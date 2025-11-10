Встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента США Дональда Трампа, состоявшаяся 7 ноября, была крайне важна для венгерского лидера.

Иван Шилов ИА Регнум

Накануне парламентских выборов в Венгрии, которые состоятся в апреле 2026 года, Орбану нужны победы — настоящие или мнимые, которые можно «продать» венгерским избирателям. А они устали от почти 15 лет пребывания у власти в Венгрии консервативной партии ФИДЕС и готовы проголосовать за леволибералов из оппозиционной партии «Тиса».

Дата визита венгерского премьера в Вашингтон стала известна 23 октября, и тогда глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Орбан и Трамп обсудят вопрос урегулирования российско-украинского конфликта, «так как Соединенные Штаты прислушиваются к мнению Венгрии».

Сийярто добавил, что встреча будет также посвящена двусторонним инвестиционным проектам, а в ходе визита Орбана будет «заключено важное соглашение, которое выведет венгерско-американское сотрудничество в области экономики и энергетики на новый уровень».

Но с приближением визита Виктор Орбан публично свёл его тематику к одному вопросу — приостановке действия американских санкций против российского нефтегазового комплекса в части, затрагивающей Венгрию.

Перед вылетом в Вашингтон Орбан заявил, что это «вопрос жизни и смерти для Венгрии». При этом Трамп до последнего держал интригу, заявив, что венгерский премьер является его другом, но конкретных гарантий предоставления Будапешту исключений из санкционного режима против Москвы пока нет.

Ты одинокий остров

Дональд Трамп действительно встретил Виктора Орбана на крыльце Белого дома как старого друга, а из публичных заявлений лидеров перед началом переговоров стало ясно, что личный и политический союз остаётся ключевым фактором в их отношениях. Трамп назвал Орбана «фантастическим лидером» и «сильным государственным деятелем», который, по его словам, «способен защитить свою страну в мире, где многие лидеры уже не способны на это».

«Венгрией управляют правильно, и именно поэтому Орбан будет очень успешным на предстоящих выборах. Не знаю его оппонента, я даже не знаю, есть ли у него оппонент. Я поддержу [Орбана. — Прим. ред.], он делает фантастическую работу, у нас отличные отношения», — сказал президент США к явному удовольствию визави.

Это заявление воодушевило венгерского премьера, для которого очень важно организовать визит Трампа в Будапешт до парламентских выборов.

В ответ Орбан назвал Венгрию «христианским островом в либеральном океане».

«Мы — единственное правительство в Европе, которое считает себя современным христианским правительством. Все остальные — это либералистские левые правительства. Так что мы пытаемся делать что-то, что отличается от того, что делают другие. На философском уровне и на других, например, в плане миграции. Так что мы — как особенный остров отличия в либеральном океане Европы», — сказал он.

Миграция стала вопросом, по которому мнения двух лидеров оказались наиболее совпадающими.

Трамп заявил: «Мы видим, что происходит в других дружественных странах, и они начинают признавать правоту Виктора Орбана, который не допустил ошибок в вопросах миграции. Возможно, они даже тайно уважают его за это». Орбан же подчеркнул, что в настоящее время Венгрии грозит штраф ЕС в размере одного миллиона евро в день из-за мер по защите границы, и назвал это «ценой суверенитета».

Риторическая схема была ясна: Орбан продвигает защиту границ как модель политической субъектности Венгрии в ЕС, в то время как Трамп использует пример Орбана для подкрепления собственного анти-иммиграционного послания в США.

При этом премьер Венгрии подчеркнул: он ясно дал понять американскому президенту, что никогда не будет просить кого-либо о внешней помощи для урегулирования споров внутри Европейского союза: «Мы достаточно сильны, наши позиции достаточно прочны и у нас достаточно инструментов, чтобы выиграть эти битвы самостоятельно».

Совпали мнения Трампа и Орбана и по вопросу неизбежности скорого завершения вооружённого конфликта на Украине.

