Несмотря на все скандальные разоблачения, «кошелек» Владимира Зеленского Тимур Миндич, плёнки с переговорами которого погрузили Украину в воронку политического кризиса, продолжает оставаться загадочной фигурой. ИА Регнум пообщалось с человеком, имевшим деловые контакты с Миндичем в довоенном Киеве.

Иван Шилов ИА Регнум

Собеседник нашего издания Михаил Шпир, заместитель министра цифрового развития и массовых коммуникаций Херсонской области.

— Здравствуйте, Михаил! У себя в Telegram-канале вы написали о том, что в свое время вам «доводилось довольно плотно общаться» с Тимуром Миндичем. Расскажите немного о себе, чтобы был понятен контекст этого общения. В чём состоял ваш взаимный деловой интерес?

— В 2013 году я жил и работал в Киеве, руководил своим брендинг-агентством «Системы».

Однажды к нам в отдел продаж поступил интересный заказ от «очень серьёзного человека» — разработать и внедрить фирменный стиль закрытого бутик-отеля на воде.

Я отправился на встречу с заказчиком в отель-дебаркадер на Днепре — подписывать договор о неразглашении и оценить объект.

Заказчиком оказался Тимур Миндич.

В результате мы заключили договор, создали классный стиль отеля, внедрили систему индивидуальных рукописных сообщений и небольших подарков для VIP-гостей.

Одним из таких гостей был олигарх Игорь Коломойский* (включен в список экстремистов и террористов Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации). Миндич неоднократно хвастался, что, когда Коломойский приезжает в Киев, живёт теперь только в этом отеле.

— Если говорить о деятельности Миндича, помимо вашего общения, чем ещё он в те годы занимался? Вы ведь тогда тесно сотрудничали с энергетическими компаниями. Интересовался ли Миндич сферой энергетики?

— В то время Миндич не проявлял интереса к энергетике. Он всё больше рассказывал о своем бизнесе в сфере HoReCa (гостинично-ресторанный бизнес. — Прим. ред.) и люксовых вещей (владел киевскими бутиками Dolce&Gabbana и Yves Saint Laurent), а также упоминал о своей тесной связи со студией «Квартал 95».

— Когда у опального олигарха Коломойского* попросили охарактеризовать Миндича как человека и бизнесмена, то он назвал его просто «хорошим парнем», уточнив, что это, как известно, не профессия. То есть даже его непосредственный патрон невысокого о нем мнения. А какое впечатление сложилось у вас?

— О Миндиче сложилось устойчивое мнение, с которым я согласен и которое можно охарактеризовать одним словом — «темщик» (от слова «тема» — способ извлечения дохода, нелегального или полулегального. — Прим. ред.). Но таких, как он, было много на Украине.

У меня лично остались крайне негативные воспоминания насчёт личных качеств Миндича.

Уже тогда он вел себя вызывающе, хамил на встрече, курил прямо в кабинете и сыпал антисемитскими шутками, ссылаясь на то, что он еврей и ему можно так шутить. По отношению к девушкам он позволял себе сексистские шутки.

Дремучий тип, в общем. Мне и моим сотрудникам было некомфортно с ним работать.

Справедливости ради, свои договорные отношения в части оплаты услуг моего брендинг-агентства заказчик исполнил в полном объеме.

— Как вы считаете, какие свойства характера и качества личности позволили Миндичу пробиться на самый верх?

— Он создавал впечатление человека, способного дерзко решить любой вопрос в стиле «сейчас позвоню, и завтра же пропустят на таможне нужные вам ткани для штор».

Миндич часто хвастался своей дружбой с Коломойским* и другими олигархами того времени. Так что мы верили, что он «очень успешный предприниматель».

— Известно, что супруга Миндича — россиянка, дочь известной московской бизнесвумен. Насколько были крепки его связи с Россией тогда, когда вы общались, и как вы думаете, сохранились ли они сейчас?

— Да, он женат на Кате — дочери покойной Аллы Вербер, которая была фэшн-директором ЦУМа, закупала товар для престижных магазинов России и формировала новые коллекции.

