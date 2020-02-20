Кавказский государственный природный биосферный заповедник имени Х.Г.Шапошникова располагается на территории Республики Адыгеи, Краснодарского края и Республики Карачаево-Черкесия. На пресс-туре в прошедшие выходные гостям демонстрировали возможности туристических комплексов кордонов Гузерипль и плато Лаго-Наки.

Николай Хижняк ИА REGNUM Автомобиль въезжает на территорию Кавказского государственного природного биосферного заповедника через КПП кордона Гузерипль

Николай Хижняк ИА REGNUM Вид на реку Белая на территории туристического комплекса кордона Гузерипль

Основными повестками пресс-тура были заявлены отдых и развлечения, однако руководство парка поднимало проблемные вопросы о целях и задачах работы заповедника, и о его существовании.

Николай Хижняк ИА REGNUM Панорама с видом на реку Белая

Николай Хижняк ИА REGNUM Сотрудники Кавказского государственного биосферного заповедника вешают скворчник

В заповеднике работает программа по развитию туризма, однако приоритетной является задача сохранения первозданной природы и экосистемы. В связи с этим туризм является побочным проектом, который позволяет повышать экологическую грамотность населения, и финансово поддерживать заповедник.

Николай Хижняк ИА REGNUM Рассвет на территории туристического комплекса кордона Плато Лаго-Наки

Николай Хижняк ИА REGNUM Панорама, снятая со смотровой площадки на территории туристического комплекса кордона Плато Лаго-Наки

К сожалению, большинство людей не осознают, насколько тонкая экосистема в заповеднике, и в целом в природе. Малейшее вмешательство не проходит без следа. Сейчас все еще удается сохранить территорию в таком же виде, какой она была более 100 лет назад, благодаря работе хранителей заповедника. В этом и заключена основная миссия заповедных территорий — сохранить их для будущих поколений в целости.

Николай Хижняк ИА REGNUM Вид на территории туристического комплекса кордона Гузерипль

Николай Хижняк ИА REGNUM Лошади на территории туристического комплекса кордона Гузерипль

Николай Хижняк ИА REGNUM Туристы катаются на лошадях на территории туристического комплекса кордона Гузерипль

Николай Хижняк ИА REGNUM Туристы катаются на лошадях на территории туристического комплекса кордона Гузерипль

На сегодняшний день на территории заповедника удалось искоренить браконьерство, но со следами пребывания человека ситуация намного сложнее. Строгие ограничения, которые действуют на пеших туристических маршрутах, зачастую игнорируются туристами. Сотрудники заповедника пока не имеют возможности контролировать каждое действие туристов, поэтому существует система высоких штрафов. Но даже это не избавляет от огромного количества бытового мусора, который оставляют за собой приезжающие.

Николай Хижняк ИА REGNUM Собака и лошади на территории туристического комплекса кордона Гузерипль

Николай Хижняк ИА REGNUM Туристы катаются на собачьих упряжках на территории туристического комплекса кордона Плато Лаго-Наки

Николай Хижняк ИА REGNUM Туристы катаются на собачьих упряжках на территории туристического комплекса кордона Плато Лаго-Наки

Николай Хижняк ИА REGNUM Туристы катаются на собачьих упряжках на территории туристического комплекса кордона Плато Лаго-Наки

Чаще всего хранители территории сталкиваются с тем, что туристы не понимают основную цель заповедника — сохранение экосистемы. В прошлом сезоне сотрудники заповедника проводили опросы среди туристов: из 300 опрошенных больше половины сказали, что поход по территории заповедника им не понравился, и основные причины — это отсутствие бытовых условий — горячей воды, кроватей, условий для приготовления пищи. То есть, оплачивая вход на территорию, гости ожидают условий кемпинга, и относятся к территории соответствующе.

Николай Хижняк ИА REGNUM Указатель туристического маршрута на территории плато Лаго-Наки

Николай Хижняк ИА REGNUM Туристка идет по пешему маршруту на территории плато Лаго-Наки

Николай Хижняк ИА REGNUM Дом инспекторов на территории плато Лаго-Наки

Николай Хижняк ИА REGNUM Солнечные батареи на территории туристического комплекса кордона Плато Лаго-Наки

Оставлять на территории любой мусор, вещи, и даже биоразлагаемые продукты категорически запрещено. Но, несмотря на высокие штрафы, каждый сезон сотрудники заповедника вывозят с территории в среднем 25 тонн мусора.

Передвигаться на технике по заповеднику нет возможности, и уборка осуществляется исключительно силами инспекторов, которые уходят в многодневные пешие или конные походы для уборки территории. Также вывезти мусор, оставленный людьми, невозможно стандартными способами, и для уборки свалок приходится использовать вертолеты. Соответственно это создаёт в бюджете заповедника огромные финансовые дыры.

Николай Хижняк ИА REGNUM Туристка демонстрирует снегоступы на территории плато Лаго-Наки

Николай Хижняк ИА REGNUM Турист занимается скиджорингом на территории плато Лаго-Наки

Николай Хижняк ИА REGNUM Туристы катаются на снегоходах на территории плато Лаго-Наки

Николай Хижняк ИА REGNUM Турист занимается скиджорингом на территории плато Лаго-Наки

Николай Хижняк ИА REGNUM Туристка на территории плато Лаго-Наки

Ведётся также статистика, позволяющая сказать, сколько животных ежегодно погибают из-за мусора. Некоторые съедают объедки, некоторые запутываются в пластиковой упаковке, а свалки мусора привлекают медведей, нарушая их привычный образ жизни и образ жизни других животных из-за смены миграционных путей.