«Думаю, мы согласны с тем, что конфликт закончится. Иногда людям приходится сражаться чуть дольше, но, думаю, мы согласны с тем, что конфликт закончится в не столь отдаленном будущем», — заявил президент США. После этого, взглянув на скептическое выражение лица премьера Венгрии, Трамп спросил: «То есть вы говорите, что Украина не может выиграть эту войну?». На что Орбан ответил: «Чудеса случаются». Эта реплика вызвала усмешку у американского президента, который ответил: «Ага, это правильно».

После этого Трамп вновь повторил, что война «никогда бы не началась», если он был президентом в 2022 году, и предположил, что мирные переговоры по Украине могут быть проведены в Будапеште, «когда придёт время». Он также недвусмысленно повторил, что если мирный саммит между ним и президентом Владимиром Путиным состоится в будущем, Трамп по-прежнему отдает предпочтение Будапешту в качестве места его проведения.

Без моря, но с нефтью

Наконец, дело дошло до американских санкций в отношении российских энергоносителей.

Орбан заявил, что полное эмбарго на российскую нефть может привести к прекращению поставок в Венгрию в течение нескольких дней, и попросил Трампа изменить санкции или предоставить Венгрии исключение из них. Просьба подкреплялась пакетом предложений по масштабному венгерско-американскому сотрудничеству в области энергетики, информация о котором была обнародована ещё в начале ноября.

Трамп никаких обещаний не дал, хотя и признал: «У Венгрии нет моря. Её энергетическая карта другая».

После этого состоялись американо-венгерские переговоры — сначала в формате Трамп —Орбан, а потом и в составе расширенных делегаций. С американской стороны в них, в частности, приняли участие вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и военный министр Пит Хегсет, с венгерской — Петер Сийярто и глава оборонного ведомства Кристоф Салай-Бобровницкий.

По завершении переговоров Орбан и Сийярто провели в Вашингтоне пресс-конференцию, на которой венгерский премьер заявил, что его страна получила полное освобождение от американских санкций в случаях с «Турецким потоком» и трубопроводом «Дружба». «Это общее освобождение без ограничений по времени», — подчеркнул Виктор Орбан.

По словам премьера, режим обычных санкций поставил бы Венгрию на колени. Он подчеркнул, что с конца ноября каждое венгерское домохозяйство платило бы за коммунальные услуги в два с половиной, а возможно, и в три раза больше, чем в октябре или ноябре.

«По венгерским меркам, это означало бы невыносимое повышение цен для домохозяйств, не говоря уже о предприятиях, многие из которых обанкротились бы, закрылись бы, оставив множество людей без работы», — сказал он.

Стоит отметить, что это явное преувеличение, ведь новые санкции США введены против «Роснефти», ЛУКОЙЛа и их дочерних компаний — а Венгрия нефти от них не получает (по крайней мере, на бумаге).

Да, до середины прошлого года основным поставщиком нефти для венгерского концерна MOL, владеющего НПЗ в Венгрии и Словакии, действительно был ЛУКОЙЛ — по нефтепроводу «Дружба» (всего Венгрия получает около 5 млн тонн нефти в год по этому маршруту).

Но в июле 2024 года Киев ввёл санкции против российского нефтяного гиганта, что привело к временному прекращению транзита нефти по «Дружбе». Проблему оперативно решили, заключив новые контракты на поставку и транзит нефти, хотя все понимают, что фактически ничего не изменилось.

Газ и атом

Что же касается ежегодных поставок в Венгрию около 8,5 млрд кубометров российского газа по трубопроводу «Турецкий поток» (и его продолжению «Балканский поток», идущего через Болгарию), то эти поставки к американским санкциям отношения не имеют. Речь о торговой политике Европейского союза, который запретил их с 2027 года.

И Орбан в Вашингтоне признал, что спор с Брюсселем далек от завершения: «Мы вырвались из-под американской санкционной системы. Следующая битва будет против европейской, и эта битва пройдёт в Брюсселе».

