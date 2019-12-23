В прошедшие выходные в Краснодаре состоялось шествие Дедов Морозов и других сказочных персонажей. Колонна прошла от Пушкинской до Городской площади по Красной улице. На Городской площади волшебники, Снегурочки, зайцы и снеговики зажгли гирлянду на главной новогодней ёлке города.

Николай Хижняк ИА REGNUM Дед Мороз и Снегурочка

Николай Хижняк ИА REGNUM Детско-юношеский оркестр

Николай Хижняк ИА REGNUM Детско-юношеский оркестр

Николай Хижняк ИА REGNUM Парад Дедов Морозов в Краснодаре

Николай Хижняк ИА REGNUM В шествии приняли участие разные сказочные персонажи

Праздничную колонну возглавлял детско-юношеский оркестр духовых и ударных инструментов города Новороссийска «Юнга», на Пушкинской площади выступила шоу-группа «Музыкальный квартал» и первокурсники Краснодарского краевого колледжа культуры, а на Красной улице были организованы театрализованные представления.

Николай Хижняк ИА REGNUM Детско-юношеский оркестр духовых и ударных инструментов города Новороссийска «Юнга»

Николай Хижняк ИА REGNUM Детско-юношеский оркестр духовых и ударных инструментов города Новороссийска «Юнга» возглавлял колонну

Николай Хижняк ИА REGNUM Детско-юношеский оркестр духовых и ударных инструментов города Новороссийска «Юнга» возглавлял колонну

Николай Хижняк ИА REGNUM Детско-юношеский оркестр духовых и ударных инструментов города Новороссийска «Юнга» возглавлял колонну

Николай Хижняк ИА REGNUM Детско-юношеский оркестр духовых и ударных инструментов города Новороссийска «Юнга» возглавлял колонну

Николай Хижняк ИА REGNUM Парад Дедов Морозов в Краснодаре

Николай Хижняк ИА REGNUM Парад Дедов Морозов в Краснодаре

Николай Хижняк ИА REGNUM Десятки Снегурочек приняли участие в шествии

Николай Хижняк ИА REGNUM Горожане сопровождают шествие

Николай Хижняк ИА REGNUM Парад Дедов Морозов в Краснодаре

Праздничная программа и шоу ждали горожан и на Городской площади, где колонну встретили Дед Мороз и Снегурочка.

Николай Хижняк ИА REGNUM Снеговики

Николай Хижняк ИА REGNUM Парад Дедов Морозов в Краснодаре

Николай Хижняк ИА REGNUM Парад Дедов Морозов в Краснодаре