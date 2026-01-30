В Польше вторую неделю бушуют страсти вокруг «Совета мира», о создании которого в январе объявил президент США Дональд Трамп.

Президент Польши Кароль Навроцкий получил приглашение присоединиться к этой организации одним из первых, но на церемонии её инаугурации на полях форума в Давосе находился в зале, а не в президиуме.

Соответственно, учредительный документ нового детища Трампа Навроцкий не подписал, хотя его правоконсервативный политический лагерь поддерживает участие Польши в организации — в отличие от леволиберального правительства Дональда Туска.

Это может быть воспринято как предательство и Трампом, поддержавшим нового президента Польши в ходе избирательной кампании, и электоратом главы польского государства.

«Это мои друзья», — заявил Трамп на презентации «Совета мира», жестом обводя присутствующих в президиуме лидеров стран. «Обычно в компании всегда присутствуют двое или трое, которых я терпеть не могу. Но здесь мне все очень нравятся», — добавил он.

Перспектива войти в круг друзей президента Соединенных Штатов мотивировала многих — в торжественной церемонии приняли участие лидеры почти двух десятков стран.

Однако из ЕС компанию Трампу составили всего два премьер-министра: Виктор Орбан, которого ждут непростые выборы в апреле 2026 года, и руководитель правительства Болгарии Росен Желязков, который объявил о своей отставке ещё 11 декабря 2025-го.

Присутствие Орбана было ожидаемым — венгерский премьер давно и откровенно делает ставку на Трампа в своем противостоянии с Еврокомиссией. Это один из факторов, на которые бессменный с 2010 года премьер Венгрии рассчитывает, ведь накануне парламентских выборов партия Орбана впервые за долгие годы не является лидером рейтингов.

Но других европейских политиков рядом не было. Даже тех, кто сейчас пытается сыграть на амбициях президента США — ни словацкого премьера Роберта Фицо, ни «чешского Трампа» Андрея Бабиша. А премьер Италии Джорджа Мелони, часто выступающая посредником между ЕС и Трампом, 21 января официально сообщила об отказе Италии присоединиться к «Совету мира».

В отличие от неё, отказаться от участия в новой организации президент Польши позволить себе не смог, ведь таким образом он фактически поддержал бы своих политических оппонентов.

Кроме того, по словам польского премьера Туска, участие Польши в международных организациях такого типа должно быть ратифицировано Сеймом (парламентом) и согласовано Советом министров. Да и согласно конституции последнее слово должно быть не за президентом, а за парламентом и правительством.

Навроцкий пока не спорит с этим тезисом и уже обратился к правительству с предложением провести консультации по этому поводу.

«Конечно, участие Польши в ''Совете мира'' важно и необходимо. Моя поддержка президента Трампа непоколебима, как и поддержка президентом Трампом Польши. Однако такое международное соглашение должно пройти всю конституционную процедуру. Об этом мы сегодня говорили с президентом Дональдом Трампом, и, повторюсь, это было принято с большим пониманием», — заявил Навроцкий накануне церемонии в Давосе.

Присутствие польского президента в зале Трамп всё же оценил. «Я также благодарю Кароля Навроцкого из Польши. Он — замечательный человек. Он выиграл очень важные выборы. Я очень горжусь им», — сказал президент США в ходе инаугурации, никак не отреагировав на отсутствие подписи польского президента под учредительным документом.

А по дороге из Давоса в США Трамп сообщил журналистам, что в разговоре с ним Навроцкий выразил желание присоединиться к «Совету мира», но подчеркнул: нужно получить согласие парламента.

Однако через несколько дней появилась информация о том, что дело не только в парламенте.

Как заявила журналистка телеканала Polsat Дорота Гаврилюк, по имеющейся у неё информации, «Навроцкий предлагал Дональду Трампу в обмен на присоединение к ''Совету мира'' согласиться на создание постоянной военной базы в Польше», но положительного ответа от американской стороны не получил.

Источники из Канцелярии президента Польши неофициально сообщили, что «это был всего лишь разговор о присутствии американских военных сил в Польше» и Трамп «полностью поддерживает» польского коллегу в этом вопросе.

Официально же руководитель Бюро международной политики в канцелярии Навроцкого Марчин Пшидач заявил, что «с самого начала своего срока президент пытается сохранить американское военное присутствие в Польше».

«Это удалось, несмотря на ограничения, которые американцы планировали в Европе. Они вывели свои войска из Румынии, но не из Польши. Это стало возможным благодаря хорошим личным отношениям Кароля Навроцкого с Дональдом Трампом. Без них численность американских войск в Польше, вероятно, была бы ограничена», — сказал Пшидач.

Однако никаких реальных шагов с целью присоединения Польши к «Совету мира» Навроцкий и его команда не делали — даже призыва к правительству назначить дату соответствующих консультаций не было.

