Венгрия и Словакия обвиняют Украину в политической мотивации такого шага, а Киев заявляет, что нефтепровод якобы повреждён ударом беспилотника — но европейских экспертов на объект не допускает. Более того — Орбан демонстрировал в Сети снимки, свидетельствующие об отсутствии заметных повреждений «Дружбы».

Вдобавок попытка подрыва газопровода «Балканский поток» произошла ровно через десять дней после того, как правительство Венгрии объявило о намерении прекратить поставки природного газа на Украину. Киев импортирует по этому маршруту около 10% газа — де-факто российского, но в этом случае в украинской столице закрывают глаза на его происхождение.

Решение Будапешта вызвало немало вопросов — и не только относительно того, почему оно было принято так поздно. Ведь на самом деле сейчас речь идёт лишь о постепенном сокращении поставок, полный же запрет на транспортировку газа на Украину вступит в силу 1 июля.

В том, что Петер Мадьяр в случае победы его партии на выборах санкцию отменит, нет никаких сомнений. Но возможность сделать шаг навстречу Киеву, оставшись в кресле премьера, зарезервировал для себя и Орбан.

Вот только будет ли к тому времени газ в самой Венгрии? Как заявил в комментарии венгерскому изданию Telex. hu один из отраслевых экспертов: «А что если болгары также объявят, что что-то случилось с «Турецким потоком» — и поставки газа в Венгрию будут прекращены?»

Да и появления взрывчатки рядом с болгарским участком «Балканского потока» тоже исключать нельзя — ведь в прошлом году украинский боевой дрон уже вылавливали на пляже в Бургасе.

*Фонд Джорджа Сороса «Открытое общество» признан в РФ нежелательной организацией