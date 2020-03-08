Мужчины Краснодара поздравляли женщин шествием
8 марта 2020
8 марта активисты ВОО «Молодая гвардия» организовали в крупных городах России мужское шествие «Дорогая, ты права!». Все мужчины, мальчики и юноши могли пройти с транспарантами и поздравить женщин с праздником.
Николай Хижняк ИА REGNUM
Праздничное шествие в Краснодаре
Николай Хижняк ИА REGNUM
Активисты дарили всем женщинам тюльпаны
Николай Хижняк ИА REGNUM
Праздничное шествие в Краснодаре
В рамках акции более 150 добровольцев подарили встречным женщинам более 1000 тюльпанов, а в руках держали транспаранты с поздравительными лозунгами: «Ты самая красивая», «Дорогая, ты права!», «Ваша улыбка бесценна!», «Моя мама просто супер» и другими.
Николай Хижняк ИА REGNUM
Активисты дарили всем женщинам тюльпаны
Николай Хижняк ИА REGNUM
Активисты дарили всем женщинам тюльпаны
Николай Хижняк ИА REGNUM
Активисты дарили всем женщинам тюльпаны
Николай Хижняк ИА REGNUM
Активисты дарили всем женщинам тюльпаны
Николай Хижняк ИА REGNUM
Праздничное шествие в Краснодаре