4 декабря должны были состояться переговоры президента Польши Кароля Навроцкого и премьера Венгрии Виктора Орбана. Но после визита последнего в Москву и встречи там с Владимиром Путиным польская сторона встречу отменила. Политические последствия этого решения могут быть весьма серьезны.

Иван Шилов ИА Регнум

Польша и Венгрия, которые в 1991 году вместе с Чехословакией стали сооснователями «Вышеградской тройки», призванной помочь этим постсоциалистическим странам поскорее присоединиться к Европейскому союзу и НАТО, за последние 35 лет пережили разные периоды в своих отношениях.

От любви до ненависти

В рамках «Вышеградской тройки», которая после распада Чехословакии превратилась в «Вышеградскую четвёрку» (V4), Венгрия (наряду с Чехией и Словакией) не признавала ведущую роль Польши в формировании восточной политики ЕС. Двум странам также нечасто удавалось достичь консенсуса в области экономической политики.

С другой стороны, после прихода к власти в Польше консервативной партии «Право и Справедливость» (ПиС) в 2015 году Варшава стала сближаться с Будапештом, особенно в вопросах миграции. Политологи даже писали о распаде «четвёрки» на две «двойки».

ПиС и правящая в Венгрии партия ФИДЕС во главе с Орбаном даже заявляли о подготовке в Евросоюзе «консервативной революции» совместно с итальянской «Лигой» Маттео Сальвини и французским «Национальным объединением» Марин Ле Пен.

Чёрная (или, скорее, красно-чёрная) кошка пробежала между Польшей и Венгрией с началом СВО на Украине.

Варшава все силы бросила на поддержку Киева и борьбу с Москвой, пусть даже во вред себе. Будапешт же, со скрипом голосуя за антироссийские санкции ЕС, пытался защищать национальные интересы и права венгерского меньшинства в Закарпатье. Отношения между двумя странами становились всё более напряжёнными, а в конце 2023 года, после прихода к власти в Польше леволибералов во главе с «Гражданской коалицией» (ГК) Дональда Туска, и вовсе испортились.

Казалось, дальше им ухудшаться уже некуда, но в декабре 2024 года Венгрия предоставила политическое убежище депутату польского сейма от ПиС Марчину Романовскому, которого нынешние польские власти обвиняют в злоупотреблениях во время работы на посту заместителя министра юстиции в годы правления ПиС. Таким образом, впервые с 1989 года польский политик получил политическое убежище за границей, причём в стране, входящей в ЕС и НАТО.

Конфликт сразу же вышел на самый высокий политический уровень.

Виктор Орбан назвал власти Польши «либеральной радужной коалицией», которая трактует Венгрию как врага, а польский премьер Дональд Туск в ответ сравнил Орбана с Лукашенко. Польша отозвала посла из Будапешта на «бессрочные консультации» и готовит иск в Суд ЕС против Венгрии. Будапешт обещает и дальше предоставлять защиту всем жертвам политических преследований в Польше.

Потому неудивительно, что в ходе президентской кампании в Польше весной 2025 года Виктор Орбан открыто поддержал Кароля Навроцкого, формально беспартийного кандидата, за которым стояла консервативная ПиС. А через несколько дней после выборов Орбан назвал победу Навроцкого «продолжением наступления патриотов».

«С венгерской точки зрения я считаю результат фантастически хорошим, ведь в Польше действует проукраинское, провоенное, пробрюссельское либеральное правительство, — сказал венгерский премьер 6 июня. — Можно сказать, что «Вашингтон-экспресс» прибыл в Варшаву», — добавил он. Это был более чем прозрачный намёк на Дональда Трампа, который поддерживает и Навроцкого, и Орбана.

«Наследие президента Качиньского»

После вступления Кароля Навроцкого в должность президента Польши его встреча с Виктором Орбаном казалась неизбежной, обсуждались лишь её возможные сроки и обстоятельства. В конце концов, было объявлено, что политики встретятся в Будапеште на следующий день после саммита «Вышеградской четвёрки», запланированного на 3 декабря в венгерском городе Эстергом, одной из древних столиц Венгрии.

Это было бы символично как для Венгрии, которая в этом году председательствует в «четвёрке», так и для президента Польши, сконцентрировавшего свою внешнеполитическую активность на V4.

Навроцкий посетил Братиславу 5 ноября, Прагу — 25 ноября, и его поездка в Будапешт 4 декабря готовилась как итог дипломатического марафона по столицам стран «Вышеградской четвёрки».

