Премьер Болгарии Румен Радев в последние дни сделал ряд заявлений об Украине, которые не понравились Киеву и Брюсселю. В частности, Радев сказал, что его страна больше не участвует в так называемой «коалиции желающих».

ИА Регнум

«Я лично получил приглашение от президента Макрона поучаствовать в «коалиции желающих», но мы не участвуем в коалиции, которая настаивает на продолжении финансовой и военной помощи Украине», — сказал Радев в Париже перед военным парадом по случаю национального праздника Франции, Дня взятия Бастилии.

Возможным инструментом решения конфликта на Украине премьер Болгарии считает не затягивание его военными средствами, а «сильную дипломатическую миссию, которая наконец-то положит конец эскалации».

Американское агентство Bloomberg отметило, что представители Болгарии не присутствовали на встрече лидеров стран коалиции, состоявшейся 13 июля в Париже, хотя принимали участие в предыдущих ее саммитах.

Коалиция, напомним, была создана весной 2025 года Великобританией и Францией. В нее вошли около 30 государств, включая страны ЕС, США, Австралию и Японию. Они координируют оказание поддержки Украине в конфликте с Россией.

Но уже многие страны-участницы начали сомневаться в правильности поддержки Украины и отказываются оказывать ей военную помощь, признал немецкий журнал Der Spiegel.

«Многое из того, что происходит в Париже в эти дни, похоже, свидетельствует о том, что партнеры по коалиции в первую очередь сосредоточены на том, чтобы успокоить самих себя. Они поддерживают друг друга, потому что некоторые из них начинают колебаться», — говорится в публикации.

По заключению авторов, всё меньше и меньше стран Евросоюза оказывают военную помощь Киеву, а среди стран Восточной Европы такая поддержка и вовсе вызывает особое отторжение.

«Начиная с 2023 года число стран ЕС, фактически оказывающих военную помощь Украине, резко сократилось: если в 2023 году их было 21, то в 2026 году их всего 14», — отметило издание.

После саммита «коалиции желающих» в Париже также было объявлено о создании ее участниками так называемой «антибаллистической коалиции», куда вошли Великобритания, Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Украина. «Объединяя нашу оборонно-промышленную базу, наши исследования и оперативный опыт, мы стремимся создать общий противоракетный потенциал для Европы», — сказано в декларации.

Комментируя создание нового блока, Румен Радев заявил: «Все решения, касающиеся нашей коллективной безопасности, принимаются в ином формате и в другом месте. Мы видели множество предложений и идей. Болгария активно участвует в процессе принятия решений. Эти решения принимаются в рамках ЕС и НАТО — организаций, в которых Болгария обладает весом и активно представлена».

Европейские и болгарские комментаторы сразу же вспомнили, как премьер Болгарии по прибытии на недавний саммит НАТО в Анкаре объявил, что София больше не имеет возможности передавать Украине оружие и боеприпасы со своих складов.

«Мы исчерпали наши возможности по оказанию военной поддержки, я имею в виду оружие и боеприпасы с болгарских военных складов», — заявил Радев 8 июля. «Мы предоставили 13 пакетов и больше не имеем ничего, что можно было бы поставить Украине. Мы можем оказать техническую военную поддержку. Мы можем обеспечить ремонт военного оборудования в Болгарии. Это наша поддержка», — добавил он.

«Сменявшие друг друга правительства Болгарии неизменно и всесторонне поддерживали Украину, предоставляя финансовую, медицинскую, гуманитарную и военную помощь. При этом именно те болгарские политики, которые обещали Украине наибольшую финансовую поддержку, сделали крайне мало для развития нашей экономики или привлечения средств в наш государственный бюджет», — отметил премьер-министр балканской республики.

«Так что Болгария предоставит Украине финансовую поддержку в пределах наших возможностей — разумеется, не ущемляя при этом социальные расходы. И мы должны учитывать значительный дефицит, оставленный нам предыдущими правительствами», — подчеркнул он.

Согласно недавнему опросу Eurobarometer, 66% болгар выступают против финансирования закупок оружия для Украины. Того же курса придерживается и Радев. В своей предвыборной кампании он делал ставку на борьбу с коррупцией и высокими ценами, а также на переход к прагматичному внешнеполитическому подходу.

