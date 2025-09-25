Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с Владимиром Зеленским в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН 23 сентября выразил надежду, что после его разговора с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном эта страна прекратит закупать российскую нефть.

Иван Шилов ИА Регнум

Когда один из журналистов начал задавать вопрос, сказав «господин президент, Орбан отказывается прекратить закупку российской нефти…», Трамп перебил его и заявил: «Ну, он мой друг. Я не говорил с ним, но у меня есть ощущение, что если бы я это сделал, он мог бы прекратить [закупать нефть из России]. И я думаю, что я это сделаю».

Ранее сам Зеленский поднял этот вопрос на встрече с Трампом, когда говорил о том, как остановить покупки российской нефти и газа некоторыми европейскими странами. Фронтмен киевского режима добавил: «Я не уверен, что венгры к этому готовы, но всё решится в будущем».

Через несколько часов на слова Трампа отреагировал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, также присутствовавший на Генеральной Ассамблее ООН. Он коротко написал в социальных сетях: «Мы полностью поддерживаем усилия американского президента по достижению мира. Однако мы не можем изменить реальность нашего географического положения».

«Мы — страна, не имеющая выхода к морю», — заявил Сийярто в тот же вечер в интервью телеканалу ATV из Нью-Йорка. «Было бы здорово, если бы у нас был выход к морю, мы могли бы построить нефтеперерабатывающий завод или терминал СПГ на побережье и получить доступ ко всему мировому рынку. Но это не так», — подчеркнул венгерский министр.

Еще 19 сентября Сийярто отмечал: «Венгрия открыто покупает российскую сырую нефть, потому что у нас нет другого выбора, в то время как другие европейские страны покупают её тайно, окольными путями, потому что это дешевле».

В свою очередь, 16 сентября венгерский министр по европейским делам Янош Бока заявил журналистам в Брюсселе: «Наши американские партнёры прекрасно понимают позицию Венгрии — даже лучше, чем некоторые европейские партнёры. Они понимают, что будущее российской военной экономики не зависит от Венгрии и Словакии. Нас всего 15 миллионов человек, и мы вносим менее 2% в валовый национальный доход ЕС — не мы поддерживаем Россию на плаву».

А глава администрации Орбана Гергей Гуляш на своей еженедельной пресс-конференции 17 сентября отмахнулся от требований прекратить покупать российские нефть и газ, заявив, что «Венгрия продолжит закупки энергоносителей, а Европе следует стремиться к долгосрочному экономическому сотрудничеству с Россией».

Золтан Киселли, ведущий политический аналитик венгерского проправительственного фонда Szazadveg, сомневается в реальности давления со стороны США. «Хотя двухпартийный законопроект предлагает 500-процентный тариф для стран, покупающих российскую нефть, президент Трамп не принял никаких мер. Он использует его в качестве политического рычага», — заявил Киселли в комментарии порталу Balkan insight.

Однако автор упомянутого законопроекта, американский сенатор Линдси Грэм на прошлой неделе пригрозил Венгрии и Словакии «последствиями», если эти страны не прекратят закупки российской нефти. По словам политика, большинство европейских стран уже сократили закупки нефти и газа у Москвы, поэтому «пришло время» Будапешту и Братиславе последовать их примеру.

«Российскую нефть сейчас практически покупают только Венгрия и Словакия. Я надеюсь и ожидаю, что они скоро примут меры, чтобы мы могли положить конец этому кровопролитию. В противном случае будут последствия — и они точно должны быть», — говорил Грэм 19 сентября.

Венгрия и Словакия действительно в значительной степени зависят от российской сырой нефти, транспортируемой по трубопроводу «Дружба», который обеспечивает почти 90% потребностей Венгрии в нефти и 87% — Словакии. С начала 2022 года поставки нефти из России в эти страны выросли почти на 50%, поскольку для них действует исключение из эмбарго ЕС на закупку российской нефти.

Учитывая низкую цену российского сорта нефти Urals по сравнению с эталонными западным Brent и WTI, дополнительный заработок венгерского концерна MOL, которому принадлежат НПЗ в Венгрии и Словакии, оценивается в 2,3 миллиарда евро за последние три года. Соответственно, увеличились и налоговые поступления в бюджеты двух стран.

Венгерские аналитики отмечают, что отказ Виктора Орбана разорвать связи с Россией в значительной мере обусловлен внутренней политикой. В следующем году в Венгрии пройдут парламентские выборы, и наличие доступной энергии является ключевым вопросом для избирателей. Поддерживая стабильные поставки российских нефти и газа, Орбан может позиционировать себя как защитника венгерских домохозяйств от роста цен.

«Можно мечтать об импорте нефти и газа из мест, где нет трубопроводов, но мечты не могут обогреть дома, нагреть воду или запустить заводы», — заявил на прошлой неделе Петер Сийярто.

Это был ответ на предложение хорватского премьер-министра Андрея Пленковича полностью заместить поставки российской нефти в Венгрию и Словакию по нефтепроводу «Дружба» поставками через нефтепровод JANAF, идущий от терминала в городе Омишаль на адриатическом побережье Хорватии.

Сийярто также отметил, что за последние годы Хорватия не предприняла усилий по увеличению мощности JANAF, которой не хватит для снабжения Венгрии и Словакии, зато установила плату за транзит нефти в пять раз выше среднеевропейского уровня.

«Виктор Орбан любит президента США и российскую нефть. Поиграв за обе стороны, ему, возможно, теперь придется выбирать», — писало на прошлой неделе британское издание The Telegraph. Но на самом деле выбора у премьера Венгрии нет.

Практически в тот самый момент, когда Дональд Трамп в Нью-Йорке лишь обещал позвонить в Будапешт, председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в Брюсселе объявила о намерении ввести пошлины на импорт российской нефти и газа в Евросоюз, чтобы полностью прекратить его к концу 2025 года. По её словам, новая мера направлена прежде всего против Венгрии и Словакии.

«Мы хотим избавиться от остатков нефти и газа, поступающих из России в Европейский союз», — сказала фон дер Ляйен. Она подчеркнула, что введение пошлин должно подтолкнуть Будапешт и Братиславу к отказу от закупок российских энергоносителей.

Председатель ЕК также отметила, что Вашингтон и Брюссель «согласились с необходимостью сократить доходы России от ископаемого топлива, причем быстро, потому что каждый платеж идет на войну Путина».

24 сентября министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль отметил иронию в том, что Трамп выдвинул требование отказаться от российской нефти именно своему ближайшему союзнику в ЕС.

«Если господин Орбан чувствует давление со стороны Дональда Трампа, чтобы тот наконец-то перешёл на другие источники энергии, то с точки зрения Европы это позитивное развитие событий», — заявил министр в эфире радио Deutschlandfunk.

Правда, европейским глобалистам особенно радоваться не стоит. В предыдущий раз, когда Трамп назвал Орбана своим «большим другом», американский президент также заявил, что он «очень зол» из-за украинских атак на нефтепровод «Дружба», и попросил передать свою позицию руководству Словакии.

Было это всего месяц назад, а что Трамп заявит ещё через месяц — не знает никто. Даже он сам.