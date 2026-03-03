3 марта президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудили по телефону резко обострившуюся обстановку вокруг Ирана и во всём Ближневосточном регионе, в том числе — с точки зрения возможных последствий для состояния мирового энергетического рынка.

Иван Шилов ИА Регнум

Кроме того, Путин отметил принципиальную позицию Будапешта в вопросах политико-дипломатического урегулирования украинского конфликта.

Напомним, что Орбан 28 февраля заявил, что после вспышки войны на Ближнем Востоке для Венгрии стало ещё важнее получать российскую нефть через нефтепровод «Дружба», который перекрыла Украина: «Война с участием Ирана удвоила важность нефтепровода «Дружба». Ещё раз призываю президента Зеленского немедленно возобновить поставки нефти в Венгрию».

Двумя днями ранее он написал Зеленскому гневное письмо, где вспомнил не только о заблокированной «Дружбе», но и обо всём комплексе проблем в венгерско-украинских отношениях за последние годы.

«В течение четырёх лет вы работали над тем, чтобы втянуть Венгрию в конфликт между вашей страной и Россией. За это время вы получили поддержку от Брюсселя и обеспечили себе поддержку венгерской оппозиции», — написал он, добавив, что Зеленский, ЕС и оппозиция в Венгрии «координируют усилия, чтобы привести к власти в Венгрии проукраинское правительство».

Собственно, публичные высказывания венгерского премьера в последние месяцы стоит воспринимать именно в контексте противостояния его партии «Фидес» с оппозиционной партией «Тиса», которая накануне парламентских выборов 12 апреля имеет преимущество, согласно большинству опросов.

С другой стороны, это никоим образом не отменяет того факта, что Украина, использовав как повод удар по нефтяным резервуарам рядом с ключевой нефтеперекачивающей станцией (НПС) украинского участка «Дружбы» в городе Броды, с 27 января полностью перекрыла транзит нефти в Венгрию и Словакию.

Как сообщало ИА Регнум, удар не повлиял на саму НПС «Броды», однако в Киеве продолжили заявлять о «технических проблемах». При этом украинская сторона упорно не активировала предусмотренный приложением XXVI к Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС механизм раннего предупреждения (Early Warning Mechanism) — поскольку он предусматривает не только консультации, но и возможность контроля ситуации на месте со стороны ЕС.

В Еврокомиссии 28 февраля на словах приветствовали желание Венгрии и Словакии направить на Украину мониторинговую миссию для проверки состояния нефтепровода «Дружба». Однако на деле ничего не менялось — даже после того, как Будапешт поднял этот вопрос 1 марта, когда послы стран — членов ЕС экстренно встретились для переговоров по ситуации в Иране.

По словам присутствовавшего на совещании дипломата, постоянный представитель Венгрии Балинт Одор использовал своё выступление, чтобы обвинить Киев в «использовании трубопровода в качестве оружия» для вмешательства в выборы в Венгрии, но понимания у коллег не встретил.

И тогда за дело взялся лично Орбан. В понедельник он провёл консультации по вопросам национальной безопасности, посвященные состоянию нефтепровода, после которых обвинил Украину во лжи.

«На основе спутниковых снимков и оперативной информации, которая есть в нашем распоряжении, можно сделать вывод, что нефтепровод «Дружба» работает. Мы также выяснили, что атака не имела прямого влияния на нефтепровод. Поэтому технических препятствий для возобновления работы трубопровода нет», — заявил премьер.

Он также разместил в социальных сетях своё фото с высокопоставленными военными на фоне спутниковых снимков НПС «Броды», пообещав, что скоро они будут доступны для всех.

«Мы снова призываем президента Зеленского возобновить работу трубопровода «Дружба» и допустить венгерских и словацких инспекторов, чтобы прекратить споры. Мы будем продолжать принимать контрмеры, пока украинцы не возобновят поставки нефти», — подчеркнул Орбан, добавив, что действия Зеленского являются обычным шантажом, «но Венгрия не сдастся».

Через несколько часов политик опубликовал в социальных сетях спутниковые снимки НПС «Броды» по состоянию на 31 января (то есть через четыре дня после удара) и 21 февраля. На снимках видно, что оборудование «Дружбы» вообще не пострадало, а через три недели вся станция находилась в полностью рабочем состоянии.

«Спутниковые снимки не лгут. Нефтепровод «Дружба» не был поврежден. Вместо шантажирования президент Зеленский должен немедленно принять меры и возобновить поставки нефти в Венгрию!» — так прокомментировал фотографии глава венгерского правительства.

Социальные сети Съемка со спутника газопровода «Дружба». 21 февраля 2026 г.

Для обычных венгров вопрос этих поставок не является абстрактным. По прогнозам аналитиков рынка, вследствие роста цен на нефть в связи с войной в Иране розничные цены на топливо в Венгрии могут вырасти на 70–80 форинтов (0,18–0,21 евро) за литр. Первое повышение уже стало реальностью: с 3 марта солярка в стране подорожала на 5 форинтов.

Потому неудивительно, что именно защиту потребителей от роста цен Орбан сделал одним из ключевых моментов своей кампании. Действующий премьер убеждает избирателей, что оппозиционеры в случае прихода к власти по указке Брюсселя откажутся от недорогой российской нефти, а это ударит по карманам простых граждан.