Конечно, описанные выше подробности поставок энергоносителей в страну Орбан на пресс-конференции не упомянул, подчеркнув, что добился от Дональда Трампа снятия санкций ради венгров.

«Мы просили освободить от всех санкций два трубопровода: один, поставляющий газ с юга, и другой, поставляющий нефть с востока, и президент решил, что санкции не будут применяться к этим двум трубопроводам», — сказал премьер-министр Венгрии.

Орбан подчеркнул, что это произошло прежде всего благодаря Петеру Сийярто, «поскольку окончательное решение было в его руках, и у них были убедительные аргументы, с которыми президент США согласился».

В свою очередь Сийярто, который в правительстве также отвечает за внешнюю торговлю, сообщил о подписании соглашений с США в области атомной энергетики и поставок сжиженного природного газа (СПГ). Эти соглашения предусматривают закупку Венгрией американских топливных сборок для АЭС на сумму ориентировочно 100 миллионов долларов.

По словам министра, это не замена, а дополнение существующих поставок (как известно, ныне Будапешт получает ядерное топливо только из России, которая также строит в Венгрии АЭС «Пакш-2»).

Сийярто отметил, что в случае с СПГ речь также идёт о диверсификации поставок. Виктор Орбан добавил, что он договорился о полном снятии американских санкций в отношении венгерской АЭС «Пакш-2» (в июне Будапешт получил лишь временное исключение из этих санкций), и для этой станции будут закупать не только российское и американское, но также французское топливо.

О чем реально договорились

Пока венгерская делегация возвращалась в Будапешт, Reuters и ВВС со ссылкой на представителя Белого дома опровергли ключевой тезис Виктора Орбана о том, что Венгрия получила исключение из американских санкций без ограничений во времени.

«Венгрия фактически получила годичное освобождение от санкций США, введенных в отношении российских энергоносителей», — было сказано в сообщении. Комментируя разногласия по поводу срока действия американского решения, Петер Сийярто 9 ноября, заявил, что «это лишь технический вопрос, как соответствующее правительственное ведомство США зафиксирует это в тексте».

Вопросы действительно остаются, ведь опубликованный 8 ноября пресс-релиз посольства США в Будапеште не внёс ясности по поводу сроков освобождения Венгрии от американских санкций в отношении российских энергоносителей. Зато в нём оказалось много интересных подробностей того, что же пообещал Будапешт за это освобождение.

Итак, стороны подписали Меморандум о взаимопонимании, направленный на развитие сотрудничества в области гражданской атомной энергетики. Целью является позиционирование Венгрии как регионального центра малых модульных реакторов (ММР) в Центральной Европе. Венгерское правительство заявило о готовности поддержать строительство до десяти таких реакторов общей потенциальной стоимостью до 20 миллиардов долларов США.

Но это касается неопределённого будущего, а вот в ближайшие годы американская компания Westinghouse будет поставлять ядерное топливо для действующей венгерской АЭС «Пакш-1» в рамках контракта стоимостью около 114 миллионов долларов.

Кроме того, ожидается, что Венгрия на протяжении следующих пяти лет закупит в США сжиженный природный газ на сумму около 600 миллионов долларов, «что позволит ещё больше диверсифицировать свои поставки энергии». Маршрут поставок не уточняется, скорее всего, речь идёт об СПГ-терминале в Хорватии, которая уже неоднократно применяла в отношении Венгрии дискриминационные меры при поставках нефти.

Также обе страны начнут переговоры о возобновлении действия Общего соглашения о безопасности военной информации (GSOMIA), что станет сигналом к ​​более тесному двустороннему сотрудничеству в сфере обороны.

Венгерское правительство также планирует закупить вооружения на сумму около 700 миллионов долларов в рамках зарубежных военных поставок (в Минобороны Венгрии подтвердили, что речь идёт о закупке 20-24 установок HIMARS и 100 ракет к ним). Таким образом, в совокупности обязательства Будапешта составляют более 1,4 млрд долларов США, или около 466 млрд венгерских форинтов.