Дополнительной пикантности этому визиту придавал тот факт, что в столице Венгрии с середины ноября пребывал и бывший министр юстиции Польши, а ныне депутат сейма от ПиС Збигнев Зёбро. Его также преследуют польские власти, но Зёбро, в отличие от своего бывшего подчинённого Романовского, политического убежища в Венгрии не просил.

Дональд Туск не скрывал раздражения грядущей встречей своих политических противников. Апофеозом этого стал пост польского премьера в соцсети 28 ноября, в день визита Виктора Орбана в Москву: «Орбан посещает Путина, Навроцкий — Орбана. Хаос в переговорах по плану Уиткоффа, а в Киеве политический кризис. Фатальная комбинация».

Но уже через два дня одним элементом в этой комбинации стало меньше.

«Ссылаясь в своей политике на наследие президента Леха Качиньского, который подчеркивал, что безопасность Европы зависит от солидарных действий, также в сфере энергетики, в связи с визитом премьер-министра Виктора Орбана в Москву и его контекстом, президент Навроцкий решил ограничить программу своего визита в Венгрию исключительно саммитом президентов Вышеградской группы в Эстергоме», — сообщил 30 ноября глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач.

Такое решение президента Польши вызвало резкую критику польских консервативных политиков и публицистов.

Один из лидеров националистической партии «Конфедерация», вице-спикер сейма Кшиштоф Босак заявил, что «это ненужный шаг». «Конечно, сложно сказать, для чего именно предполагается использовать этот сигнал, потому что премьер-министр Виктор Орбан не будет более изолирован на европейской арене, чем сейчас. Я считаю, что делать акцент на этом, делать это демонстративно совершенно неправильно», — сказал Босак.

«Практический разрыв отношений с Венгрией и даже враждебные жесты в её сторону были одним из самых глупых решений правительства ПиС», — написал ведущий обозреватель портала Do Rzeczy Лукаш Важеха. Публицист добавил, что решение президента Навроцкого пойти по тому же пути — огромное разочарование. «Отмена встречи с Виктором Орбаном — исключительно пиар-мера, вероятно, для того, чтобы не давать коалиции повода для атак», — отметил он.

«К сожалению, президентство, начавшееся с надежд на решительный политический поворот, быстро запутывается в явных компромиссах и следует по пути, проложенному его жалким предшественником», — добавил Важеха. Он также счёл «интересным», что Навроцкий не был столь категоричен в отношении президента Трампа. «В этой логике не следовало встречаться и с ним», — иронично заметил польский публицист.

Теперь можно ехать в Киев

Хватало критики решения Навроцкого об отмене встречи с Орбаном и с левой стороны польского политического спектра.

Экс-премьер Польши Лешек Миллер написал в социальных сетях, что в президентском дворце объясняют решение главы государства попыткой «избежать политических рисков» и опасением, что президент будет втянут в венгерскую политику.

«Однако в кругах, близких к Навроцкому, открыто говорят: наибольший риск исходил не от Орбана, а от Дональда Туска. И именно страх перед внутренней критикой привёл к отмене встречи», — уверен Миллер.

По его словам, Навроцкий, отменив встречу с Орбаном, не избежал имиджевой ловушки. «Он в неё попал — только через другую дверь. Потому что в политике есть одно правило: кто боится собственной тени, тот обязательно окажется в чужой», — заключил экс-премьер Польши.

В свою очередь, главный редактор польского портала Strajk.eu Мачей Вишнёвский считает, что решение Кароля Навроцкого свидетельствует о его незрелости как политика.

«Хотя пан президент не является политиком из моей сказки — скорее моим политическим противником, — однако отдельные его действия, дисциплинировавшие и заставлявшие работать либеральное правительство Туска, вселяли надежду. В первую очередь на то, что Навроцкий сможет создать правопатриотическую политическую силу, способную убрать с политической арены ПиС и сломать опостылевшую за десятилетия дуополию ПиС и ГК.

Но его жест по отношению к Орбану всё это перечеркнул, показав Навроцкого не просто незрелым, а инфантильным политиком», — сказал Вишнёвский в эксклюзивном комментарии ИА Регнум.

Зато со стороны польских властей похвалам Навроцкого отбою не было. Его решение похвалили и Туск, и вице-премьер и глава МИД Польши Радослав Сикорский, и десятки других политиков из правящего лагеря.