В воскресенье премьер вместе с главой венгерского нефтяного концерна MOL Жолтом Эрнади записал ролик на фоне венгерского участка нефтепровода и пообещал, что при нём цена топлива не превысит 1000 форинтов (2,63 евро).

Эрнади заявил, что даже небольшое снижение поставок нефти может иметь серьезные рыночные последствия. «Исторически сложилось так, что падение поставок нефти на один процент приводило к росту цен на десять процентов», — сказал руководитель MOL.

Политический директор администрации венгерского премьера, его однофамилец Балаш Орбан обвинил лидера партии «Тиса» Петера Мадьяра в «действиях против венгерского народа» — то есть в сотрудничестве с Брюсселем и Киевом в вопросах поставок нефти.

«Мадьяр отверг предупреждения правительства о блокаде поставок нефти Украиной как «запугивание» и «разжигание паники», утверждая, что никакой опасности и войны нет. В то же время он сам открыто выступает за отказ Венгрии от российских энергоносителей, то есть за поддерживаемую Брюсселем и Киевом программу», — сказал чиновник.

«Венгры не наивны. Они ясно понимают, что, учитывая глобальную нестабильность и эскалацию конфликта на Ближнем Востоке, выступать за отказ от российской нефти и поддаваться украинскому шантажу было бы безумием», — добавил Балаш Орбан.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 2 марта обвинил Зеленского во лжи, заявив: «В то время, когда морские перевозки нефти нестабильны из-за закрытия Ормузского пролива, блокирование функционирующего сухопутного маршрута снабжения является прямым нападением на Венгрию».

За эту формулировку ухватился Мадьяр. Лидер оппозиции написал в открытом письме Виктору Орбану, что если угроза, исходящая от Украины для энергетической инфраструктуры Венгрии, настолько серьезна, как утверждает премьер, ему следует задействовать 4-ю статью Североатлантического договора, которая позволяет странам — членам НАТО консультироваться со своими союзниками, если они считают, что их территориальная целостность или безопасность находятся под угрозой.

Хотя Орбан в ответ назвал предложение Мадьяра фарсом, «поскольку всем известны факты», не исключено, что политик может воспользоваться подброшенной ему идеей.

Ведь не далее как 25 февраля Орбан уже распорядился усилить охрану объектов энергетической инфраструктуры, обосновав это имеющимися у Украины планами атак на энергетику Венгрии. По его словам, теперь энергетические объекты будут охранять военнослужащие, а на их территории разместят «средства, необходимые для отражения нападений».

Учитывая, что Германия сейчас расследует участие нескольких украинских военных в подрыве газопроводов системы «Северный поток», а Турция обоснованно подозревает Украину в подготовке диверсий на газопроводах «Голубой поток» и «Турецкий поток» в Чёрном море, Венгрия вполне может добиться консультаций в рамках 4-й статьи НАТО.

Понятно, что результат этих консультаций предрешён, но для Орбана они будут очередным аргументом в его антиукраинской кампании, которую премьер с приближением выборов только усиливает.

К примеру, 2 марта Петер Сийярто заявил о вызове посла Украины из-за «насильственной охоты» за венграми Закарпатья с целью их мобилизации.

«Они (руководство ЕС. — Прим. ред.) хотят забрать ещё больше денег у европейцев, чтобы продолжать эту бессмысленную и безнадежную войну, которая ежедневно приносит новые смерти, новые страдания и новую охоту на людей», — заявил венгерский министр.

Он привел примеры такой охоты, когда мобилизовали мужчину, имеющего также венгерское гражданство, из закарпатского города Берегово.

«Охотники за людьми, командированные из Одессы, забрали его, несмотря на то, что он имел официальное освобождение от призыва. Другого молодого человека — венгра, который имел психические проблемы, — также похитили, и он уже исчез», — рассказал Сийярто.

«Поэтому сегодня мы вызвали в министерство иностранных дел посла Украины в Будапеште, чтобы выразить наш протест против продолжающейся насильственной мобилизации и открытой охоты на людей на улицах», — заявил глава венгерской дипломатии.

Стоит отметить, что в ходе разговора Путина и Орбана обсуждались также вопросы, касающиеся граждан Венгрии, мобилизованных в Вооружённые силы Украины и попавших в российский плен.

В Киеве пока не отреагировали, зато ещё накануне вечером лично Владимир Зеленский подтвердил, что блокирование транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба» является политическим решением. Комментируя обнародованные Орбаном фото НПС «Броды», Зеленский заявил, что возобновление поставок имеет свою «цену».

По его словам, речь идёт о займе Украине от Европейского союза в размере 90 млрд евро, о 20-м пакете санкций против России и продолжении движения Украины в Евросоюз, которые «зависли» из-за политического сопротивления Венгрии и частично Словакии.

Таким образом, вряд ли венгерскому концерну MOL, владеющему НПЗ в Венгрии и Словакии, стоит рассчитывать на возобновление поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба». И Будапешт, и Киев явно намерены демонстрировать непримиримую позицию как минимум до парламентских выборов в Венгрии в апреле.

Если Орбан их проиграет, Зеленский и прокиевский Мадьяр договорятся. А если выиграет — всегда могут найтись «украинские патриоты» в погонах, которые уготовят «Дружбе» судьбу «Северных потоков». Тем более что даже яхту для этого арендовать не придётся.