Хотя новый премьер Болгарии заявил, что не будет накладывать вето на решения Евросоюза в поддержку Украины, он неоднократно критиковал Брюссель за неспособность добиться прорыва в отношениях с Россией путем дипломатии.

При этом именно Радев заблокировал внесение в готовящийся санкционный список ЕС патриарха Русской православной церкви Кирилла и российского бизнесмена Вагита Алекперова, создателя компании «Лукойл».

«Эпоха крестовых походов закончилась. Меня не интересует русский патриарх как отдельный человек. Меня волнуют миллионы людей, принадлежащие к этой церкви. Меня интересует то, что он глава Русской православной церкви, которая относится к восточному православию, как и наша церковь», — сказал Радев.

А внесение Алекперова в санкционный список, по словам болгарского премьера, означало бы «выстрел себе в ногу» из-за иска о компенсации на сумму 3 млрд евро, который «Лукойл» подал в связи с переходом под контроль государства нефтеперерабатывающего завода «Нефтохим Бургас», крупнейшего в регионе.

Комментируя заявление премьера, болгарские СМИ отметили, что Радев ни в Анкаре, ни в Париже не упомянул о двух важных документах, подписанных предыдущими болгарскими правительствами.

Во-первых, это соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Болгарией и Украиной сроком на 10 лет, которое 30 марта 2026 года в Киеве подписали Владимир Зеленский и тогдашний и. о. болгарского премьера Андрей Гюров.

«Главные пункты соглашения — продолжение военной поддержки от Болгарии, что мы сегодня обсуждали, совместное производство на территории наших стран различного оружия, включая дроны. Мы проговорили, что Болгария будет использовать европейскую программу SAFE для такого совместного производства», — заявил тогда Зеленский, и Гюров не возражал. Радев соглашение резко критиковал, однако о его разрыве не говорил.

Во-вторых, 30 марта в Киеве Гюров также сообщил, что правительство Болгарии утвердило национальный вклад в программу НАТО PURL, по которой европейские партнеры оплачивают покупку американского оружия для Украины. О какой сумме идёт речь, до сих пор неизвестно, однако о выходе Болгарии из программы не сообщалось.

А вот отказ от участия в «коалиции желающих» в болгарском правительстве пока отстаивают, несмотря на нападки провоенной оппозиции. Ее проект с ПРО не может стать реальностью, если между Украиной и Россией не будет достигнуто прочного мирного соглашения, заявил журналистам министр обороны Болгарии Димитар Стоянов накануне заседания парламентского комитета по обороне во вторник.

По словам министра, в настоящее время нет формальной правовой или институциональной основы для этой инициативы. «Нет ни документа, ни чего-либо ещё, что бы устанавливало такую ​​коалицию на данном этапе», — сказал Стоянов депутатам.

Он отметил, что в последние годы появилось слишком много инициатив с пересекающимися целями. «У нас уже есть система противоракетной обороны НАТО, у нас есть инициатива «Небесный щит», которая также включает обязательства, связанные с противоракетной обороной, и теперь есть третья возможная инициатива, напрямую связанная с производством таких систем Украиной», — сказал Стоянов.

На вопрос о том, не рискует ли Болгария оказаться во внешнеполитической изоляции, оставаясь вне коалиции, Стоянов ответил отрицательно, подчеркнув, что страна остается активным участником всех других соответствующих международных инициатив в области обороны. Министр добавил, что Болгария не закрывает дверь для будущего участия в «коалиции желающих». «Давайте сначала посмотрим, как она будет развиваться. Это открытая инициатива, и мы всегда можем присоединиться к ней позже», — сказал он.

В ходе слушаний в парламентском комитете по обороне Стоянов также отверг утверждения оппозиционных партий «Демократическая Болгария» (ДБ) и «Продолжаем перемены» (ПП) о том, что София изменила свой внешнеполитический курс, отказавшись присоединиться к «коалиции желающих». Министр настаивал на том, что Болгария «продолжает ориентироваться на Запад».

Оппозиционеры же традиционно сделали упор на пафосные заявления. «Вас гораздо больше волнует обслуживание российских олигархов и защита корпоративных интересов, чтобы они не попали под европейские санкции вместо того, чтобы смотреть в сторону Европы и находиться среди европейских стран», — сказал Ивайло Мирчев из ДБ.

