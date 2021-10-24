«Александровская крепость» и казацкая культура на Кубани — фоторепортаж
В Усть-Лабинске проходит первый на Кубани фестиваль традиционной казачьей культуры «Александровская крепость». Фестиваль собрал лучшие фольклорные коллективы Юга России.
Площадка фестиваля разместилась в хуторе Аргатов на берегу реки Кирпили. Хутор был основан переселенцами, среди которых была семья казака Аргатова, в 1868 году.
Гости фестиваля могут познакомиться с казачьей культурой, традициями и обрядами. На площадке организованы ярмарки народных промыслов и ремесел, выставки казачьего оружия, воркшопы и кулинарные мастер-классы. В ремесленных мастерских гости смогут научиться работать на гончарном круге, ковать подковы и ткать народные узоры.
Одно из главных мероприятий фестиваля — гастрономическая ярмарка под кураторством Андрея Матюхи, лучшего шеф-повара Юга России.
Напомним, в июле 2021 года президент России Владимир Путин поддержал идею создания в Росгвардии отдельных казачьих подразделений.
Как добраться:
Фестиваль «Александровская Крепость» проходит в Усть-Лабинске и хуторе Аргатов, в 70 км от Краснодара. Каждый час 23 и 24 октября до места проведения фестиваля ездят бесплатные автобусы.