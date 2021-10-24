В Усть-Лабинске проходит первый на Кубани фестиваль традиционной казачьей культуры «Александровская крепость». Фестиваль собрал лучшие фольклорные коллективы Юга России.

Николай Хижняк ИА REGNUM Фестиваль казачьей культуры «Александровская крепость»

Николай Хижняк ИА REGNUM Фестиваль казачьей культуры «Александровская крепость»

Николай Хижняк ИА REGNUM Фестиваль казачьей культуры «Александровская крепость»

Николай Хижняк ИА REGNUM Фестиваль казачьей культуры «Александровская крепость»

Площадка фестиваля разместилась в хуторе Аргатов на берегу реки Кирпили. Хутор был основан переселенцами, среди которых была семья казака Аргатова, в 1868 году.

Николай Хижняк ИА REGNUM Фестиваль казачьей культуры «Александровская крепость»

Николай Хижняк ИА REGNUM Казачьи танцы

Николай Хижняк ИА REGNUM Фестиваль казачьей культуры «Александровская крепость»

Николай Хижняк ИА REGNUM Гончарная мастерская

Николай Хижняк ИА REGNUM Гончарная мастерская

Николай Хижняк ИА REGNUM Кузница

Гости фестиваля могут познакомиться с казачьей культурой, традициями и обрядами. На площадке организованы ярмарки народных промыслов и ремесел, выставки казачьего оружия, воркшопы и кулинарные мастер-классы. В ремесленных мастерских гости смогут научиться работать на гончарном круге, ковать подковы и ткать народные узоры.

Николай Хижняк ИА REGNUM Ткацкая мастерская

Николай Хижняк ИА REGNUM Ткацкий станок

Николай Хижняк ИА REGNUM Мастер-класс по вышиванию

Николай Хижняк ИА REGNUM Мастер-класс по вышиванию

Николай Хижняк ИА REGNUM Плетение корзин

Одно из главных мероприятий фестиваля — гастрономическая ярмарка под кураторством Андрея Матюхи, лучшего шеф-повара Юга России.

Николай Хижняк ИА REGNUM Кулинарный мастер-класс

Николай Хижняк ИА REGNUM Вареничная

Николай Хижняк ИА REGNUM Лепка вареников

Николай Хижняк ИА REGNUM Лепка вареников

Николай Хижняк ИА REGNUM Фестиваль казачьей культуры «Александровская крепость»

Николай Хижняк ИА REGNUM Холодец

Напомним, в июле 2021 года президент России Владимир Путин поддержал идею создания в Росгвардии отдельных казачьих подразделений.

Николай Хижняк ИА REGNUM Лекторий

Николай Хижняк ИА REGNUM Лекторий

Николай Хижняк ИА REGNUM Фестиваль казачьей культуры «Александровская крепость»

Николай Хижняк ИА REGNUM Фестиваль казачьей культуры «Александровская крепость»

Как добраться:

Фестиваль «Александровская Крепость» проходит в Усть-Лабинске и хуторе Аргатов, в 70 км от Краснодара. Каждый час 23 и 24 октября до места проведения фестиваля ездят бесплатные автобусы.