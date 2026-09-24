Венгрия продолжает тормозить евроинтеграцию Украины, а премьер Петер Мадьяр не выбирает выражений в адрес Киева. При этом именно Будапешт получает реальную, а не риторическую поддержку Брюсселя.

ИА Регнум

Европейская комиссия (ЕК) 23 сентября предложила Совету ЕС отменить меры, введенные в 2022 году в отношении Венгрии якобы из-за проблем с верховенством права, и разблокировать 4,2 млрд евро приостановленного финансирования.

В Еврокомиссии заявили, что после оценки реформ, о которых Будапешт сообщил 9 сентября, пришли к выводу: восточноевропейская страна устранила ранее выявленные недостатки, создававшие риски для бюджета ЕС. В частности, речь идет об изменениях в сферах государственных закупок, борьбы с коррупцией, предотвращения конфликтов интересов и работы прокуратуры.

«Венгрия приняла важные меры для укрепления верховенства права и защиты финансовых интересов союза. Сегодня мы предлагаем разблокировать 4,2 млрд евро», — заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Еще в конце мая 2026 года стало известно, что Европейский союз готов разморозить для нового правительства Венгрии более 16 млрд средств, заблокированных с целью наказать предыдущего премьера Виктора Орбана.

Эта сумма состоит из 10 млрд евро из Фонда восстановления и устойчивости, 4,2 млрд в рамках «политики сплочения», а также еще 2,2 млрд, связанных с «академической свободой».

В июле Совет ЕС одобрил новый план восстановления и устойчивости для Венгрии на 10 млрд евро, а теперь разблокированы очередные 4,2 млрд. Кроме того, как подчеркнули в ЕК, венгерские студенты и ученые из университетов, находящихся в ведении фондов общественного интереса, смогут вновь получить доступ к программам ЕС Erasmus+ и «Горизонт Европа».

Хотя Брюссель пока держит замороженными около 2,2 млрд из-за «нарушения академических свобод в Венгрии» (де-факто речь идет о запрете деятельности университета Джорджа Сороса*), однако очередной денежный транш для Будапешта, который продолжает идти не в ногу с ЕС по украинскому вопросу, выглядит достаточно странно. Но только на первый взгляд.

Напомним, в июле и сентябре этого года Венгрия три раза отказалась проголосовать за открытие кластеров 2 и 3 в рамках переговоров о вступлении Украины в Европейский союз. Венгрия готова была согласиться лишь в том случае, «если Киев сделает шаги по выполнению двусторонней договоренности о защите прав национальных меньшинств».

Мадьяр в начале сентября заявил, что Украина «очевидно, не готова ко вступлению в ЕС, что бы ни пытались обещать Украине руководители ЕС или государств-членов».

Венгерский премьер также очертил требования Будапешта: «Мы попросили только о том, что принадлежит каждому человеку — чтобы он мог пользоваться собственным языком. Украина на это согласилась, приняла соглашение, в котором определены конкретные сроки. Мы пока не видим, чтобы что-то произошло».

Ситуацию прокомментировал вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Всеволод Ченцов. По его словам, Украина разработала законопроект в сфере образования, уже получивший положительную оценку Еврокомиссии, Совета Европы и других органов.

«Он соответствует обязательствам, данным в рамках дорожной карты по соблюдению прав национальных меньшинств. Вскоре он будет одобрен правительством и внесен в парламент», — сказал Ченцов.

Однако этого до сих пор не случилось, а Украина лишь попыталась подсластить пилюлю принятием резолюции Верховной рады с осуждением сталинских репрессий против венгров на территории Закарпатья в 1944–1945 годах.

Но Будапешт этот жест не оценил: когда спикер украинского парламента Руслан Стефанчук попытался организовать свой визит в столицу Венгрии, с ним отказались встретиться и венгерская коллега Агнеш Форштоффер, и другие высокопоставленные лица. Ситуация повторилась, когда Стефанчук «случайно» возвращался с саммита G7 транзитом через Будапешт.

Венгерские источники объясняют, что было принято принципиальное решение: сначала должна состояться встреча Владимира Зеленского и Петера Мадьяра, а уже потом — всё остальное.

При этом Мадьяр в мае и июне несколько раз предлагал Зеленскому поговорить в городе Берегово, неофициальной «столице» закарпатских венгров. В Киеве это восприняли как попытку поставить под сомнение принадлежность Закарпатья и предлагали площадки в Брюсселе, Будапеште или Львове — но на это не согласилась венгерская сторона.

8 сентября, после очередного торможения процесса евроинтеграции, пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий заявил, что переговоры «планируются».

«Мы давно к ним готовы, еще до избрания Петера Мадьяра согласовывались графики и места встречи. Могу подтвердить, что на данный момент есть свежее, новое предложение о том, когда и где именно лидеры могут встретиться. Мы передали его венгерской стороне и рассчитываем, что такая встреча может состояться», — сказал он.

