Краснодар, 28 января, 2019, 19:00 — ИА Регнум. 26 января в Краснодаре состоялось костюмированное «Фитнес-шоу» с элементами косплея. Цель такого фестиваля в том, чтобы показать не только спортивные достижения участников, но и продемонстрировать их творческие и артистические способности.

Николай Хижняк ИА REGNUM «Фитнес-шоу» в Краснодаре

Николай Хижняк ИА REGNUM Атлеты выступали в необычных образах

Николай Хижняк ИА REGNUM Атлеты выступали в необычных образах

Николай Хижняк ИА REGNUM «Фитнес-шоу» в Краснодаре

Николай Хижняк ИА REGNUM «Фитнес-шоу» в Краснодаре

Идеей мероприятия является пропаганда здорового образа жизни. Свои таланты продемонстрировали 10 лучших спортсменов со всего Краснодарского края, которых ранее выбрало специальное жюри.

Николай Хижняк ИА REGNUM «Фитнес-шоу» в Краснодаре

Николай Хижняк ИА REGNUM «Фитнес-шоу» в Краснодаре

Николай Хижняк ИА REGNUM «Фитнес-шоу» в Краснодаре

Николай Хижняк ИА REGNUM Костюмированный воркаут

Николай Хижняк ИА REGNUM Атлеты выступали в необычных образах

Николай Хижняк ИА REGNUM «Фитнес-шоу» в Краснодаре

Николай Хижняк ИА REGNUM «Фитнес-шоу» в Краснодаре

«В состав жюри вошли олимпийский чемпион по прыжкам на батуте Александр Москаленко, президент федерации бодибилдинга «Самсон» Игорь Самохин, чемпион мира по рукопашному бою Серафим Тимченко, они оценивали и физическую форму участников, и творческую составляющую выступления. Спортсмены переоделись в костюмы персонажей кино, комиксов, мифов. Цель конкурса — пропаганда здорового образа жизни», — рассказал представитель компании «Электронный билет Кубани», которая является организатором конкурса.

Николай Хижняк ИА REGNUM «Фитнес-шоу» в Краснодаре

Николай Хижняк ИА REGNUM «Фитнес-шоу» в Краснодаре

Николай Хижняк ИА REGNUM Атлеты выступали в необычных образах

Николай Хижняк ИА REGNUM «Фитнес-шоу» в Краснодаре

Николай Хижняк ИА REGNUM Конан-варвар

Николай Хижняк ИА REGNUM Репетиция

Также организаторы уточнили, что такое мероприятие проводится впервые и не имеет аналогов.