Алла близко общалась с известными людьми в Москве, ведь они были постоянными клиентами фэшн-бутиков. Как пишут в СМИ, среди её друзей были не только звезды шоу-бизнеса, но и известные политики.

В целом Алла Вербер была довольно влиятельным человеком в России и Израиле, через нее решались многие вопросы, ведь она принадлежала к высшему кругу условной «еврейской диаспоры» в Москве.

В далеком 2018 году мне посчастливилось побывать на ужине в московском ресторане, где представители этой тусовки обсуждали вопрос выдвижения на выборы президента Украины «своего человечка», который в случае победы остановит АТО и помирит Россию и Украину, вернёт утраченный бизнес-климат и позволит всем хорошо зарабатывать в треугольнике Москва — Киев — Тель-Авив. Обсуждалось даже возобновление работы «ПриватБанка» в Москве.

Таким человеком в результате стал Владимир Зеленский, который в первые месяцы своей работы на посту президента, похоже, пытался соблюдать достигнутые договоренности. Но потом всё пошло не по плану, а дальше вы знаете, чем всё обернулось.

— В соцсетях публикуются фотографии Миндича с женой и детьми в вышиванках. Как он относился к подобным проявлениям национальной идентичности, когда вы общались? Имеет ли для него значение идеология, патриотизм?

— Конечно, нет. Он стебался с Украины и «наивных дурачков». К слову, в этом вопросе я с ним полностью солидарен.

— Что представлял собой круг общения Миндича в те годы? Какие люди его окружали?

— Миндич считал, что близко дружил с Коломойским* и другими украинскими олигархами — по крайней мере, он со всеми ними тесно и часто общался. Через тёщу имел выход на российские элиты, а владея капиталами в Израиле — часто проводил время в Тель-Авиве и занимался там своей инвестиционной компанией.

Как утверждалось на упомянутой выше встрече в 2018 году, «большие капиталы Израиля, России и Украины достигли консенсуса по достижению прочного мира». Миндича там не было, но после неё он действовал в рамках этого консенсуса.

— Игорь Коломойский* говорил, что именно Миндич познакомил их с Зеленским задолго до того, как «Квартал 95» начал выходить на его канале 1+1. А знаете ли вы, как познакомились Миндич с Зеленским и каким образом Миндич получил долю в его студии?

— Подробностей их знакомства с Зеленским не знаю. Но Миндич упоминал о своей страсти к кинопроизводству и созданию телевизионных сериалов. Говорил, что это сейчас будет золотой жилой, так как спрос на кинопродукцию растет.

— Почему Миндич, который был человеком Коломойского*, сохранил доверие Зеленского после того, как сам Зеленский с Коломойским* поссорились и последний оказался в тюрьме?

Очевидно потому, что Миндич был «кошельком» и бесстрашным «темщиком» Зеленского, который проворачивал через своих израильских друзей финансовые схемы на сотни миллионов долларов.

Одна преступная схема с поставщиками электроэнергии приносила участникам несусветные ежемесячные доходы, позволяющие финансировать самые разные теневые проекты Зеленского, а также провластных журналистов и блогеров.

Схема с участниками энергорынка ведь гениальна по своей сути.

На Украине действует система «Прозорро», это открытая площадка госзакупок, её внедрение лоббировали западные кураторы. Она должна обеспечивать «открытость и прозрачность всех закупок» и убить коррупцию на корню.

Действительно, раньше существовала коррупция на этапе тендера — кто откат заплатил, тот и победил, — и система эту проблему отчасти решала.

Но друганы Зеленского придумали принципиально новую схему, которая успешно обходит «Прозорро».

К примеру, компания «Энергоатом» имеет статус стратегического предприятия, она управляет всеми украинскими АЭС. В отношении «Энергоатома» действует мораторий на взыскание долгов в судебном порядке.

То есть если вы подадите иск к этой компании и выиграете его, то суд всё равно не сможет арестовать счета, имущество и другие активы этой компании. По сути — судиться бесполезно.

