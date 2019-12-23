Парад Дедов Морозов «зажёг» главную ёлку Краснодара
23 декабря 2019
В прошедшие выходные в Краснодаре состоялось шествие Дедов Морозов и других сказочных персонажей. Колонна прошла от Пушкинской до Городской площади по Красной улице. На Городской площади волшебники, Снегурочки, зайцы и снеговики зажгли гирлянду на главной новогодней ёлке города.
Николай Хижняк ИА REGNUM
Дед Мороз и Снегурочка
Николай Хижняк ИА REGNUM
Детско-юношеский оркестр
Николай Хижняк ИА REGNUM
Детско-юношеский оркестр
Николай Хижняк ИА REGNUM
Парад Дедов Морозов в Краснодаре
Николай Хижняк ИА REGNUM
В шествии приняли участие разные сказочные персонажи
Праздничную колонну возглавлял детско-юношеский оркестр духовых и ударных инструментов города Новороссийска «Юнга», на Пушкинской площади выступила шоу-группа «Музыкальный квартал» и первокурсники Краснодарского краевого колледжа культуры, а на Красной улице были организованы театрализованные представления.
Николай Хижняк ИА REGNUM
Детско-юношеский оркестр духовых и ударных инструментов города Новороссийска «Юнга»
Николай Хижняк ИА REGNUM
Детско-юношеский оркестр духовых и ударных инструментов города Новороссийска «Юнга» возглавлял колонну
Николай Хижняк ИА REGNUM
Детско-юношеский оркестр духовых и ударных инструментов города Новороссийска «Юнга» возглавлял колонну
Николай Хижняк ИА REGNUM
Детско-юношеский оркестр духовых и ударных инструментов города Новороссийска «Юнга» возглавлял колонну
Николай Хижняк ИА REGNUM
Детско-юношеский оркестр духовых и ударных инструментов города Новороссийска «Юнга» возглавлял колонну
Николай Хижняк ИА REGNUM
Парад Дедов Морозов в Краснодаре
Николай Хижняк ИА REGNUM
Парад Дедов Морозов в Краснодаре
Николай Хижняк ИА REGNUM
Десятки Снегурочек приняли участие в шествии
Николай Хижняк ИА REGNUM
Горожане сопровождают шествие
Николай Хижняк ИА REGNUM
Парад Дедов Морозов в Краснодаре
Праздничная программа и шоу ждали горожан и на Городской площади, где колонну встретили Дед Мороз и Снегурочка.
Николай Хижняк ИА REGNUM
Снеговики
Николай Хижняк ИА REGNUM
Парад Дедов Морозов в Краснодаре
Николай Хижняк ИА REGNUM
Парад Дедов Морозов в Краснодаре
Николай Хижняк ИА REGNUM
Парад Дедов Морозов в Краснодаре