Накануне парламентских выборов в Венгрии, которые состоятся 12 апреля, Евросоюз не скрывает своего к ним обострённого внимания, а местная оппозиция — того факта, что является иностранной агентурой.

Впервые за 16 лет евробюрократам удалось сформировать в Венгрии мощное оппозиционное движение на основе партии «Тиса», которая по опросам пока опережает «Фидес» бессменного с 2010 года премьера страны Виктора Орбана. На сторону «Тисы» перешла даже праворадикальная партия «Йоббик», которая много лет была союзником «Фидес».

Однако в целом команда Орбана демонстрирует единство, одним из символов которого является верный соратник премьера — глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Именно на него в последние дни была проведена скоординированная атака европейских и заокеанских глобалистов, которые обвинили министра в «работе на Москву». При этом в процессе «разоблачения» Сийярто его венгерские оппоненты фактически сами признались в работе на иностранные спецслужбы.

Всё началось с публикации в американском издании The Washington Post (WP), которое со ссылкой на чиновника ЕС сообщило, что Сийярто якобы регулярно звонил своему российскому коллеге Сергею Лаврову в перерывах между заседаниями Совета ЕС и «отчитывался» о ходе обсуждений.

Лидер оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр отреагировал на публикацию, назвав Сийярто «предателем». Со своей стороны, Сийярто опроверг содержание статьи и обвинил СМИ в выдвижении «теорий заговора, которые ещё более абсурдны, чем любые прежние».

Однако атака на главу венгерской дипломатии продолжилась. 23 марта брюссельское издание Politico со ссылкой на чиновников и дипломатов ЕС сообщило, что организация ограничила поток конфиденциальных материалов в Венгрию, а представители правительств стран — членов союза всё чаще встречаются небольшими группами из-за опасений утечек.

Откровенную раздражённость европейских чиновников вызывает жёсткость венгерского правительства в диалоге с киевским режимом. В частности, 25 марта Орбан объявил, что Венгрия прекращает поставки газа на Украину до того момента, пока не будет возобновлен транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба». Ранее один из евробюрократов заявил, что «Венгрия уже давно продолжает саботировать европейскую безопасность» — и в качестве примера привёл заблокированные 90 миллиардов евро кредита для Украины.

Вскоре после этого появился и ответ команды Орбана на обвинения в адрес Сийярто.

Проправительственное издание Mandiner сообщило, что доступ к телефонным разговорам министра иностранные разведки получили с помощью оппозиционного журналиста Сабольча Пани. Соучастницей спецоперации назвали также Аниту Орбан (однофамилицу премьера), которая в случае победы партии «Тиса» может возглавить МИД Венгрии.

В статье говорится, что против Сийярто ведется «крупная разведывательная операция». Поводом для этого утверждения стали присланные в редакцию анонимом записи разговоров Сабольча, транскрипцию которых привели в публикации. В них журналист рассказывает, что передал неназванной иностранной разведке личный телефонный номер Сийярто. Пани объяснил, что это позволило разведывательным службам из-за границы отслеживать разговоры министра — кто ему звонит и с кем он контактирует.

Журналист также сказал, что в случае формирования правительства партией «Тиса» он сможет оказать значительное влияние на министерство иностранных дел. Он сообщил о том, как давал рекомендации Аните Орбан по кадровым вопросам — каких сотрудников следует уволить или оставить — и как через нее получал доступ к секретным правительственным документам и файлам.

На эту публикацию немедленно отреагировал Виктор Орбан. «Прослушивание телефонных разговоров члена правительства является серьезной атакой на Венгрию. Я поручил министру юстиции немедленно расследовать информацию о прослушивании телефонных разговоров Петера Сийярто», — написал он в социальных сетях.

По мнению венгерских политических аналитиков, очередная атака против главы МИД Венгрии была связана с тем, что 23 марта в Будапеште прошло совещание фракции Европарламента «Патриоты за Европу», в которую входит «Фидес».

В нём приняли участие, в частности, лидеры французского «Национального объединения» Марин Ле Пен, нидерландской «Партии свободы» Герт Вилдерс и итальянской партии «Лига» Маттео Сальвини (вице-премьер Италии), а также президент Польши Кароль Навроцкий. Все они выразили поддержку Виктору Орбану накануне выборов, однако репортажи с этого мероприятия утонули в обсуждениях персоны Сийярто.

Сам венгерский министр иностранных дел вечером 23 марта на предвыборном митинге «Фидес» подтвердил, что регулярно контактирует со своим российским коллегой, так как, по его словам, решения ЕС по энергетике, автомобильной промышленности и безопасности непосредственно влияют на отношения Венгрии с партнёрами за пределами Евросоюза.

«Да, эти вопросы необходимо обсуждать с нашими партнерами за пределами ЕС. Я разговариваю не только с министром иностранных дел России, но и с нашими американскими, турецкими, израильскими, сербскими и другими партнёрами до и после заседаний Совета ЕС. Мои слова могут показаться резкими, но дипломатия заключается в том, чтобы разговаривать с лидерами других стран», — напомнил он.

И уже во вторник утром министр также опубликовал в соцсетях видео, в котором отверг обвинения в нарушении каких-либо протоколов безопасности на заседаниях Совета ЕС по иностранным делам. «Все министры, кроме меня, приносят свои телефоны в зал», — сказал Сийярто, добавив, что на министерском уровне не обсуждаются никакие тайны.

В окружении Виктора Орбана уверены, что за атакой на его ближайшего соратника стоит не только европейский, но и американский deep state («глубинное государство»).

Буквально на прошлой неделе оказалось, что соцсеть Facebook* снижает видимость публикаций Орбана, эта сеть также заблокировала аккаунты ряда региональных венгерских новостных изданий. Другой американский технологический гигант — Google — также явно манипулирует результатами поиска, отдавая предпочтение «либеральным» публикациям о Венгрии в ущерб консервативным.

Портал Mandiner также затронул вопрос финансирования работодателей Пани. Издания Direkt36 и VSquare получали средства от Фонда «Открытое общество»* Джорджа Сороса, а также от американского агентства USAID.

Сам Сабольч был участником программы стипендий для журналистов имени Эдварда Р. Мурроу, финансируемой Государственным департаментом США. Её часто называют инструментом вербовки агентов влияния.

Ласло Тороцкаи, лидер венгерского правого движения Mi Hazánk («Наша Родина»), назвал Пани «агентом международного глубинного государства». По его словам, этот журналист регулярно распространяет информацию, которую можно получить только с помощью оперативной разведки.

Президент Венгерского института международных отношений Гладден Паппин написал в соцсети: «Стыдно, но неудивительно видеть, что на самом деле сделала финансируемая USAID ''журналистика'' в Центральной Европе. Самый известный ''журналист-расследователь'' левого толка в Венгрии раскрыл частные телефоны членов правительства иностранным разведывательным службам для прослушивания. Осушите болото!»

Слова «Осушите болото!» («Drain the swamp!») — это один из лозунгов Дональда Трампа, который использовал его ещё в ходе избирательной кампании 2016 года, призывая к борьбе с «глубинным государством». При этом президент США не далее как 21 марта в очередной раз публично выразил поддержку Виктору Орбану накануне парламентских выборов, пожелав ему «победы с большим отрывом».

В видеообращении к участникам Конференции консервативных политических действий, которая прошла в минувшую субботу в Будапеште, Трамп также назвал Орбана «сильным лидером, который показал всему миру, чего можно достичь, когда защищаешь свои границы, свою культуру, свое наследие, свой суверенитет и свои ценности».

Тем временем в Будапеште ожидают визита вице-президента США Джей Ди Вэнса ещё до парламентских выборов. По данным Reuters, Вэнс собирается посетить Венгрию, чтобы продемонстрировать поддержку Орбану.

Судя по всему, очередные обвинения в «работе на Москву» в адрес Орбана и его команды Вашингтон особо не волнуют. Особенно если учесть, что такие же абсурдные обвинения представители «глубинного государства» вот уже десяток лет выдвигают в адрес самого Трампа.