И вот Тимур Миндич (псевдоним в материалах расследования НАБУ — «Карлсон»), руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак («Али Баба»), вице-премьер Алексей Чернышов («Че Гевара») и прочие придумывают схему: проводят тендер через «Прозорро», всё законно, как положено. Подрядчик честно выполняет работы, поставляет оборудование, оказывает услуги и ждет свою оплату.

Но оплата так и не приходит!

С помощью разных инструментов поступление честно заработанных средств подрядчику просто блокировалось. Деньги «зависали».

Друзья Зеленского называли это «шлагбаум».

Чтобы «шлагбаум» открылся, к тебе приходят специальные люди и говорят: «Хочешь получить свои деньги за уже выполненные работы? 10–15% наличкой». Не заплатишь — будешь «висеть» в оплате месяцами, а потом ещё лишишься лицензии и вообще попадёшь в чёрный список.

Подрядчикам нужно выполнять свои финансовые обязательства, платить сотрудникам зарплаты, платить налоги, платить контрагентам — и они соглашались, иначе бы не получили вообще ничего.

В системе «Прозорро» отчёты для Запада идеальные — по форме коррупции на Украине нет. По факту же — жёсткое обдиралово и кидалово своих же участников энергорынка.

Так что именно беспринципность Миндича позволила ему в какой-то момент переступить самого Коломойского*, которому он на момент нашего знакомства буквально «заглядывал в рот».

— С вашей точки зрения, как поведет себя Миндич, оказавшись в руках правосудия, и существует ли прямая угроза его жизни, как на это намекал Коломойский*?

— Конечно, переступив через Коломойского*, Миндич лишился поддержки влиятельных еврейских семей во всем мире.

Но я думаю, что правоохранительные органы, и не только украинские, искренне заинтересованы в долгих годах жизни Тимура Миндича и его показаниях против других участников преступных схем.

Не нужно также забывать, что большие капиталы часто помогают спасти их собственника от уголовного преследования, а ему самому оказаться в неприметных странах латиноамериканской юрисдикции.

Справка ИА Регнум:

Михаил Шпир родился в 1986 году в Черновцах. Позже его семья переехала в Ивано-Франковск, где он окончил школу, а в 2008 году — юридический факультет Прикарпатского национального университета имени Стефаника.

С 2009 года работал редактором российского издания «Сноб». В 2010 году основал в Киеве управляющую компанию «Системы», которая оказывала услуги по брендингу, продвижению, дизайну и рекламе. Позже работал в экспертной группе по энергетике, участвовал в подготовке закона Украины «Про рынок электрической энергии». В 2014 году окончил аспирантуру Киевского национального экономического университета.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года резко выступал против нового киевского режима, регулярно выступал в роли политического эксперта на телеканалах «112 Украина», NewsOne, Украина. ру, «Россия 24» и News Front. На парламентских выборах 2019 года баллотировался в народные депутаты по списку партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

В 2020 году подвергся нападениям украинских националистов в Киеве и Львове, в поисках политического убежища выехал в Россию, позже получил российское гражданство. Выступал в российских СМИ.

СБУ объявила его в розыск, обвиняя в преступлениях против национальной безопасности Украины, и начала кампанию травли его родителей, проживающих в Ивано-Франковске.

Поддержал СВО, вскоре после освобождения Херсона стал заместителем директора Департамента цифрового развития и массовых коммуникаций Военно-гражданской администрации Херсонской области. С сентября 2022 года — заместитель министра цифрового развития и массовых коммуникаций Херсонской области.

В июне 2023 года на Украине заочно приговорён к 10 годам тюрьмы с конфискацией имущества по статьям о посягательстве на территориальную целостность Украины. В 2024 году СБУ дополнительно обвинила его в государственной измене.

В ноябре 2025 года получил Гран-при российской национальной премии «ИТД: Интеллект, Талант, Действие» в специальной номинации «Рождённые в шторме».

*Физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов