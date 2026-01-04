О проступающей на карте Европы Австро-Венгрии уже не первый год говорят журналисты и дипломаты. Правда, контуры нового-старого образования постоянно меняются.

Иван Шилов ИА Регнум

К примеру, два года назад рупор глобалистов, издание Politico, акцентировало внимание на общих подходах Австрии и Венгрии по отношению к политике Европейского союза. Однако после парламентских выборов в Австрии осенью 2024 года, а в Чехии — осенью 2025-го, ситуация изменилась.

Хотя в Австрии победила правоконсервативная Австрийская партия свободы, сформировать правительство ей не дали. Второй год альпийской республикой управляет пёстрая коалиция из консерваторов, социал-демократов и либералов, полностью подконтрольная Брюсселю.

В Чехии же леволибералы выборы с треском проиграли, и к власти пришла правопопулистская коалиция во главе с Андреем Бабишем.

В ходе кампании Бабиша открыто поддерживали премьеры Венгрии и Словакии — Виктор Орбан и Роберт Фицо. Они, несмотря на принадлежность к разным частям политического спектра (Орбан — правый, Фицо — левый), сходились в необходимости защиты суверенитета стран-членов ЕС перед лицом нарастающего давления Брюсселя.

Таких же взглядов придерживается и Андрей Бабиш, потому неудивительно, что на заседании Европейского совета (саммите ЕС) 18–19 декабря 2025 года эта троица выступила единым фронтом — и победила.

Венгрия, Словакия и Чехия получили беспрецедентные права в ЕС — не платить «дань Украине», которую саммит ЕС установил в размере 90 миллиардов евро под видом кредита.

В решении саммита указано, что благодаря усиленному сотрудничеству, основанному на статье 212 Договора о функционировании Европейского союза, «любая мобилизация ресурсов бюджета Союза в качестве гарантии для этого кредита не повлияет на финансовые обязательства Чешской Республики, Венгрии и Словакии».

В прошлом подобную «финансовую автономию» в ЕС имела разве что Великобритания.

После этого в отдельных европейских СМИ и появились иллюстрации, где карты трёх упомянутых стран были выделены одним цветом на фоне исторической карты Австро-Венгрии образца 1914 года и снабжены комментариями вроде «Вам это ничего не напоминает?» или «Австро-Венгрия опять проступает на карте».

Как известно, территории нынешних Венгрии, Словакии и Чехии наряду с Австрией составляли основу Австро-Венгерской монархии (1867–1918 гг.).

Конечно, говорить о полном совпадении позиций Будапешта, Братиславы и Праги не приходится. И дело не только в том, что социал-демократ Фицо по идеологическим причинам не может поддержать множество постулатов правопопулистов Орбана и Бабиша (последние, кстати, были фронтменами совещания суверенистских партий, состоявшегося в Брюсселе накануне саммита ЕС).

Если Виктор Орбан на протяжении многих лет воюет против Брюсселя с открытым забралом, за что заслужил от евробюрократов статус изгоя, то его коллеги некоторое время пытались достичь компромисса с руководством ЕС.

Фицо уже явно понял бесперспективность подобных усилий, а вот Бабишу это только предстоит, что и показали итоговые документы саммита ЕС.

Венгрия и Словакия не подписали выводы заседания Европейского совета по Украине, утвержденные в ночь на 19 декабря, в которых зафиксировано решение о предоставлении Киеву 90 миллиардов евро кредита на базе совместных заимствований государств-членов Европейского союза в 2026-27 годах.

При этом Чехия вместе с остальными 25 странами ЕС подписала часть решения, которая касается деталей этого кредита.

Аналитики обратили внимание, что в 2025 году Венгрия не подписала ни одного текста выводов Европейского совета по Украине в знак протеста против политики ЕС, которая «поддерживает войну», а Словакия впервые не согласилась с «украинской» частью выводов саммита ЕС.

Но Андрей Бабиш быстро учится. Стоило министру обороны Чехии, отставному генерал-лейтенанту Яромиру Зуне заявить, что Прага продолжит участие в европейской программе поставки артиллерийских боеприпасов Киеву, как его жёстко одёрнули.

Лидер выдвинувшей Зуну партии «Свобода и прямая демократия» Томии Окамура заявил, что министр обороны больше не будет публично высказываться об Украине, а этим направлением будет заниматься исключительно премьер-министр. А 24 декабря стало известно об отмене визита Яромира Зуны на Украину.

Окончательное решение об участии Праги в программе, по которой с 2022 года Киев получил более 3,5 млн артиллерийских снарядов, должно быть принято на заседании Совета национальной безопасности Чехии 7 января.

По данным агентства Reuters, несмотря на беспрецедентное давление Брюсселя и президента Чехии Петра Павела, предварительного соглашения пока не достигнуто.

Несмотря на открытое шельмование со стороны Брюсселя, Орбан, Фицо и Бабиш пытаются найти поддержку в других странах ЕС, в первую очередь в соседних.

Но ожидания от Польши, которая вместе с Венгрией, Словакией и Чехией входит в «Вышеградскую четвёрку» (V4), не оправдались.

Хотя премьер Венгрии в ходе польской президентской кампании весной 2025 года открыто поддержал консервативного кандидата Кароля Навроцкого, последний, став главой государства, демонстративно отказался встретиться с Виктором Орбаном в ходе своего визита в Венгрию.

С другой стороны, троицу «идущих не в ногу» обнадёживают настроения в Австрии. Свежий опрос, проведенный Market-Institut в Линце, показал, что на федеральном уровне лидирует Австрийская партия свободы (АПС) с 37%, тогда как Австрийская народная партия (АНП) нынешнего канцлера Кристиана Штокера имеет поддержку 19% избирателей.

