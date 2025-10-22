20 октября один из самых популярных польских еженедельников Do Rzeczy (близок к консервативной оппозиции) вынес на обложку вопрос, который действительно волнует поляков, — «Почему украинцы защищают бандеризм?».

Иван Шилов ИА Регнум Бандера

Тема номера проиллюстрирована фото митинга под красно-чёрными знамёнами рядом с памятником Степану Бандере во Львове.

Этот выпуск популярного журнала — очередной риторический виток польско-украинского конфликта вокруг героизации нацистских коллаборационистов на Украине и попыток криминализировать подобные действия в Польше.

Началом нынешнего этапа этого конфликта можно считать 29 сентября сего года, когда президент Польши Кароль Навроцкий внёс на рассмотрение сейма (нижней палаты польского парламента) законопроект, криминализирующий бандеровскую идеологию (в документе названа «бандеризмом»).

Законопроект предусматривает внесение изменений в закон об Институте национальной памяти Польши — Комиссии по преследованию преступлений против польского народа (ИНП), а также в Уголовный кодекс.

В законе об ИНП предлагается «уточнение положений, определяющих понятие преступлений, совершённых членами и пособниками Организации украинских националистов* фракции Бандеры и Украинской повстанческой армии*, а также других украинских формирований, сотрудничавших с Третьим рейхом, с целью противодействия распространению ложных утверждений в этой области».

«Введение предлагаемого изменения будет способствовать более эффективному ведению уголовных дел против лиц, отрицающих участие ОУН* фракции Бандеры и УПА* в преступлениях геноцида», — говорится в пояснительной записке.

Тут следует отметить два момента.

Во-первых, Институт национальной памяти Польши — не просто исследовательское и пропагандистское учреждение, в расследовании отдельных преступлений (например, геноцида) он выполняет функции прокуратуры.

Во-вторых, этнические чистки польского населения, осуществлённые боевиками ОУН*-УПА* в годы Второй мировой войны на Волыни и в Галичине («Волынская резня»), в Польше официально признаны геноцидом поляков.

Что же касается предложенных президентом изменений в Уголовный кодекс Польши, то они предусматривают добавление в статью 256, устанавливающую наказание до трех лет лишения свободы за пропаганду тоталитарных режимов и разжигание ненависти на национальной основе, следующей формулировки:

«Такому же наказанию подлежит тот, кто публично пропагандирует <…> идеологию Организации украинских националистов* фракции Бандеры и Украинской повстанческой армии* <…>».

«Для Польши бандеризм имеет особое и болезненное значение. Он был направлен непосредственно против поляков, проживавших на Восточных Кресах (ныне Западная Украина. — Прим. ред.), которые были признаны препятствием на пути реализации националистического видения Украины. Память о Волынской резне и других преступлениях остаётся неотъемлемой частью польской истории и коллективной идентичности», — отмечено в пояснительной записке к законопроекту.

Сам же Кароль Навроцкий тогда заявил, что Польша поддерживает Украину, но символы бандеризма и красно-чёрный флаг следует просто выбросить из польского публичного пространства.

«Относиться к ним нужно как к символу идеологии, которая убила по меньшей мере 120 тысяч моих сограждан. У украинцев с этим проблема. Это, пожалуй, самая важная и единственная проблема в отношении к войне сегодня… Но мы не хотим иметь красно-чёрный флаг, который является символом в публичном пространстве, и хотим наказывать за его использование», — подчеркнул президент Польши.

Киевские власти реагировать на этот шаг главы польского государства напрямую не решились и пошли путём демонстрации «общественного возмущения».

В начале октября на сайте Института национальной памяти Украины (учреждение со статусом министерства) было опубликовано «Открытое заявление представителей исторического сообщества Украины относительно намерений некоторых политических сил Польши на законодательном уровне осудить деятельность УПА* и ОУН*(б), приравняв её к тоталитарным режимам нацизма и коммунизма».

Это заявление на своих страницах в социальных сетях сразу же распространило посольство Украины в Польше, несмотря на крайне недипломатическую формулировку «некоторые политические силы» по отношению к Каролю Навроцкому.