Такое поведение президента может ударить и по поддерживающей его польской правой оппозиции, снизив её шансы на победу на следующих парламентских выборах. Потому неудивительно, что лидеры ведущей оппозиционной силы — консервативной партии «Право и Справедливость» (ПиС) — выразили поддержку участию Польши в организации Трампа. Хотя и с разной степенью энтузиазма.

«Я считаю, что стратегия президента Навроцкого очень хороша. Нам следует присоединиться к ''Совету мира'', когда мы будем знать, что это выгодно для Польши, поэтому мы ''купили'' себе время. Президент Навроцкий показал, что ''держит ногу в дверях'', и очень хорошо справился с этим делом», — заявил экс-премьер от ПиС Матеуш Моравецкий.

Лидер ПиС Ярослав Качиньский был более прямолинеен, заявив, что Польша должна стать не обычным (на три года), а постоянным членом «Совета мира», хотя для этого придётся заплатить взнос в миллиард долларов.

«Правительство должно согласиться с этим. Правительство также должно выделить миллиард долларов. Нет смысла Польше вступать в ''Совет мира'' как бедной стране. К счастью, мы больше не бедная страна, мы должны действовать здесь как полноправный член. Мы должны работать на наилучших возможных условиях с Соединенными Штатами, и мы должны быть там», — заявил Качиньский на пресс-конференции в Сейме.

В ответ один из лидеров премьерской партии «Гражданская коалиция» Гжегож Схетына 28 января сказал, что Качиньский может заплатить миллиард долларов из своего кармана, если ему так нужно членство Польши в «Совете мира». «Может, Качиньский вообще будет представлять там Польшу?» — иронично заметил Схетына.

В тот же день министр финансов Польши Анджей Доманьский прямо заявил, что «в бюджете на это точно нет миллиарда долларов». В интервью телеканалу TVN24 Доманьский также упомянул, что «в Польше много очень важных финансовых потребностей, расходов, которые являются приоритетными», и что всё ещё нерешенный вопрос о возможном участии Польши в «Совете мира» требует тщательного анализа, в том числе и юридического.

Стоит отметить, что ни глава минфина, ни председатель правительства Польши напрямую не выступили против участия страны в «Совете мира», поскольку проамериканские настроения являются доминирующими среди польских избирателей, независимо от их политической ориентации.

Министру финансов сразу же ответил руководитель Канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий. «Нельзя просто так заранее заявить, что вы не будете участвовать в важной инициативе. Мы видим, как перестраивается глобальная архитектура безопасности. Процесс значительно ускорился. Фундаментальный вопрос: лучше сидеть за столом переговоров или стоять за дверью и ждать, узнавая, о чем договорились?» — сказал он в эфире Radio ZET.

«Если министр Доманьский говорит, что нет бюджета на очень важные вопросы, я бы спросил, сколько Польша платит другим различным международным организациям. Это очень большие суммы, которые ничего не дают», — добавил Богуцкий.

В ходе обсуждения возможного участия Польши в трамповском «Совете мира» в среде польской оппозиции появились весьма креативные идеи насчёт того, где можно взять миллиард долларов для уплаты членского взноса.

Одну из них предложил депутат Европарламента от ПиС Аркадиуш Муларчик, который в своё время подготовил обоснование для требования от Германии более 1,3 триллиона евро репараций Польше за Вторую мировую войну.

«Моя идея по поводу 1 миллиарда долларов для ''Совета мира'' — получить его в рамках репараций из немецких золотых резервов, депонированных Бундесбанком в США. Это менее 1 процента от этих резервов. Поэтому стоит попросить Дональда Трампа сделать это возможным», — написал политик в социальных сетях.

Похоже, стремление распоряжаться чужими средствами после попытки отобрать российские активы и отдать их Украине входит в Евросоюзе в привычку.

В Канцелярии президента Польши эту инициативу не комментировали, ведь для Навроцкого решение относительно «Совета мира» и так стало одним из первых серьёзных тестов на способность «пройти между капельками».

Его участие в инициативе Трампа без чёткого согласия парламента может быть использовано оппонентами для обвинения в превышении президентских полномочий, тогда как отказ — в ослаблении связей Польши с США.

В целом же для правоконсервативного лагеря, к которому принадлежит Навроцкий, этот вопрос может превратиться в фактор мобилизации электората, чтобы вернуть рычаги правления.

А для леволиберального правительства Туска — в инструмент демонстрации контроля над внешнеполитическим курсом государства, который может усилить позиции правящей коалиции.

Однако пока, судя по всему, оба лагеря избрали тактику затягивания времени, пусть и по разным причинам.

Если леволибералы, ориентирующиеся на европейскую коалицию противников Дональда Трампа, рассчитывают на поражение республиканцев в ходе выборов в Конгресс в ноябре этого года, то консерваторы хотят убедиться, что экстравагантный американский лидер не потеряет интереса к своей новой инициативе, как это не раз бывало раньше.