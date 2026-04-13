Усталость венгерских избирателей от Виктора Орбана и его ставка на внешнюю политику оказались роковыми для уже экс-премьера Венгрии. Его поражение на парламентских выборах стало очередным доказательством неформального «закона Коля-Меркель»: в стране ЕС даже успешный правитель не может удержаться у власти более 16 лет. В 2000 году его сформулировал Владимир Путин.

ИА Регнум Петер Мадьяр и Виктор Орбан

Осенью 2021 года его подтвердило поражение на выборах партии Ангелы Меркель. А теперь пришёл черёд и Орбана, с 2010 года обеспечивавшего стабильность в Венгрии, исторически славящейся как раз своей нестабильностью: эта страна чуть не развалила Австрийскую империю в 1848–1849 годах и советскую зону влияния в Восточной Европе в 1956-м.

Справедливости ради стоит отметить, что партия Орбана «Фидес» последовательно двигалась к поражению последние два года, хотя ещё в 2022-м в очередной раз обеспечила себе конституционное большинство в парламенте.

В феврале 2024 года стало известно, что ставленница «Фидес» на посту президента Венгрии Каталин Новак удовлетворила прошение о помиловании бывшего заместителя директора детского дома, который участвовал в сокрытии случаев сексуального насилия над воспитанниками. Документы для этого решения готовила Юдит Варга, тогда министр юстиции. Обе подали в отставку, и «Фидес» остался без лидера списка на выборах Европарламента — 2024, который возглавляла Варга.

Именно тогда на венгерском политическом небосклоне и взошла звезда Петера Мадьяра, который до того находился в тени своей супруги — той самой Юдит Варги. Мадьяр был членом «Фидес» с 2022 года, а с 2010-го работал в различных правительственных структурах. Но в феврале 2024 года он развёлся с супругой, вышел из «Фидес» и стал организатором массовых протестных акций против Виктора Орбана.

На выборах Европарламента в июне 2024 года Мадьяр возглавил список малоизвестной партии «Тиса», которая получила огромную поддержку Брюсселя и выиграла 7 мандатов, в то время как «Фидес» — 11. Подтвердив статус главной оппозиционной силы Венгрии, «Тиса» оглушительно победила на местных выборах осенью 2024 года, причём не только в привычно оппозиционных Будапеште и крупных городах, но и во многих небольших муниципалитетах.

А в Венгрии, как и в большинстве стран ЕС, именно муниципальные власти формируют избирательные комиссии в мажоритарных округах, где и определяется состав венгерского парламента: в них избирается 106 депутатов, тогда как по партийным спискам — 93. Кстати, по спискам разрыв между партиями власти и оппозиционерами оказался не таким уж большим: «Тиса» получила 45 мандатов, а «Фидес» — 42 (ещё 6 достались ультраправым из партии «Наша Родина»). А вот в округах удалось победить только 13 кандидатам «Фидеса», тогда как выдвиженцы «Тисы» праздновали победу в 93-х.

«Тиса» получила в новом созыве парламента Венгрии конституционное большинство — 138 мандатов из 199. Западные политологи называют такой результат «опрокидывающими выборами» — когда оппозиция оглушительно побеждает в условиях сильной и в целом успешной власти.

Именно успешной, хотя Мадьяр и поддерживающий его Брюссель постоянно обвиняли Орбана в «обнищании венгров», что на фоне замороженных десятков миллиардов евро из бюджета и фондов ЕС, причитающихся Венгрии, выглядело как беспредельная наглость. Однако дискриминационные меры со стороны ЕС венгерским властям удалось в значительной мере компенсировать за счёт китайских инвестиций и российских энергоносителей.

Но если внешний фактор помог Орбану выровнять ситуацию в экономике, то его использование в политической борьбе сложно назвать эффективным. В первую очередь речь идёт об Украине, которую венгерский премьер много лет представлял как извечного врага венгерской нации. В ходе нынешней предвыборной кампании это достигло апогея. В риторике Орбана Киев превратился в силу, стремящуюся уничтожить Венгрию.

Билборды в Венгрии были переполнены сюжетами с участием Владимира Зеленского. Абсурдно, но самого Орбана его партия почти не рекламировала, в основном делая акцент на недостатках главы киевского режима.

Ситуация изменилась лишь в последнюю неделю кампании, причём также в связи с внешним фактором. В минувший понедельник все билборды по дороге в город из аэропорта вдруг изменились — десятки зловещих изображений Зеленского и Мадьяра, встречавших гостей венгерской столицы, вдруг заменило улыбающееся фото самого Орбана со словами о том, что нужно вместе не допустить войны.

Но смена визуальной составляющей кампании была связана в первую очередь с тем, что 7–8 апреля в Будапеште находился вице-президент США Джей Ди Вэнс, который приезжал поддержать Орбана и даже выступил на одном из его предвыборных митингов. Более того, в ходе этого митинга было разыграно представление со звонком Вэнса президенту США Дональду Трампу, который заявил, что Орбан — «фантастический человек» и у них «отличные отношения».

«Он проделал фантастическую работу, он мне очень нравится, и если бы я не считал, что он проделал замечательную работу, я бы не разрешил вам позвонить мне сейчас», — сказал Трамп. В конце разговора он добавил: «Я просто хочу сказать, что я большой поклонник Виктора, я полностью его поддерживаю».

А 10 апреля в социальной сети Truth Social было обнародовано специальное обращение Трампа, в котором глава Белого дома заявил, что Орбан «неутомимо борется за свою великую страну и народ и искренне их любит». «Так же, как я — за Соединенные Штаты Америки», — подытожил глава Белого дома.

Вот только в условиях фактического провала войны Трампа против Ирана и падения популярности Соединённых Штатов в Европе в целом (доля отрицательного отношения к США достигает 72% в Германии, 63% — в Италии, 66% — в Испании и до 84% — в Дании), подобная поддержка стала для Орбана медвежьей услугой. Ведь его «ядерный электорат», который действительно боится втягивания Венгрии в войну, увидел угрозу уже не в проукраинском Мадьяре, а в «проамериканском Орбане».

Не преуменьшая ошибочность ставки Виктора Орбана на внешнеполитические факторы в кампании, стоит отметить, что основную роль в его поражении сыграли всё же не они — ровно столь же преувеличенными воспринимаются заявления из Брюсселя и других европейских столиц о том, что «венгры проголосовали за Европу».

По оценкам множества венгерских комментаторов, главными причинами этого поражения стали усталость избирателей от фигуры Орбана и кампания оппозиции, построенная на противопоставлениях: «молодой Мадьяр» против «старого Орбана», прогрессивная молодёжь — против ретроградов, городские жители — против сельских, социальные сети — против телевидения.

Такое нехитрое противопоставление в политтехнологиях использовалось нередко, но далеко не всегда прогрессивные городские жители в конце концов удовлетворялись результатами своего выбора.