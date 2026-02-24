23 февраля началось для Киева с «перемоги» над нефтепроводом «Дружба», но закончилось «зрадой» — лишением словацкой электроэнергии и денег ЕС.

Иван Шилов ИА Регнум

Официальный Киев очень не любит слово «дружба»: в отношении России и Белоруссии там открыто используют слово «враги», а своих западных спонсоров и кукловодов именуют «союзниками», пытаясь таким образом скрыть свою подчинённую роль.

Вот и инфраструктурному объекту с названием «Дружба» — гигантскому магистральному нефтепроводу — досталось от киевских властей. Его построили во времена СССР для транспортировки поволжской и сибирской нефти в тогда ещё советские республики Белоруссию и Украину, а также в социалистические Польшу, Восточную Германию, Чехию, Словакию и Венгрию.

Ныне поляки, немцы и чехи под давлением Брюсселя от российской нефти отказались, несмотря на вред для своих же экономик. А вот венгры и словаки стрелять себе в ногу не стали и продолжили импортировать нефть из России — хотя Украина за её транзит по своей территории каждый год требовала всё больше денег.

В прошлом году в Киеве, очевидно, решили, что не в деньгах счастье, и несколько раз атаковали инфраструктуру «Дружбы» на территории России, что привело к перебоям с поставками нефти в Венгрию и Словакию. Руководство этих стран безуспешно жаловалось в Брюссель и намекало Украине на её собственную зависимость от поставок энергоносителей с венгерского и словацкого направлений. Но поскольку сами эти поставки не прекращались и даже не приостанавливались, ничего не менялось.

В январе 2026 года Киев применил по отношению к Будапешту и Братиславе «приём айкидо», воспользовавшись российским ударом по резервуарам нефти, находившимся рядом с ключевой нефтеперекачивающей станцией (НПС) украинского участка «Дружбы» в городе Броды. Нефть в резервуарах была украинской добычи, после окончательного разрушения НПЗ в Кременчуге её трубопроводом через Одессу доставляли в Броды, там перегружали в цистерны и экспортировали в Польшу.

Украинская нефть горела долго (в самом большом на территории Украины резервуаре объёмом 75 тысяч кубометров — и вовсе 10 дней). На саму НПС «Броды» это особо не влияло, но в «Укртранснафте» под предлогом «нештатной ситуации» приостановили транзит уже российской нефти в Венгрию и Словакию. Хотя к 6 февраля станция была полностью готова к работе, Украина возобновлять перекачку не спешила.

Из Киева звучали заявления о «технических проблемах», однако украинская сторона упорно не активировала предусмотренный приложением XXVI к Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС механизм раннего предупреждения (Early Warning Mechanism) — поскольку он предусматривает не только консультации, но и возможность контроля ситуации на месте со стороны ЕС.

13 февраля министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в политическом решении по остановке поставок нефти в Венгрию по нефтепроводу «Дружба» при отсутствии каких-либо технических препятствий. По его словам, действия Украины ставят под угрозу энергетическую безопасность Венгрии и являются вмешательством в предстоящие выборы. Действительно, 12 апреля в Венгрии пройдут парламентские выборы, на которых партия действующего премьер-министра Виктора Орбана ФИДЕС может уступить оппозиционной партии «Тиса», полностью ориентированной на Брюссель.

Через два дня уже премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал остановку транзита российской нефти «политическим шантажом» Венгрии со стороны Украины — из-за того, что Будапешт выступает против принятия Киева в ЕС. Он отметил, что угроза энергетической безопасности Венгрии ведёт к аналогичной ситуации для Словакии, поскольку НПЗ в Братиславе принадлежит венгерской компании MOL.

Не дождавшись изменения позиции Киева, 18 февраля Братислава и Будапешт синхронно объявили о прекращении поставок дизельного топлива на Украину — до той поры, пока не будет восстановлена работа украинского участка нефтепровода «Дружба». При этом Словакия пригрозила Киеву прекратить сотрудничество в сфере электроснабжения, а Венгрия — заблокировать выделение кредита ЕС в сумме 90 миллиардов евро.

На это у Зеленского решили ответить в стиле ковбоя из анекдота, который по совету «внутреннего голоса» плюнул в лицо индейскому вождю. В ночь на 23 февраля украинские беспилотники атаковали город Альметьевск в Татарстане, откуда, собственно, и берёт своё начало нефтепровод «Дружба».

В Альметьевске находится НПС «Калейкино» — один из важнейших логистических узлов российской нефтетранспортировки. Именно здесь происходит процесс смешивания нефти с разных месторождений Западной Сибири, Поволжья, Казахстана перед её отправкой на экспорт. Станция обеспечивает критическое давление и бесперебойную закачку сырья непосредственно в нефтепровод «Дружба». Потому неудивительно, что украинские пропагандисты бросились хвастаться очередной «перемогой».

Но радость уже привычно была недолгой. Сначала минэнерго Казахстана заявило, что инцидент в Альметьевске «не повлиял на процесс транспортировки казахстанской нефти» и «каких-либо ограничений на транзит или экспорт казахстанской нефти не зафиксировано» (нефть из Казахстана поставляется в Германию по северной ветке нефтепровода «Дружба», проходящую через Россию и Белоруссию).

После этого в игру вступил Петер Сийярто, который прибыл в Брюссель для участия в заседании Совета ЕС на уровне министров иностранных дел государств — членов блока. «Мы получили обнадеживающую информацию о том, что в Татарстане устранены неисправности, возникшие в результате нападения на насосную станцию нефтепровода ''Дружба''. Это означает, что все участки нефтепровода ''Дружба'' находятся в рабочем состоянии — как физически, так и технически. Технически весь нефтепровод ''Дружба'' может функционировать», — заявил глава МИД Венгрии перед заседанием.

