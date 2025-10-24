230 лет назад, 24 октября 1795 года Россия, Пруссия и Австрия подписали конвенцию о третьем разделе Речи Посполитой. Поляки и сейчас припоминают нашей стране «захват» своей державы. Но Россия менее всего хотела получить кусок Польши — ясновельможные паны, можно сказать, «добились» этого сами.

Иван Шилов ИА Регнум

По утверждению российского историка Сергея Соловьева, «редкий государь восходит на престол с такими миролюбивыми намерениями, с какими взошла на русский престол Екатерина II. Это миролюбие проистекало из убеждения в необходимости прежде всего заняться внутренними делами, поправить расстроенные финансы, а для этого нужно было, по расчету императрицы, по крайней мере пять лет мира».

В частности, Екатерина II не стремилась к территориальным приобретениям в Польше. Её вполне устроило бы существование Речи Посполитой как полузависимого государства, играющего роль буфера между Россией и странами Западной Европы, всегда сохранявшими враждебность к русским.

Как отмечает современный российский исследователь Дмитрий Титов, политика «жёсткой и всеобъемлющей опеки» над ослабевшей к тому времени Речью Посполитой вполне устраивала Санкт-Петербург, тем более что основным геополитическим соперником России в тот момент была Османская империя.

Портрет Екатерины II. Иоганн Баптист Лампи-старший, 1780-е годы

Но в 1768-м именно события на территории Речи Посполитой привели к очередной русско-турецкой войне. Дело в том, что созданная в городе Бар (ныне Винницкая область) конфедерация польской шляхты пообещала в случае получения власти в Польше передать Турции Волынь и Подолье, населённые в основном православным русским народом.

А русские войска к тому времени уже несколько лет находились в Речи Посполитой именно с целью защиты некатолического населения, в первую очередь православных. Именно столкновение находящихся на службе России гайдамаков и казаков с отрядами конфедератов, бежавшими на подконтрольную туркам территорию, стало официальным поводом к войне.

Российские успехи в борьбе с Османской империей вызвали серьезную ревность у Австрии, которая сама хотела взять под свой суверенитет Молдавию и Валахию, отбитые русскими у турок в 1769–1770 годах. Кроме того, Австрия и Пруссия были склонны к территориальным приобретениям за счет Польши. Поэтому Берлин и Вена потребовали от России прекратить войну против Турции, предложив Петербургу в качестве компенсации часть польских земель.

Анна Рыжкова ИА Регнум Три раздела Польши: 1772, 1773 и 1795 годов

Чтобы лишить Россию возможности манёвра, Австрия и Пруссия перешли от дипломатии к действиям на земле. Уже в первой половине 1770 года австрийские войска с территории Венгрии заняли около 500 польских деревень. Параллельно с австрийцами прусский король Фридрих II, под предлогом защиты своих владений от морового поветрия, занял приграничные польские земли.

Фридрих II писал Екатерине II в январе 1772 года: «Мне кажется, что для России всё равно, откуда она получит вознаграждение, на которое она имеет право за военные убытки. И так как война (Турецкая) началась единственно из-за Польши, то я не знаю, почему Россия не может взять себе вознаграждение из пограничных областей этой республики. Что же касается меня, то я никак не могу обойтись без того, чтобы не приобрести себе таким же способом часть Польши».

Таким образом, Фридрих II буквально навязал России и Австрии проект первого раздела Речи Посполитой. Российская императрица не сразу согласилась на предложенный план. Однако с учетом того, что слабый король Станислав Август Понятовский не мог гарантировать поддержку России против нарастающего сопротивления Австрии и Пруссии российским успехам в борьбе с турками, Екатерина II вынуждена была принять план раздела соседней страны.

Марчелло Баччарелли. Станислав Август Понятовский с короной и песочными часами (которые можно воспринять как символ истекающего времени существования Польши)

В результате 6 февраля 1772 года в Вене была подписана секретная конвенция, означавшая первый раздел Речи Посполитой. К 5 августа, когда был оглашен манифест о разделе, войска России, Австрии и Пруссии вступили на территории, распределённые по конвенции. Россия получила восточную часть нынешней Белоруссии и часть прибалтийских земель.

Екатерина II рассчитывала, что урезанная Речь Посполитая, сохранив формальный суверенитет, останется де-факто подконтрольным Санкт-Петербургу государством. Однако король Станислав Август последовательно вёл страну к разрыву с Россией. В 1788 году он созвал так называемый «Четырёхлетний сейм», которому перешла значительная часть власти. На «Четырехлетнем сейме» сформировалась «патриотическая партия» (с участием самого Станислава Августа), настаивавшая на разрыве с Россией. Ей оппонировали «королевская партия» и «гетманская партия», выступавшие за сохранение союза с Россией.