Не остались в стороне от ситуации и в Киеве: глава МИД Украины Андрей Сибига назвал отказ Навроцкого встречаться с Орбаном «действительно хорошим решением». В ответ близкий к «Конфедерации» политолог, профессор Люблинского католического университета Владимир Осадчий саркастически написал в социальных сетях: «Ну наконец можно готовиться к визиту в Киев».

Естественно, что в таких условиях визит Кароля Навроцкого на саммит «Вышеградской четвёрки» не стал событием ни для Польши, ни для Венгрии. В обеих странах в основном обсуждали его несостоявшийся визит в Будапешт и отменённую встречу с Виктором Орбаном.

Польские СМИ также транслировали очередные антироссийские заявления Навроцкого и его предложения партнёрам по V4 использовать Польшу как хаб для поставок американского сжиженного газа (на которые, кстати, никто не откликнулся).

В пользу оппозиции Орбану

А вот венгерские издания сосредоточились на последствиях произошедшего для внутриполитической ситуации в стране — ведь 12 апреля 2026 года в Венгрии состоятся парламентские выборы.

Проправительственный еженедельник Mandiner написал, что решение Навроцкого «могло бы быть болезненным в 2023 году, но сейчас оно выглядит довольно жалким». По мнению издания, шансы Украины на победу при поддержке Запада уже в прошлом, а позиция Польши не имеет особого значения для региона.

В то же время в еженедельнике подчеркивается, что Навроцкий всё же прибыл на саммит «Вышеградской четвёрки», что не исключает положительной перспективы польско-венгерских отношений.

По мнению издания Nepszava, хотя президент Польши и премьер Венгрии разделяют критические позиции по вопросам миграции и деятельности Европейского союза в целом, в вопросе войны на Украине президент Навроцкий остаётся непреклонным в отношении пророссийской политики Орбана.

Новый президент Польши, как его предшественник и правительство Дональда Туска, выступает против любого смягчения позиции в отношении России, сказано в материале издания.

Венгерский портал Hungary Today полагает, что решение об отмене встречи Навроцкого и Орбана было принято окружением лидера ПиС Ярослава Качиньского, известного своей жесткой антироссийской позицией и критикой политики премьера Венгрии в отношении войны на Украине.

Издание напомнило, что именно депутаты Европейского парламента от ПиС настояли на включении во фракцию «Европейских консерваторов и реформаторов» депутатов от партии румынских националистов, известных своими нападками на венгерское меньшинство в Румынии. Это помешало ФИДЕС присоединиться к этой фракции, что ещё больше увеличило дистанцию ​​между Варшавой и Будапештом.

По мнению Hungary Today, в настоящее время политическим союзником ПиС в Венгрии является уже не ФИДЕС, а оппозиционная партия «Тиса» Петера Мадьяра. Журналисты издания считают, что решение Навроцкого отменить встречу с Орбаном может усилить венгерскую оппозицию.

А вот польскую оппозицию в лице ПиС явно ждёт ослабление.

4 декабря Збигнев Зёбро срочно прибыл в Брюссель, где попытался получить защиту у депутатов Европарламента от своей партии. Судя по всему, в Будапеште польскому оппозиционеру окончательно дали понять, что на политическое убежище в Венгрии он рассчитывать не может. Вряд ли является совпадением, что это произошло сразу после несостоявшейся встречи венгерского премьера и польского президента.

Ныне в польском сегменте социальных сетей обсуждают — консерваторы с опаской, леволибералы с воодушевлением, — какие следующие позиции сдаст Кароль Навроцкий, а также истинные причины столь резкого изменения решения президента.

Хватает и конспирологических версий: мол, у подконтрольных Туску спецслужб есть реальный компромат на Навроцкого с тех времён, когда тот работал в службе охраны самого роскошного отеля в Сопоте и якобы занимался сутенёрством. Однако подобную версию проправительственные СМИ уже вбрасывали во время президентской кампании, и состояла она из предположений и домыслов.

Куда более вероятным объяснением решения Кароля Навроцкого является его близкая к клинической русофобия. Ведь в прошлом он не только возглавлял кампанию по уничтожению в Польше памятников Советской армии, но и лично выгонял из музея музыкантов, которые играли мелодию песни «Тёмная ночь», объявив её «прославлением тоталитаризма». А такому человеку Киев всяко ближе Будапешта.