Лидера АПС Герберта Кикля поддерживают 35% респондентов, а главу правительства — только 10%.

Социал-демократическая партия Австрии, которая входит в коалицию вместе с АНП, пользуется поддержкой 18% избирателей, а ее лидера Андреаса Баблера поддержали 6% опрошенных.

Третья коалиционная политическая сила, либеральная партия Neos, набирает 10% голосов избирателей, при этом 8% опрошенных хотели бы видеть канцлером её лидера Беате Майнль-Райзингер.

Теоретически в будущем парламенте Австрии может сохраниться действующая коалиция, вот только она откровенно тяготит всех её участников.

В первую очередь речь об АНП, электорат которой считает союз с либералами и социал-демократами предательством фундаментальных основ своей партии. Избиратель «народников» массово переходит на сторону АПС, союз с которой два года назад Штокеру запретил заключить Брюссель.

При этом руководство ЕС всё равно критикует власти Австрии за то, что они не предоставляют военной помощи Киеву, исходя из конституционного нейтралитета своей страны.

Правда, из 90 миллиардов евро, под выделением которых подписался австрийский канцлер, значительная часть пойдёт на оружие — что только увеличит рейтинги АПС, последовательно выступающей против поддержки Украины.

Потому нельзя исключать, что в какой-то момент АНП инициирует досрочные выборы, после которых Кристиан Штокер станет пусть вице-канцлером, но в идеологически более однородном правительстве Герберта Кикля.

Как ни странно, на подобное развитие ситуации в Австрии, похоже, рассчитывают и в Белом доме.

10 декабря американский интернет-ресурс Defense One сообщил, что ознакомился с ранее не опубликованным проектом Стратегии национальной безопасности США. В нём якобы предлагалось активизировать сотрудничество США с Италией, Польшей, Австрией и Венгрией «с целью их выхода из Евросоюза».

Белый дом опроверг существование подобного документа, но с тех пор продолжается дискуссия, почему именно вышеназванные четыре страны Вашингтон мог бы подвигнуть к выходу из ЕС.

Менее всего удивляет присутствие в этом списке Венгрии. Виктор Орбан и Дональд Трамп считаются близкими союзниками. Орбан поддерживал Трампа ещё во время президентской кампании 2016 года — и на тот момент был единственным сделавшим это действующим лидером стран ЕС. Оба политика хорошо знают, что могут дать друг другу.

В частности, будучи постоянным источником проблем для Брюсселя, Орбан дестабилизирует Евросоюз, тем самым ослабляя объединение, которому Трамп глубоко не доверяет.

Премьер Венгрии в свою очередь доволен политической поддержкой со стороны сверхдержавы. Сообщалось также, что США предложили Будапешту «финансовый щит» в размере 20 миллиардов долларов, аналогичный тому, что они недавно предоставили Аргентине.

Президент США также восхищается премьер-министром Италии Джорджей Мелони и её партией «Братья Италии», корни которой многие видят в неофашистском движении. Но хотя между итальянским и венгерским премьерами существует определенная идеологическая близость, Мелони не стала ещё одним обструкционистом внутри ЕС, а заняла довольно прагматичную позицию.

Стоит отметить, что партнёр партии Орбана по фракции «Патриоты Европы» в Европарламенте, итальянский вице-премьер и лидер партии «Лига» Маттео Сальвини опирается на голоса избирателей Северной Италии, которая более 100 лет находилась под властью Австрии.

В Вене и Варшаве в данный момент у власти ставленники Брюсселя, но евроскептики, представляющие правый политический спектр, до недавнего времени входили в правительства в обеих странах и до сих пор остаются чрезвычайно влиятельными.

Это позволяет аналитикам делать вывод, что администрация Трампа вскоре увидит больше возможностей для расширения своего влияния в Австрии и Польше.

Кстати, как раз в Юго-Восточной Польше, до 1918 года входившей в состав Австро-Венгрии, активнее голосуют за евроскептиков.

Что удивило аналитиков, так это отсутствие Чехии и Словакии в списке стран, которые Белый дом якобы хочет вывести из ЕС. Ведь и Бабиш, и Фицо — ярые евроскептики, и оба потенциально могут как посеять хаос при принятии решений в Брюсселе, так и подорвать единство ЕС в стратегических вопросах, особенно в отношении России и Украины.

А это как раз те качества, которые администрация Трампа, учитывая её нынешний курс, должна была бы оценить по достоинству.

Судя по всему, дело в идеологических корнях правящих в Чехии и Словакии политических сил. Партию Андрея Бабиша ANO долгое время не удавалось однозначно отнести к левому или правому лагерю, а Smer-SD Роберта Фицо официально позиционирует себя как левая партия (хотя недавно её исключили из Партии европейских социалистов).

Поскольку Smer-SD и ANO не имеют классического правопопулистского происхождения, в Вашингтоне их не считают союзниками, даже если они могут проводить политику, полезную для администрации Трампа.

Однако выступление Венгрии, Словакии и Чехии единым фронтом на саммите Евросоюза вполне может изменить тактику администрации США в Европе.

Понятно, что от попыток повлиять на политику Италии и Польши в Вашингтоне не откажутся — хотя бы в связи с количеством голосов, которыми эти государства обладают при принятии решений в ЕС по принципу квалифицированного большинства.

Но подготовку к выходу из Евросоюза группы центральноевропейских стран — Австрии, Венгрии, Словакии и Чехии, — США вполне могут вынести в отдельный проект.

Тем более что участие в нём Австрии может привлечь Хорватию и Словению, а также в значительной мере заблокировать европейскую интеграцию всего региона Западных Балкан, лишив ЕС естественного — в отличие от Украины — направления для расширения.