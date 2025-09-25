Дружба или «Дружба»: откажется ли Орбан от российской нефти ради Трампа
Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с Владимиром Зеленским в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН 23 сентября выразил надежду, что после его разговора с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном эта страна прекратит закупать российскую нефть.
Когда один из журналистов начал задавать вопрос, сказав «господин президент, Орбан отказывается прекратить закупку российской нефти…», Трамп перебил его и заявил: «Ну, он мой друг. Я не говорил с ним, но у меня есть ощущение, что если бы я это сделал, он мог бы прекратить [закупать нефть из России]. И я думаю, что я это сделаю».
Ранее сам Зеленский поднял этот вопрос на встрече с Трампом, когда говорил о том, как остановить покупки российской нефти и газа некоторыми европейскими странами. Фронтмен киевского режима добавил: «Я не уверен, что венгры к этому готовы, но всё решится в будущем».
Через несколько часов на слова Трампа отреагировал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, также присутствовавший на Генеральной Ассамблее ООН. Он коротко написал в социальных сетях: «Мы полностью поддерживаем усилия американского президента по достижению мира. Однако мы не можем изменить реальность нашего географического положения».
«Мы — страна, не имеющая выхода к морю», — заявил Сийярто в тот же вечер в интервью телеканалу ATV из Нью-Йорка. «Было бы здорово, если бы у нас был выход к морю, мы могли бы построить нефтеперерабатывающий завод или терминал СПГ на побережье и получить доступ ко всему мировому рынку. Но это не так», — подчеркнул венгерский министр.
Еще 19 сентября Сийярто отмечал: «Венгрия открыто покупает российскую сырую нефть, потому что у нас нет другого выбора, в то время как другие европейские страны покупают её тайно, окольными путями, потому что это дешевле».
В свою очередь, 16 сентября венгерский министр по европейским делам Янош Бока заявил журналистам в Брюсселе: «Наши американские партнёры прекрасно понимают позицию Венгрии — даже лучше, чем некоторые европейские партнёры. Они понимают, что будущее российской военной экономики не зависит от Венгрии и Словакии. Нас всего 15 миллионов человек, и мы вносим менее 2% в валовый национальный доход ЕС — не мы поддерживаем Россию на плаву».
А глава администрации Орбана Гергей Гуляш на своей еженедельной пресс-конференции 17 сентября отмахнулся от требований прекратить покупать российские нефть и газ, заявив, что «Венгрия продолжит закупки энергоносителей, а Европе следует стремиться к долгосрочному экономическому сотрудничеству с Россией».
Золтан Киселли, ведущий политический аналитик венгерского проправительственного фонда Szazadveg, сомневается в реальности давления со стороны США. «Хотя двухпартийный законопроект предлагает 500-процентный тариф для стран, покупающих российскую нефть, президент Трамп не принял никаких мер. Он использует его в качестве политического рычага», — заявил Киселли в комментарии порталу Balkan insight.
Однако автор упомянутого законопроекта, американский сенатор Линдси Грэм на прошлой неделе пригрозил Венгрии и Словакии «последствиями», если эти страны не прекратят закупки российской нефти. По словам политика, большинство европейских стран уже сократили закупки нефти и газа у Москвы, поэтому «пришло время» Будапешту и Братиславе последовать их примеру.
«Российскую нефть сейчас практически покупают только Венгрия и Словакия. Я надеюсь и ожидаю, что они скоро примут меры, чтобы мы могли положить конец этому кровопролитию. В противном случае будут последствия — и они точно должны быть», — говорил Грэм 19 сентября.
Венгрия и Словакия действительно в значительной степени зависят от российской сырой нефти, транспортируемой по трубопроводу «Дружба», который обеспечивает почти 90% потребностей Венгрии в нефти и 87% — Словакии. С начала 2022 года поставки нефти из России в эти страны выросли почти на 50%, поскольку для них действует исключение из эмбарго ЕС на закупку российской нефти.
Учитывая низкую цену российского сорта нефти Urals по сравнению с эталонными западным Brent и WTI, дополнительный заработок венгерского концерна MOL, которому принадлежат НПЗ в Венгрии и Словакии, оценивается в 2,3 миллиарда евро за последние три года. Соответственно, увеличились и налоговые поступления в бюджеты двух стран.
Венгерские аналитики отмечают, что отказ Виктора Орбана разорвать связи с Россией в значительной мере обусловлен внутренней политикой. В следующем году в Венгрии пройдут парламентские выборы, и наличие доступной энергии является ключевым вопросом для избирателей. Поддерживая стабильные поставки российских нефти и газа, Орбан может позиционировать себя как защитника венгерских домохозяйств от роста цен.
«Можно мечтать об импорте нефти и газа из мест, где нет трубопроводов, но мечты не могут обогреть дома, нагреть воду или запустить заводы», — заявил на прошлой неделе Петер Сийярто.
Это был ответ на предложение хорватского премьер-министра Андрея Пленковича полностью заместить поставки российской нефти в Венгрию и Словакию по нефтепроводу «Дружба» поставками через нефтепровод JANAF, идущий от терминала в городе Омишаль на адриатическом побережье Хорватии.
Сийярто также отметил, что за последние годы Хорватия не предприняла усилий по увеличению мощности JANAF, которой не хватит для снабжения Венгрии и Словакии, зато установила плату за транзит нефти в пять раз выше среднеевропейского уровня.
«Виктор Орбан любит президента США и российскую нефть. Поиграв за обе стороны, ему, возможно, теперь придется выбирать», — писало на прошлой неделе британское издание The Telegraph. Но на самом деле выбора у премьера Венгрии нет.
Практически в тот самый момент, когда Дональд Трамп в Нью-Йорке лишь обещал позвонить в Будапешт, председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в Брюсселе объявила о намерении ввести пошлины на импорт российской нефти и газа в Евросоюз, чтобы полностью прекратить его к концу 2025 года. По её словам, новая мера направлена прежде всего против Венгрии и Словакии.
«Мы хотим избавиться от остатков нефти и газа, поступающих из России в Европейский союз», — сказала фон дер Ляйен. Она подчеркнула, что введение пошлин должно подтолкнуть Будапешт и Братиславу к отказу от закупок российских энергоносителей.
Председатель ЕК также отметила, что Вашингтон и Брюссель «согласились с необходимостью сократить доходы России от ископаемого топлива, причем быстро, потому что каждый платеж идет на войну Путина».
24 сентября министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль отметил иронию в том, что Трамп выдвинул требование отказаться от российской нефти именно своему ближайшему союзнику в ЕС.
«Если господин Орбан чувствует давление со стороны Дональда Трампа, чтобы тот наконец-то перешёл на другие источники энергии, то с точки зрения Европы это позитивное развитие событий», — заявил министр в эфире радио Deutschlandfunk.
Правда, европейским глобалистам особенно радоваться не стоит. В предыдущий раз, когда Трамп назвал Орбана своим «большим другом», американский президент также заявил, что он «очень зол» из-за украинских атак на нефтепровод «Дружба», и попросил передать свою позицию руководству Словакии.
Было это всего месяц назад, а что Трамп заявит ещё через месяц — не знает никто. Даже он сам.