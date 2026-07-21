Премьер Венгрии Петер Мадьяр фактически установил в стране личную диктатуру, нивелировав значение президента.

ИА Регнум

Венгры с 20 июля, по сути, живут по новой конституции. Хотя формально речь идет лишь о внесении изменений в основной закон государства, принятый в 2012 году, принятые поправки столь кардинальны, что впору говорить о «четвертой венгерской республике».

Венгрия официально стала республикой в 1949 году. После «бархатной» революции в конце 1989 года конституция Венгерской Народной Республики была кардинально переработана, изменения затронули около 80% текста, и позже он еще неоднократно менялся.

Эта «вторая республика» просуществовала до 2012 года, когда премьер страны Виктор Орбан, опираясь на конституционное большинство своей партии «Фидес» в парламенте, добился принятия нового документа. Согласно ей название страны было изменено с «Венгерская Республика» на просто «Венгрия», хотя форма правления и осталась республиканской.

В соседних странах со значительным венгерским меньшинством это было воспринято как завуалированная форма территориальных претензий, тем более что в документе все заграничные венгры признавались равными в правах.

В конституции «третьей республики» также было констатировано, что народ Венгрии объединяют «Бог и христианство». За государством была закреплена обязанность защиты жизни — с оговоркой, что она начинается с момента зачатия. Также брак в новой конституции трактуется как «союз мужчины и женщины». Эти пункты вызвали протесты меньшинств и ревнителей их прав, риторически поддержанные из Брюсселя.

А в 2013 году, когда были приняты изменения уже в новую конституцию, ограничивающие полномочия Конституционного суда страны, против этого официально выступили председатель Европейской комиссии и генеральный секретарь Совета Европы, заявив об «угрозе верховенству права».

В 2018 году Брюссель запустил в отношении Венгрии процедуру лишения права голоса в порядке ст. 7 Договора о Европейском союзе за предполагаемые нарушения верховенства права в области правосудия и свободы СМИ.

Формально процедура до сих пор не прекращена, но 18 июня текущего года новый премьер Мадьяр заявил, что Европейский парламент сделает это осенью текущего года. К моменту заявления Мадьяр уже анонсировал внесение изменений в конституцию, которые были приняты парламентом 13 июля.

С голосами проблем не было, ведь у премьерской партии «Тиса» прочное конституционное большинство. В итоге за изменения проголосовали 139 депутатов (все — от «Тисы»), шесть депутатов от националистической партии «Наша Родина» (Mi Hazánk) были против, а 54 депутата из фракций партии «Фидес» и Христианско-демократической народной партии бойкотировали заседание.

Кроме того, лидер фракции «Фидес» Гергей Гуйяш объявил об отставке с занимаемой должности в знак протеста против поправок. По словам политика, изменения в конституцию являются беспрецедентным шагом, который существенно сужает демократическую политическую конкуренцию.

В частности, одна из поправок вводит 12-летнее ограничение на пребывание в должности депутата. Из-за этого на следующих выборах не смогут баллотироваться половина депутатов фракции «Наша Родина», почти две трети депутатов «Фидес» (в том числе сам Гуйяш) и три четверти депутатов Христианско-демократической народной партии.

«Крупнейшая оппозиционная фракция не может иметь руководителя, который из-за ограничений не сможет баллотироваться на следующих выборах. Поэтому я решил сложить полномочия председателя фракции и попрошу, чтобы в парламентской работе фракцию возглавлял человек, который сможет баллотироваться на выборах и после 2030 года», — сказал Гуйяш.

Некоторые венгерские комментаторы уже назвали конституционные изменения в стране «антиорбановскими законами» — по аналогии с «антигабсбургскими законами», принятыми в свое время в Австрийской Республике. При этом первая «именная поправка» в конституцию, направленная против Виктора Орбана, была принята еще 15 июня.

«Человек не может быть избран премьер-министром, если он или она занимает мандат премьер-министра не менее восьми лет, включая перерывы. Для целей расчета этого восьмилетнего периода учитывается срок полномочий премьер-министра, начавшийся 2 мая 1990 года или позже», — гласит она. Единственный человек, который подпадает под ее действие, — Орбан, который был премьером Венгрии пять раз (в 1998-2002 и 2010–2026 годах).