В заявлении содержался весьма специфический призыв избегать политизации вопросов общей с Польшей истории.

«Достаточно сомнительными являются попытки приравнять антиимперскую, национально-освободительную по своей сути, деятельность УПА* и ОУН*(б) к геноцидальным практикам, неоимперским тоталитарным режимам нацистов и коммунистов, против которых прежде всего и боролись украинские повстанцы», — безапелляционно утверждалось в его тексте, число подписантов которого вскоре достигло символических 88 человек.

Далее историки почему-то выступили с угрозами от имени киевских властей.

«В соответствии с существующей практикой, украинская сторона также будет вынуждена применять зеркальные меры и принимать на законодательном уровне соответствующие акты по оценке действий отдельных подразделений Армии Крайовой (АК) и Крестьянских батальонов (польские вооружённые формирования. — Прим. ред.). Они, как известно, совершали преступные действия против мирного украинского населения в период Второй мировой войны и в первые послевоенные годы», — было сказано в документе.

Ну а главный ввод украинских историков отнюдь не подкупает новизной: ухудшение отношений Киева и Варшавы выгодно только Москве.

В канцелярии президента Навроцкого прекрасно поняли, кто стоит за «историками», среди которых были такие одиозные личности, как бывший и нынешний руководители Института национальной памяти Украины — Владимир Вьятрович и Александр Алфёров (последний — ветеран созданной на основе неонацистского «Азова»** 3-й штурмовой бригады ВСУ).

Пресс-секретарь президента Польши Рафал Леськевич начал свой ответ с того же вывода о зловещей «руке Москвы». По его мнению, ответ украинской стороны сам по себе является «реализацией сценария, написанного в Кремле, то есть провоцированием кризиса на исторической арене между Польшей и Украиной».

По словам чиновника, президентский законопроект нужен как раз для борьбы с российской дезинформацией.

«Красно-чёрный флаг вовсе не является символом, оторванным от украинских националистов. Он символизирует кровь и землю. Это такая же преступная идеология, как нацизм и коммунизм», — сказал Леськевич.

Он также отметил, что попытки сравнить жертвы украинских и польских вооружённых формирований являются циничными, и принялся меряться числом погибших.

«В этом вопросе нет симметрии: речь идет об убийствах Украинской повстанческой армией* 120 тысяч польских граждан, также и евреев, поскольку УПА* помогала немцам. А теперь Киев анонсирует законодательные акты против Армии Крайовой — речь идет о тысяче убитых АК в акциях возмездия», — возмутился пресс-секретарь президента Польши.

Законопроект о запрете пропаганды «армиекраевизма» на Украине пока не появился, но сторонники Степана Бандеры с дипломами историков продолжили издевательские выпады в сторону Навроцкого.

Так, бывший заместитель Вьятровича по Институту нацпамяти Александр Зинченко написал в социальных сетях:

«Я бы не ограничился криминализацией отрицания преступлений АК и Крестьянских батальонов против гражданских украинцев во время Второй мировой — я бы законодательно запретил пропаганду идиотизма как господствующей идеологии сегодняшней Польши. Никакой «идеологии бандеризма» никогда не существовало: её придумал Кароль Навроцкий. В реальной истории у бандеровцев была идея государственной независимости Украины: «Обретёшь Украинское Государство, или погибнешь в борьбе за Него». Президент Польши снова хочет встать на пути независимости Украины?»

Тему продолжил пропагандист, военнослужащий ВСУ Вахтанг Кипиани, который продвигал кандидатуру Степана Бандеры на роль «величайшего украинца» ещё в телешоу 2008 года.

«1991 год. Черновол. Трезубец. Сегодня польское медиа пишет, что этот знак означает вилы и Волынскую резню. Половина соседей избрала во власть антиукраинских придурков, и они ведут Польшу к катастрофе», — заявил он.

Как ни прискорбно для поляков, дальнейший ход событий в значительной мере подтвердил правоту Зинченко и Кипиани, поскольку офис Навроцкого на эти оскорбления публично не отреагировал и даже предложения запретить этой публике въезд в Польшу не внёс.