Что получит Венгрия

Что же Венгрии за это обещано взамен, кроме упомянутого освобождения от санкций?

К примеру, Будапешт присоединился к так называемым «Соглашениям Артемиды» — международной структуре, поддерживающей мирное и прозрачное сотрудничество в области освоения космоса. В этих рамках Венгрия будет сотрудничать с США в области подготовки космонавтов к космической миссии, а также в проведении экспериментов в космосе и их мониторинге.

Петер Сийярто ранее говорил, что два венгерских астронавта прошли подготовку к успешной миссии в этом году и что не отправить их в космос было бы «огромной упущенной возможностью».

Кроме того, в пресс-релизе посольства сказано, что будет восстановлено полное участие Венгрии в программе безвизового въезда в США, «что упростит законные поездки в Соединенные Штаты при сохранении строгого контроля безопасности», а авиакомпания American Airlines возобновит прямые сезонные рейсы между Филадельфией и Будапештом с мая 2026 года.

Вот только к визиту Орбана это не имеет никакого отношения, ведь США сняли ограничения для граждан Венгрии по этой программе ещё с начала октября.

Своеобразным утешением для Будапешта может послужить тот факт, что накануне визита Орбана американская администрация пообещала закрыть финансируемое США венгерское бюро «Радио Свобода»*. Глава правительственного Агентства США по глобальным медиа Кэри Лейк, в ведении которой находится это радио, сообщила конгрессу о намерении добиваться прекращения финансирования венгероязычной службы Szabad Europa.

«Szabad Europa на самом деле имеет целью дестабилизировать Венгрию. Деньги американских налогоплательщиков не должны идти на глобалистскую радиопрограмму. Венгрия — это союзник НАТО, а глобалисты ненавидят Виктора Орбана», — написала она 6 ноября в социальной сети. Этот пост премьер Венгрии с благодарностью процитировал на следующий день уже на своей странице.

Итоги визита

Несмотря на то, что Виктор Орбан после переговоров излучает удовлетворение и даже радость, результаты его визита в Вашингтон сложно оценить однозначно.

С одной стороны, он продемонстрировал, что в геополитическом плане Венгрия стремится к политическому сотрудничеству с Соединенными Штатами в качестве противовеса давлению со стороны ЕС, а в экономическом — стратегия энергетической безопасности страны будет включать расширение технологического сотрудничества с США.

Кроме того, в идеологическом и личном плане оба лидера в очередной раз показали общую «суверенистскую», антииммигрантскую и «христианско-консервативную» политическую идентичность.

С другой стороны, главный демонстрируемый в Будапеште результат — освобождение от американских санкций в отношении российских энергоносителей — в любом случае имеет временный характер.

И дело не столько в формальных сроках, которые будут указаны в документе минфина США, сколько в результатах парламентских выборов в Венгрии. Если на них победит оппозиция — Трампу не будет никакого смысла поддерживать её правительство, если у власти останется Орбан — ему всё равно придётся договариваться с хозяином Белого дома по-новому.

А подход Дональда Трампа к сделкам лучше всего демонстрирует обмен подарками между венгерской и американской сторонами в Белом доме.

Виктор Орбан привёз в подарок огромное — более полуметра в диаметре — фарфоровое блюдо, изготовленное венгерской мануфактурой Herend (ей почти 200 лет). Аналогичная серийная продукция мануфактуры стоит более тысячи долларов, подаренное же блюдо было эксклюзивным, его украшал герб семьи Трамп в сине-золотых тонах.

Президент США восхитился подарком, воскликнув: «О, как оно мне нравится!», и даже сфотографировался вместе с Орбаном и блюдом. А в ответ Орбан и его министры получили красные бейсболки с надписями «Сделаем Америку снова великой» и «Трамп был прав во всем».

Причём венграм ещё и пришлось стоять в очереди, пока президент США расписывался на кепках стоимостью в 55 долларов каждая.

*СМИ, выполняющее функции иностранного агента