В конце концов верх взяла «патриотическая партия», которая в 1790 году поддержала заключение откровенно антироссийского союза с Пруссией. Он не исключал выступления польских войск на стороне Пруссии в случае её войны с Россией.

Более того, в секретной части договора Речь Посполитая обязалась передать немцам Гданьск и Торунь. А в мае 1791 года «Четырёхлетний сейм» принял конституцию Речи Посполитой, которая значительно ослабляла влияние России, отменив большую часть положений, принятых в 1767–1768 годах под давлением русского посланника в Варшаве князя Николая Репнина.

Картина художника Яна Матейко (1866) изображает инцидент на сейме 1773 года. Шляхтич Тадеуш Рейтан упал у выхода из зала заседаний с криком: «Убейте меня, не убивайте Отчизну!»

Опасаясь перехода Варшавы под контроль Пруссии, в мае 1792 года Екатерина II ввела войска на территорию Речи Посполитой, причём без явной цели ещё одного её раздела, ведь Россия рассматривала Польшу как свой протекторат и не видела необходимости отдавать её часть другим странам. Русские войска разгромили отряды «патриотической партии», при этом Пруссия не просто не оказала обещанной поддержки «патриотам», но ещё и оккупировала регион Великая Польша.

Новый король Пруссии Фридрих Вильгельм II потребовал от Екатерины II этот регион как территориальную компенсацию за отказ выполнять союзный долг по договору 1790 года с Варшавой. В итоге 23 января 1793 года Пруссия и Россия подписали конвенцию о втором разделе Речи Посполитой, которая была утверждена на Гродненском сейме, созванном тарговицкой конфедерацией (выступавшей против «патриотической партии»).

Российская империя получила 250 тысяч квадратных километров, в основном на территории нынешних Украины (Волынь, Подолье) и Белоруссии, в то время как Пруссия — 58 тысяч квадратных километров земель, населённых в большинстве поляками. Вследствие второго раздела территория Речи Посполитой сократилась до 215 тысяч квадратных километров, население — с 9 до 4 млн человек.

Сама же Речь Посполитая, некогда простиравшаяся «от моря до моря», превратилась в узкую полосу между Средней и Верхней Вислой и Неманом — Вилией. Это было маленькое буферное государство с несамостоятельным королём, чья 15-тысячная армия пребывала под надзором российских гарнизонов.

Во втором разделе Речи Посполитой, в отличие от первого, не принимала участия Австрия, занятая войной с революционной Францией.

Хотя Австрия и не имела прямых территориальных интересов на территории Польши (за исключением укрепления границ Галиции), однако она стремилась восстановить свое равенство с Россией и в особенности с Пруссией.

Причина была не в конкретных нереализованных интересах Австрии, а в самом факте неучастия в процессе раздела — это рассматривалось как потеря позиций.

Поэтому второй и третий разделы Речи Посполитой фактически являются единым событием, с промежуточной попыткой внешних игроков сохранить буфер между собой.

При этом не только для Вены, но и для остальных участников третьего раздела главной задачей была не реализация территориальных интересов, а установление чётких границ России, Пруссии и Австрии — в условиях, когда сохранение даже минимального буферного государства оказалось большей проблемой, чем непосредственное соседство трёх сильных держав.

Кроме того, включение буферных территорий в свой состав на условиях прямого владения, а не политического влияния, представлялось для трёх великих держав более приемлемым выходом в борьбе с восстаниями поляков, которые после второго раздела Речи Посполитой стали неизбежными. Это подтвердило начавшееся в марте 1794 года восстание под руководством Тадеуша Костюшко, которое стало формальным поводом к третьему разделу Польши.

Ещё с конца 1793 года часть шляхты Речи Посполитой, внешне выражая покорность Российской империи, втайне готовила восстание, надеясь на помощь Франции, где в тот момент революция была в самом разгаре.

Целью восстания было восстановление конституции 1791 года, свержение короля Станислава Августа и возвращение земель, отошедших к России и Пруссии в ходе второго раздела. Предводителем восставший был избран шляхтич Костюшко, который в прошлом участвовал в войне за независимость США (где дослужился до генерала) и в русско-польской войне 1792 года.

После начала восстания Костюшко русским гарнизонам под напором повстанцев пришлось покинуть Варшаву и Вильно. Но затем русские войска, получив подкрепления, перешли в контрнаступление при поддержке союзников-пруссаков.

Активные бои в Польше вызвали в Вене и Берлине опасения, что Россия захватит оставшуюся часть Речи Посполитой, поэтому Пруссия и Австрия вмешались в войну и направили свои войска к Варшаве и Кракову. Боевые действия затянулись до ноября 1794 года, но в итоге завершились победой русских и прусских войск над повстанцами.