А представитель ПП Радослав Рибарски заявил: «Мы превращаемся в коалицию равнодушных». И на его слова министр обороны Болгарии действительно отреагировал равнодушно.

Напомним, что Стоянов ещё 9 июня заявил: «Украине нужно больше людей, а не больше оружия. У неё достаточно оружия, поэтому мы не планируем поставлять больше украинской армии».

Правительство в Болгарии считает, что военный конфликт на Украине «не будет разрешен на поле боя», пояснил он тогда. «Мы наблюдаем войну на истощение, и сколько бы оружия ни было накоплено, единственным результатом будут человеческие жертвы», — добавил болгарский министр. По его словам, настало время сесть за стол переговоров, «чтобы добиться справедливого мира, который будет определен обеими сторонами».

В ходе парламентских слушаний 10 июня глава минобороны Болгарии объяснил решение правительства тем, что у страны «больше нет оружия, которое можно было бы предоставить» Украине, и запасы уже находятся «ниже минимально необходимого уровня». При этом Стоянов признал, что Киев не запрашивал у Софии никакого вооружения с момента формирования правительства Радева в мае 2026 года.

С другой стороны, тогда же европейские и болгарские комментаторы отмечали, что анонсированный правительством в Софии запрет будет распространяться только на прямые поставки Киеву из государственных запасов, но не запрещает болгарскому ВПК экспортировать оружие на Украину. Ныне военная промышленность балканской республики вносит около 4% в ВВП страны, и большая часть произведённой продукции отправляется на Украину, хоть и не всегда напрямую.

«Я думаю, что эти заявления в основном предназначены для внутреннего потребления — для русофильского электората партии «Прогрессивная Болгария», чтобы поддержать мнение о том, что мы не хотим наносить ущерб интересам России», — говорил в июне экс-министр обороны Тодор Тагарев. В 2023–2024 годах именно он тайно подготовил один из самых масштабных пакетов военной помощи Украине.

Хотя полные данные об экспорте оружия остаются засекреченными, известно, что поставки из Болгарии на Украину в прошлом включали в себя 100 бронетранспортеров БТР-60ПБ вместе с сопутствующим вооружением и запасными частями, а также неисправные ракеты для зенитных ракетных комплексов С-300 — для ремонта или использования в качестве запасных частей.

Помимо военной техники, Болгария экспортировала большие партии артиллерийских снарядов советского производства, которые пользовались высоким спросом на Украине на ранних этапах конфликта.

«В начале войны треть оружия, использованного на Украине, поступила из Болгарии. Поэтому прежде всего я хотела бы поблагодарить вас за вашу решительную поддержку нашего храброго соседа, партнера и будущего члена», — заявляла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время своего визита в Болгарию в августе 2025 года.

Ныне же заводы болгарского ВПК — и государственные, и частные — поставляют Киеву боеприпасы как советских калибров, так и стандарта НАТО. Правда, планы расширения производства последних пока поставлены на паузу.

В октябре 2025 года Болгария подписала соглашение с германской компанией Rheinmetall о строительстве двух заводов — порохового и по выпуску артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Всего на них планировалось создание 1000 рабочих мест, а финансировать строительство на сумму около 680 миллионов евро Болгария собиралась за счёт европейской программы перевооружения SAFE.

Однако на днях министр экономики Болгарии Александр Пулев сообщил, что планы сотрудничества с компанией Rheinmetall придётся пересмотреть, поскольку финансирование проекта через инструмент SAFE больше невозможно. При этом в начале июля Европейская комиссия утвердила выделение Болгарии 3,26 млрд евро по программе, то есть вопрос не в самих деньгах, а в условиях их использования.

Поскольку Радев соглашение с Rheinmetall поддерживал, нельзя исключать, что фронда болгарского премьера в последнее время вызвана в том числе и попытками получить более выгодные условия сотрудничества Софии с Брюсселем.

Как бы там ни было, Радева 15 июля не оказалось в Киеве, где проходит 5-й саммит «Юго-Восточная Европа — Украина». На этом мероприятии главным гостем является фон дер Ляйен, а от большинства стран принимают участие президенты или премьеры. Но Болгарию представляет всего лишь министр иностранных дел Велислава Петрова.