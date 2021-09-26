В горных реках водится огромное количество разнообразной рыбы. В каких реках преобладает тот или иной вид рыбы — зависит от региона.

Николай Хижняк ИА REGNUM Река Большая Лаба в Карачаево-Черкесии

По территории Карачаево-Черкесии протекает река Большая Лаба, в её водах обитает форель, карась, плотва и голавль.

Николай Хижняк ИА REGNUM Горная рыбалка

Николай Хижняк ИА REGNUM Бурное течение реки может снести с ног

Николай Хижняк ИА REGNUM В воде множество камней

Ловля дикой форели на спиннинг считается одним из самых сложных видов рыбалки. На языке рыбаков-спортсменов такой промысел в горной бушующей горной речке называется стриммингом. Горная рыбалка — достаточно экстремальное хобби и требует предельной внимательности от рыбака. Течение у горных рек быстрое, сбивающее с ног, а в воде множество скользких и острых камней.

Николай Хижняк ИА REGNUM Карачаево-Черкесия

Николай Хижняк ИА REGNUM Горная река

Николай Хижняк ИА REGNUM Большая Лаба

Чтобы обхитрить и выудить форель, не достаточно просто кинуть приманку в воду. Для начала нужно найти перспективное место ее стоянки. Иногда для этого преодолевают по несколько километров. Пробираться порой приходится буквально через непролазные кусты и водные перекаты. Ведь чем дальше от цивилизации место ловли, тем больше шансов встретить там крупную добычу — форель рыба очень осторожная и пугливая.

Николай Хижняк ИА REGNUM Для поиска нужного места для ловли

Николай Хижняк ИА REGNUM К воде зачастую сложно пройти

Николай Хижняк ИА REGNUM Природа Карачаево-Черкесии

Николай Хижняк ИА REGNUM Рыбалка в горной реке

Николай Хижняк ИА REGNUM Рыбаки уезжают в горы на несколько дней

Николай Хижняк ИА REGNUM Утренняя роса

Добравшись до места, необходимо максимально точно определить, какой вид приманки подходит для этого места. Все по той же причине — форель слишком осторожная, чтобы хватать то, что не очень-то похоже на ее естественную добычу. Даже неправильно подобранная леска может повлиять на игру приманки и, соответственно, на клёв.

Николай Хижняк ИА REGNUM Река Большая Лаба в Карачаево-Черкесии

Николай Хижняк ИА REGNUM Спортивная рыбалка

Николай Хижняк ИА REGNUM Рыбалка в горной реке

Николай Хижняк ИА REGNUM Спиннинг

Именно в этом и заключается главный азарт стримминга форели. Перехитрить ее может только по-настоящему опытный рыболов. Вываживать рыбу приходится из-под коряг, кустов, деревьев, водных перекатов и заводей. Чтобы отправить приманку максимально точно в определенное место с нескольких метров, нужно обладать знаниями не меньше, чем снайперу: учитывать вес приманки, вес своего удилища, направление ветра и главное — точно рассчитать силу «выстрела».

Николай Хижняк ИА REGNUM Река Большая Лаба

Николай Хижняк ИА REGNUM Горная рыбалка в большей степени спорт

Николай Хижняк ИА REGNUM Спиннинг

Николай Хижняк ИА REGNUM Дикая форель

Но даже просто наблюдая за рыбаком со стороны, получаешь настоящее удовольствие, разделяя всю эстетику и азарт процесса.