Поправки же, принятые в июле 2026 года, направлены, по словам Мадьяра, на полный «демонтаж системы марионеток Орбана». Премьер назвал их частью операции «Очищающий огонь», цель которой — «избавить Венгрию от коррупции и мафии». Мадьяр также обвинил президента Венгрии Тамаша Шуйока в попытке «конституционного переворота» и заявил, что стране необходима реформа государственных институтов.

Итак, кроме упомянутого ограничения числа депутатских сроков, для судей КС был введен максимальный срок пребывания в должности в девять лет (вместо 12-летнего) и возрастной ценз — 70 лет, что приведет к четырем отставкам.

Полномочия Конституционного суда были расширены, изменились также правила назначения руководителей ключевых судебных органов: срок полномочий председателя Национального судебного управления и председателя Верховного суда сокращен с девяти до шести лет.

Кроме того, был создан новый государственный орган — Национальный офис по восстановлению и защите активов (Мадьяр пообещал, что он займется поиском миллиардов евро, якобы украденных во времена правления Орбана).

Но самая обсуждаемая поправка также была «именной» и касалась прекращения полномочий президента Шуйока, которого Мадьяр после прихода к власти неоднократно и в оскорбительной форме призывал уйти в отставку.

Парламент избрал Шуйока президентом в 2024 году после отставки Каталин Новак, его пятилетний мандат должен был продлиться до марта 2029 года, и по конституции его можно было отправить в отставку только путем импичмента.

Потому неудивительно, что первоначально Шуйок отказывался подписать изменения в конституцию, заявляя, что они направлены не на изменение института президентства, а на свержение действующего президента.

«Глава государства настоятельно подчеркивает, что любые попытки вмешательства в полномочия президента страны с помощью обмана, угроз или любых других средств являются серьезным нарушением конституционного порядка со стороны представителей исполнительной власти», — было сказано в заявлении президентского дворца.

Однако вскоре Шуйок понял, что премьер подмял под себя не только исполнительную и законодательную, но и судебную власть. Президент направил обращение в Конституционный суд, предупредив, что парламентское большинство «Тисы» в будущем может попытаться принять и другие поправки, которые «вместо регулирования общих вопросов будут направлены на урегулирование отдельных конкретных ситуаций».

Шуйок попросил изучить принятые поправки и при необходимости вернуть на рассмотрение парламенту. Но семь судей отказались участвовать в рассмотрении этого дела, и в итоге председатель КС Петер Полт решил исключить обсуждение вопроса из расписания.

После этого в венгерских СМИ стали звучать настойчивые предположения, что, если Шуйок наложит вето на изменения в конституцию, его ждет не только импичмент, но и уголовное преследование.

О том, что подобные угрозы для президента реальны, могло свидетельствовать заявление венгерского премьера: в отношении экс-главы МИД Петера Сийярто ведется расследование по поводу так называемых «связей с Россией».

В итоге вечером 18 июля Шуйок подписал изменения в конституцию, хотя и назвал их ударом по независимости государственных институтов и принципу разделения властей.

В обращении к нации Шуйок заявил, что подписал документ, несмотря на несогласие с его содержанием. Он отметил, что действующая конституция не дает президенту возможности оспорить поправку, принятую парламентом.

«После тщательной оценки своих юридических возможностей и собственной совести я исполню обязанность, возложенную на меня основным законом», — было сказано в обращении.

Президент назвал поправки «переломным моментом для венгерской конституционной демократии» и заявил, что они создают «негативный прецедент» для независимости государственных институтов и принципа разделения властей. По его мнению, с принятием изменений институт президента становится более зависимым от исполнительной власти.

«Моя подпись свидетельствует о том, что я соблюдал основной закон Венгрии и не нарушил его. Вместе с тем она станет доказательством того, что фундаментальные ценности свободного общества — правовое государство, демократия и принцип разделения властей — были попраны в угоду политическим интересам», — заявил Шуйок.

Поправки в конституцию Венгрии вступили в силу 19 июля, и на следующий день полномочия Шуйока были прекращены. Ныне временным главой государства является спикер парламента Агнес Форштофер. Мадьяр пообещал, что новый президент будет избран в парламенте в течение 30 дней.

Теперь правительство Мадьяра намерено окончательно оформить «четвертую республику» и приступить к разработке новой конституции. Как пояснил премьер, ее проект будет вынесен летом 2027 года на общенациональный референдум.

«Это может занять много времени, но дело не во времени, а в качестве и содержании. Мы действительно хотим иметь конституцию, которая будет отвечать чаяниям всех граждан», — говорил глава правительства на прошлой неделе.