Стоит отметить, что восстание Костюшко фактически привело к гражданской войне в Польше. Так, по инициативе варшавского «Якобинского клуба» в мае 1794 года повстанцы казнили четырёх деятелей старого правительства, сотрудничавшего с Россией и Пруссией.

Были казнены великий коронный гетман Петр Ожаровский, польный литовский гетман Юзеф Забелло, епископ Юзеф Казимир Коссаковский и маршалок (высшая государственная должность в Польше в XIV–XVIII веках) Юзеф Анквич.

А в июне варшавяне устроили новый народный трибунал, повесив ещё ряд людей, которых они считали изменниками родины, среди них были князь Антоний Четвертинский и виленский епископ Игнацы-Якуб Масальский.

События в Варшаве вызвали беспокойство польской шляхты и побудили некоторых её представителей пойти на соглашение с Пруссией и Россией. Так, брат польского короля, католический примас Михал Понятовский обратился к пруссакам с просьбой ускорить штурм Варшавы, и указал наиболее уязвимые места в обороне города. Это письмо было перехвачено, жители Варшавы вышли на улицы и потребовали казнить предателя, однако тот покончил жизнь самоубийством.

Сам Станислав Август в мемуарах вспоминал о довольно напряжённых отношениях с Костюшко, а также о постоянных угрозах, исходивших от варшавских жителей и повстанцев. Костюшко, согласно мемуарам, «не выпускал меня из дворца, прикрывая это радением за мою безопасность. На самом же деле я сидел взаперти, как заложник, со мной никто не считался, Костюшко манипулировал мною…».

В результате подавления восстания Костюшко вся территория Речи Посполитой была занята русскими, прусскими и австрийскими войсками. Но успехи русской армии в Польше и взятие ею Варшавы обострили противоречия между Россией, Австрией и Пруссией. В частности, Пруссия претендовала на центральные области Польши с Варшавой, а также на Краков.

Это привело к напряжённости в её отношениях с Австрией, которая также стремилась присоединить южные польские земли с Краковом. В итоге Пруссия отказала Австрии в дальнейшей военной поддержке в ходе продолжающейся войны с Францией, но Россия и Австрия заключили тайный договор и заставили Пруссию уступить Краков Вене.

24 октября 1795 года Россия, Пруссия и Австрия подписали соглашение, определяющее территории Польши и Литвы, которые должны отойти каждой из трёх держав. Таким образом, в результате финального «концерта трёх чёрных орлов» (они были изображены на гербах России, Пруссии и Австрии) Речь Посполитая была ликвидирована де-факто.

25 ноября 1795 года последний король Польши Станислав Август Понятовский отрёкся от престола, и польское государство перестало существовать де-юре. А в 1797-м Россия, Пруссия и Австрия подписали в Петербурге соглашение, по которому обязались не претендовать на польский королевский титул и не восстанавливать ни в какой форме польское государство.

И по третьему разделу Россия не получила ничего из этнографически польских земель, ей отошли Литва, Курляндия (ныне часть Латвии), западные районы нынешней Белоруссии и западная часть Волыни. Австрия захватила малопольские земли с Люблином и Краковом. Основная часть польских земель, в том числе Варшава, была захвачена Пруссией.

Объявление генералом Кречетниковым манифеста императрицы Екатерины II о присоединении Волыни и Подолии к России (1793 г.)

Установленные в 1795 году границы между Россией, Пруссией и Австрией просуществовали недолго. В 1807 году после наполеоновских войн и Тильзитского мира из польских и литовских территорий, отошедших во время второго и третьего разделов Речи Посполитой к Пруссии и Австрии, было создано Великое герцогство Варшавское. Оно являлось протекторатом Франции и де-факто просуществовало до 1813 года, когда было завоёвано войсками антинаполеоновской коалиции.

По решениям Венского конгресса 1815 года бо́льшая часть герцогства была присоединена к Российской империи как автономное Царство Польское («Конгрессовая Польша»). Краков тогда стал «вольным городом» со значительным австрийским влиянием, Австрия получила Величку и соляные шахты, а к Пруссии отошла Великая Польша, получившая название Великое герцогство Познанское. Эту территориальную трансформацию иногда называют четвёртым разделом Польши.

В его итоге в составе Российской империи оказались земли, населённые в основном поляками, — которые, несмотря обширную автономию Царства Польского, требовали восстановления независимости Польши в границах 1772 года. Подогреваемые и финансируемые из Парижа и Лондона, поляки подняли на территории России два восстания (в 1830-1831 и 1863–1864 годах), при этом ни в Австрии, ни в Пруссии поляки не восставали, хотя никаких автономных образований в этих государствах не имели.

В результате этих восстаний автономия Царства Польского была постепенно урезана российскими императорами, а после 1867 года его статус был понижен, и оно получило неофициальное название Привислинский край.