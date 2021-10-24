В Усть-Лабинске проходит первый на Кубани фестиваль традиционной казачьей культуры «Александровская крепость». Фестиваль собрал лучшие фольклорные коллективы Юга России.

Николай Хижняк ИА REGNUM
Фестиваль казачьей культуры «Александровская крепость»
Николай Хижняк ИА REGNUM
Фестиваль казачьей культуры «Александровская крепость»
Николай Хижняк ИА REGNUM
Фестиваль казачьей культуры «Александровская крепость»
Николай Хижняк ИА REGNUM
Фестиваль казачьей культуры «Александровская крепость»

Площадка фестиваля разместилась в хуторе Аргатов на берегу реки Кирпили. Хутор был основан переселенцами, среди которых была семья казака Аргатова, в 1868 году.

Николай Хижняк ИА REGNUM
Фестиваль казачьей культуры «Александровская крепость»
Николай Хижняк ИА REGNUM
Казачьи танцы
Николай Хижняк ИА REGNUM
Фестиваль казачьей культуры «Александровская крепость»
Николай Хижняк ИА REGNUM
Гончарная мастерская
Николай Хижняк ИА REGNUM
Гончарная мастерская
Николай Хижняк ИА REGNUM
Кузница

Гости фестиваля могут познакомиться с казачьей культурой, традициями и обрядами. На площадке организованы ярмарки народных промыслов и ремесел, выставки казачьего оружия, воркшопы и кулинарные мастер-классы. В ремесленных мастерских гости смогут научиться работать на гончарном круге, ковать подковы и ткать народные узоры.

Николай Хижняк ИА REGNUM
Ткацкая мастерская
Николай Хижняк ИА REGNUM
Ткацкий станок
Николай Хижняк ИА REGNUM
Мастер-класс по вышиванию
Николай Хижняк ИА REGNUM
Мастер-класс по вышиванию
Николай Хижняк ИА REGNUM
Плетение корзин

Одно из главных мероприятий фестиваля — гастрономическая ярмарка под кураторством Андрея Матюхи, лучшего шеф-повара Юга России.

Николай Хижняк ИА REGNUM
Кулинарный мастер-класс
Николай Хижняк ИА REGNUM
Вареничная
Николай Хижняк ИА REGNUM
Лепка вареников
Николай Хижняк ИА REGNUM
Лепка вареников
Николай Хижняк ИА REGNUM
Фестиваль казачьей культуры «Александровская крепость»
Николай Хижняк ИА REGNUM
Холодец

Напомним, в июле 2021 года президент России Владимир Путин поддержал идею создания в Росгвардии отдельных казачьих подразделений.

Николай Хижняк ИА REGNUM
Лекторий
Николай Хижняк ИА REGNUM
Лекторий
Николай Хижняк ИА REGNUM
Фестиваль казачьей культуры «Александровская крепость»
Николай Хижняк ИА REGNUM
Фестиваль казачьей культуры «Александровская крепость»

Как добраться:

Фестиваль «Александровская Крепость» проходит в Усть-Лабинске и хуторе Аргатов, в 70 км от Краснодара. Каждый час 23 и 24 октября до места проведения фестиваля ездят бесплатные автобусы.