«Поэтому возобновление и сроки транспортировки нефти по нефтепроводу ''Дружба'' по-прежнему зависят исключительно от решения украинского государства. Тот факт, что украинцы не возобновляют транспортировку по трубопроводу, является политическим шантажом Венгрии, поскольку это политическое, а не техническое или физическое решение», — сказал Сийярто и подчеркнул, что на Совете ЕС заблокирует выделение Киеву кредита в сумме 90 миллиардов евро.

Для того чтобы предоставить согласованный в декабре 2025 года кредит, ЕС необходимо было утвердить три законодательных акта (регламента): об имплементации усиленного сотрудничества по учреждению кредита поддержки Украины на 2026 и 2027 годы; о внесении изменений в Фонд для Украины (Ukraine Facility) и о внесении изменений в долгосрочный бюджет ЕС (MFF) на 2021–2027 годы.

Одобрение первых двух документов возможно квалифицированным большинством голосов государств ЕС (что и было сделано), но третьего — изменения в долгосрочный бюджет ЕС — только единогласно. Впервые Венгрия объявила о решении заблокировать выделение кредита Киеву в минувшую пятницу и подтвердила это 23 февраля, после очередного украинского удара по «Дружбе».

Уже после заседания Совета ЕС Сийярто отметил лицемерие своего украинского коллеги Андрея Сибиги, который принял участие в мероприятии по видеосвязи. По словам венгерского министра, глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель из желания помочь украинцам спросил Сибигу, могут ли венгерские и словацкие эксперты приехать и выяснить, действительно ли трубопровод непригоден для транспортировки нефти.

«Это привело в огромное замешательство украинскую сторону, стало ясно, что они не были готовы к этому вопросу и к тому, что он будет задан», — рассказал Сийярто. Он отметил, что, вместо разрешения, Сибига начал «невнятно бормотать», пообещав, что изучит этот вопрос и обсудит с кем-нибудь, возможен ли такой визит. Сийярто указал, что таким образом люксембургский министр, желая нанести удар по венграм и словакам, практически разоблачил самих украинцев в том, что они лгут о состоянии нефтепровода «Дружба». Об отказе Киева допустить словацких экспертов в Броды говорил и глава МИД Словакии Юрай Бланар.

Сийярто также подтвердил, опираясь на письмо Орбана президенту Европейского совета Антониу Коште, что Будапешт продолжит блокировать выделение Киеву европейского кредита. «Итак, когда украинцы решат возобновить поставки нефти, мы сможем пересмотреть ситуацию. Мяч на их поле, а не на нашем», — подытожил венгерский министр.

В Киеве, где уже явно нарисовали «табличку деления» для 90 миллиардов евро от ЕС, поднялась форменная паника. «Не у всех коллег (не только из Рады, но и из правительства) есть предчувствие финансовой трагедии. Оно есть у меня, у министра финансов есть, потому что он понимает, что в апреле не будет чем финансировать расходы», — заявил глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев, подчеркнув, что государство уже тратит средства, запланированные на второе полугодие.

Но это был не последний удар для киевских властей в этот день. Вечером в понедельник Фицо в специальном видеообращении заявил, что его страна с 23 февраля прекращает аварийные поставки электроэнергии на Украину в ответ на блокировку транзита российской нефти со стороны Киева.

«С сегодняшнего дня действует правило: если украинская сторона обратится к Словакии с просьбой о помощи в стабилизации украинской энергосети, такой помощи она не получит. Это первый взаимный шаг, на который словацкое правительство имеет право без нарушения каких-либо международных правил и обязательств», — заявил Фицо.

«Если украинская сторона продолжит наносить ущерб интересам Словакии в сфере поставок стратегического сырья, словацкое правительство пересмотрит также свои прежние конструктивные позиции относительно членства Украины в Европейском союзе и подготовит дальнейшие меры», — подчеркнул словацкий премьер.

Пока речь идёт лишь о прекращении аварийных поставок электроэнергии из Словакии на Украину, которые, по оценкам словацких экспертов, в прошлом году составили несколько десятков ГВт/ч. Однако, по словам Фицо, только за январь 2026 года таких аварийных поставок для стабилизации украинской энергетической сети потребовалось вдвое больше, чем за весь 2025 год.

Всего же в 2025 году Словакия поставила на Украину 2,96 ТВт/ч электроэнергии, что составило примерно 21% украинского импорта. По данным сервиса ExPro Electricity, в феврале 2026 года доля словацких поставок составила приблизительно 18% от общего объема импорта электроэнергии Киевом. Однако подавляющая её часть поставляется по долгосрочным договорам, которым пока ничего не угрожает.

Куда более критичным может стать для Киева прекращение поставок из Венгрии, которая в феврале 2026 года обеспечила 45% украинского импорта электроэнергии — 402,0 тыс. МВт/ч. Премьер Орбан 21 февраля пригрозил прекратить поставки, если не будет восстановлен транзит нефти по «Дружбе». Правда, на следующий день Сийярто заявил, что в вопросе поставок электроэнергии на Украину нужна «особая осторожность», чтобы не навредить венграм Закарпатья.

Но Киеву подобная гуманистическая логика, похоже, недоступна. Тем более что, если закрыть украинский участок «Дружбы», без работы и брони окажутся сотни мужчин мобилизационного возраста. А в пехоте они киевскому режиму явно нужнее, чем для транспортировки нефти.