Потому неудивительно, что уже через несколько дней скандальная украинская блогерша Елена Мандзюк, известная призывами бить русскоязычных детей, приехала в Польшу в свитшоте с изображением Бандеры.

Она опубликовала в соцсетях своё фото в этой одежде с подписью «дресс-код на границе» и позже высказала удивление тем, что оно вызвало негативную реакцию части украинцев в Польше.

«Я бы в Польшу так не оделась, это то же самое, что приехать на Украину в футболке с Путиным», — написала ей одна из подписчиц. Мандзюк на это резко ответила: «Как это можно сравнивать? Вчера от украинцев в Польше я получила такие замечания. Не от поляков! Потому что закон у них такой не принят, а только ведётся подобная антиукраинская политика, которую подпитывает Россия. А украинцы уже и ведутся».

При этом в польской патриотической среде сомневаются, что даже в случае принятия президентского законопроекта в Польше что-то изменится.

«Необходимо до тошноты напоминать, что в Уголовном кодексе Польши уже есть статья 256 «Пропаганда нацизма, коммунизма, фашизма или других тоталитарных режимов». Бандеризм — это нацизм. Его не нужно ещё больше запрещать. Достаточно преследовать и искоренять его — судить нацистов, депортировать и арестовывать, будь то украинцы или кто-то ещё. Всё очень просто. Это вопрос политической воли, а не законодательства. Просто воли нет», — заявил в эксклюзивном комментарии ИА Регнум польский политический аналитик Конрад Рэнкас.

Он также отметил, что в законопроекте упоминается лишь «бандеризм», то есть сторонники таких лидеров украинского нацизма, как Андрей Мельник или Тарас Бульба-Боровец, смогут и дальше проповедовать свои взгляды в Польше, как они это уже делают на протяжении многих лет.

«Даже если такой закон будет принят, правительство, прокуратура, полиция и суды Польши не станут его применять. А «ошибочно принятые» положения будут быстро отменены, как это было сделано в 2019 году решением Конституционного суда, — тогда подконтрольного партии «Право и Справедливость», выдвиженцем которой является Навроцкий. В конце концов для стран Восточной Европы «существуют и хорошие нацизмы», как однажды написала Энн Эпплбаум, жена министра иностранных дел Радека Сикорского, вероятного будущего премьер-министра Польши. И бандеризм для подобных людей, несомненно, относится к таким», — сказал Рэнкас.

Собственно, именно тесному сотрудничеству бандеровцев и других украинских националистов с немецкими нацистами в годы Второй мировой войны и посвящена заглавная статья свежего номера еженедельника Do Rzeczy под заголовком «Закрывая глаза на неудобную правду».

«Украинский национализм не существует в вакууме. Это система, построенная на определённой исторической основе: терроризме, преступности, сотрудничестве с нацистской Германией и геноциде. Все эти элементы никуда не делись, просто пока заметены под ковёр», — пишет её автор, известный публицист Лукаш Важеха.

Главный редактор издания Gazeta Wyborcza, поддерживающего леволиберальное правительство Польши, Михал Шулджиньский попытался сыронизировать над коллегами.

Он опубликовал в соцсети фото обложки Do Rzeczy с комментарием «Ага, так русские были правы, когда хотели бороться с бандеризмом на Украине и денацифицировать Киев?».

На это известный польский политолог, профессор Адам Веломский, саркастически ответил: «То есть это Путин поставил на Украине памятники Бандере и Шухевичу?»

А пользователь Михал Топорный прямо предложил Шулджиньскому: «Пан редактор, во Львове стартовал сбор средств на восстановление музея Шухевича. Вы можете принять участие».

Однако на все факты героизации Бандеры и бандеровцев на территории Украины закрывают глаза не только киевские пропагандисты, но и большая часть польского политикума, в том числе оппозиционные правые партии.

Кстати, по слухам из кулуаров сейма, Кароль Навроцкий не пытается ускорить рассмотрение своего законопроекта против «бандеризма», поскольку не уверен, что его в полном составе поддержит даже фракция «Права и Справедливости».

*Организация признана экстремистской и запрещена в России

**Организация признана террористической и запрещена в России