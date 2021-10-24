Николай Хижняк

Автор

Профессиональный фотограф, фотожурналист, фильммейкер. Родился 28 августа 1989 года в Самарской области, Россия. Фотографией, как основной своей профессией занялся в 2012 году. Сначала работал штатным фотографом газеты «Комсомольская правда». Но с 2015 года ушел во фриланс. На постоянной основе сотрудничал с международным информационным агентством «РИА Новости». Публиковался в «Русском репортере», «Такие дела», «Meduza», «Bird in flight», ИА REGNUM, «Los Angeles Times» и др. Участвовал в международной ярмарке современного искусства «Art Paris Art Fair — 2015» в Париже и «Zona Maco Foto — 2016» в Мексике, где 4 фотографии из портретной серии были приобретены в частную коллекцию. Участвовал в фестивале Nuits photographiques de Pierrevert — 2018 во Франции. На протяжении последних 4 лет тесно сотрудничаю с МЧС России, снимая историю про пожарных, работаю с ними на всех крупных пожарах и не только. Предпочитаю освещать социально значимые темы, конфликты, происшествия и истории людей. Также увлекаюсь уличной и портретной фотографией. Снимал проекты на территории Северного Кавказа, Казахстана, Абхазии и военный конфликт на Востоке Украины. <a href=http://www.khizhniak.com/ target=_blank >www.khizhniak.com</a>