Как позже оказалось, речь шла о саммите «Карпатской интеграционной инициативы», прошедшем в минувший уикенд. По информации СМИ, переговоры об участии Мадьяра в этом саммите действительно шли и Будапешт до последнего не отвечал отказом, несмотря на то, что в венгерской прессе появился ряд статей с резкой критикой властей по поводу защиты прав соотечественников в Закарпатье.

Однако за два дня до саммита, 16 сентября, премьер опубликовал анонс своей поездки по западу Венгрии. Ее было невозможно совместить с предложенным календарем его визита на Украину.

В итоге Венгрия стала единственной страной, не представленной на саммите, отвесив таким образом звонкую дипломатическую пощечину Киеву.

«Мы даем старт новому формату — «Карпатской восьмерке», объединяющей нас и наших соседей в Европе: Румынию, Сербию, Польшу, Словакию, Чехию, Австрию, Венгрию и, конечно, Евросоюз в целом», — заявил 18 сентября Зеленский, принимая в своей карпатской резиденции «Синегора» европейских гостей, среди которых не было ни одного представителя Венгрии.

Впрочем, ряд стран был представлен далеко не на высшем уровне. Так, премьер Словакии Роберт Фицо, еще накануне планировавший принять участие в саммите, неожиданно отменил визит на Украину — якобы из-за болезни. От Братиславы на мероприятии присутствовал прибывший позже государственный секретарь МИД Марек Эшток.

Австрию представляла председатель Федерального совета (Сената) Кристина Шварц-Фукс, а Чехию — заместитель председателя Сената Йиржи Драгош.

Кстати, последний по неизвестным причинам не подписал итоговую декларацию саммита, то есть «восьмерка» де-юре превратилась в «шестерку». Но даже на это в Киеве отреагировали не так болезненно, как на уровень представительства Венгрии на экономическом форуме в рамках саммита (заместитель посла на Украине), а в особенности — на комментарии Мадьяра относительно «восьмерки».

Венгерский премьер 22 сентября сообщил, что получил от Украины приглашение присоединиться к формату, но не принял его. «Нас пригласили, и мы по уважительным причинам не поехали», — отметил Мадьяр, подчеркнув, что Венгрия «в этом не участвует». По его словам, объявление о включении в международное объединение без предварительной консультации или согласия неприемлемо.

«Просто приведу пример: «Привет, мы сформировали футбольную команду в соседней деревне. Мы друг друга не знаем, но ты в ней, и ты должен принести мяч», — образно высказался глава правительства Венгрии.

Уничижительной риторикой дело не ограничилось: накануне Мадьяр заявил, что его кабмин не допустит строительства на территории своей страны нефтехранилищ для нужд Украины, о чём на форуме «восьмерки» договорились было венгерский нефтегазовый концерн MOL и украинская группа «Нафтогаз».

Венгерские комментаторы обращают внимание: как заявления, так и конкретные действия Будапешта, направленные против Киева, в последнее время не встречают критики со стороны Брюсселя.

Это связывают с охлаждением отношений руководства Евросоюза и Украины, иллюстрацией чего стали переговоры фон дер Ляйен и Зеленского, которые состоялись 22 сентября в Нью-Йорке на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН и были весьма напряженными.

«Представители Евросоюза заявили Украине, что перед выделением дополнительного финансирования им необходимо увидеть прогресс в принятии нового законодательства, направленного на борьбу с теневой экономикой, увеличение налоговых поступлений и сближение с законодательством ЕС», — сообщило американское агентство Bloomberg.

По данным Bloomberg, Киев обратился к ЕС с просьбой покрыть непредвиденный дефицит бюджета в размере около 27 млрд долларов и попросил ЕС ускорить выделение кредита в размере 90 млрд евро, который был предназначен для обеспечения Украины до конца следующего года.

«ЕС выразил несогласие с некоторыми цифрами, приведенными украинской стороной, и предложил, чтобы дополнительное финансирование предоставили другие партнеры — в том числе Канада, Норвегия и Япония», — написало агентство.

И уже на следующий день Еврокомиссия объявила о выделении 4,2 млрд — но не Киеву, а Будапешту, который ныне является единственной европейской столицей, открыто тормозящей процесс вступления Украины в Евросоюз.

На Украине явно не понимают изменившейся ситуации и не собираются искать компромиссы.

«То, что мы слышим из Будапешта в последнее время, вызывает у нас удивление. Похоже, что, хотя Виктора Орбана уже нет, его политика обструкционизма и изоляционизма продолжает процветать. «Орбанизм» в прошлом не принес пользы ни Венгрии, ни всему региону в целом — и в будущем он никому не принесет пользы», — заявил глава украинской дипломатии Андрей Сибига.

В Киеве либо не знают, что у Мадьяра сравнение с Орбаном вызывает с трудом скрываемую ярость, либо намеренно повышают градус конфликта с Будапештом, надеясь решить его при поддержке Брюсселя.

Вот только Венгрия сейчас превратилась для ЕС в удобный инструмент давления на Украину, которая явно переоценивает собственную значимость.

*Фонд Джорджа Сороса «Открытое общество» признан в РФ нежелательной организацией.