Тем не менее вряд ли в новой конституции какое-либо реальное значение будет иметь пост президента, к которому Мадьяр открыто относится как к декорации. Ведь 19 июля он сообщил, что предложит пост главы государства венгерской шахматистке Юдит Полгар.

«Она — венгерка, чьи достижения вызывают уважение и восхищение как на родине, так и во всем мире. Лично для меня было бы огромной честью, если бы она приняла это приглашение», — написал Мадьяр в социальных сетях. Однако подыгрывать Мадьяру Полгар отказалась.

«Я высоко ценю жест премьер-министра, который, несмотря на значительное влияние своей партии в парламенте, выдвинул на пост президента независимого кандидата, стоящего выше партийной политики. В то же время я не чувствую в себе сил взять на себя историческую ответственность за объединение разобщенной нации, поэтому не могу принять это предложение», — написала она 20 июля после личной встречи с премьером. Пока неизвестно, кого Мадьяр выдвинет теперь.

Европейские и венгерские комментаторы отмечают, что инициированная Мадьяром конституционная реформа в значительной степени обусловлена требованиями Еврокомиссии, которая в период правления Орбана заморозила предназначенные Венгрии средства из фондов ЕС, настаивая, что в республике не соблюдается принцип верховенства права.

Как написало венгерское издание Telex, Мадьяр дает понять Брюсселю, что принимает его условия, поскольку изменения затрагивают именно те институты, которые были в центре критики Евросоюза, — Конституционный суд, руководство судебной системы и механизмы общественного контроля за действиями государства.

И в ЕС уже отреагировали на этот сигнал: 10 июля Совет Евросоюза одобрил разблокирование до €10 млрд предназначенных Венгрии средств по линии фонда ЕС по восстановлению экономики от пандемии, утвердив план восстановления и повышения устойчивости страны. В итоге Будапешт получит €6,5 млрд в виде грантов и €3,5 млрд в виде льготных кредитов.

В общей сложности ЕС заморозил примерно €35 млрд, предназначенных Венгрии. В конце мая 2026 года Еврокомиссия приняла решение разморозить около €16 млрд из них. Однако Брюссель требует от Будапешта очередных «реформ», и не исключено, что в их списке окажутся конституционные нормы о Боге и христианстве, о защите жизни с момента зачатия и о союзе мужчины и женщины.

Что же касается последствий уже принятых изменений в конституцию, то они, по общему мнению, приведут к дальнейшему усилению личной власти Мадьяра. После уже состоявшейся отставки президента и ожидаемого ухода председателей Конституционного и Верховного судов (чего Мадьяр требовал сразу после победы на выборах) у премьера практически не останется никаких противовесов — ни во власти, ни в оппозиции.

Виктор Орбан и Петер Сийярто еще до принятия конституционных изменений сдали депутатские мандаты. Экс-премьер ныне сосредоточился на работе фракции Европарламента «Патриоты за Европу», куда входит «Фидес», а экс-глава дипломатии стал руководителем по международным связям в китайской компании по производству электромобилей BYD, которая сейчас заканчивает строительство огромного завода в Венгрии.

При этом даже маргинализированную венгерскую оппозицию нынешняя власть демонстративно преследует. И дело не только в упомянутом расследовании в отношении Сийярто. 21 июля прокуратура Венгрии провела обыск в серверном центре партии «Фидес» и изъяла систему связи и базы данных.

Следственные действия связаны с делом о предполагаемых нарушениях при распределении более €47 млн (около 4,2 млрд рублей) из Национального фонда культуры. В партии Орбана назвали произошедшее попыткой юридически вывести оппозицию из строя.

В команде же Мадьяра еще со времен избирательной кампании практически нет ярких личностей, и члены правительства стараются ни в коем случае не создать премьеру конкуренции в СМИ и на публике.

Таким образом, и Европе, и России вскоре придется иметь дело с персоналистской венгерской диктатурой.

При этом полномочия Мадьяра на российском направлении, несмотря на заявления Будапешта о том, что он не намерен расторгать или пересматривать действующие экономические соглашения с Москвой, включая контракт на строительство АЭС «Пакш-2» и договоренности о поставках энергоресурсов, реально будут ограничены со стороны Брюсселя. К примеру, полный запрет на импорт российского трубопроводного газа в ЕС с осени 2027 года никто пока отменять не собирается.