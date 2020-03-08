8 марта активисты ВОО «Молодая гвардия» организовали в крупных городах России мужское шествие «Дорогая, ты права!». Все мужчины, мальчики и юноши могли пройти с транспарантами и поздравить женщин с праздником.

Николай Хижняк ИА REGNUM Праздничное шествие в Краснодаре

Николай Хижняк ИА REGNUM Активисты дарили всем женщинам тюльпаны

Николай Хижняк ИА REGNUM Праздничное шествие в Краснодаре

В рамках акции более 150 добровольцев подарили встречным женщинам более 1000 тюльпанов, а в руках держали транспаранты с поздравительными лозунгами: «Ты самая красивая», «Дорогая, ты права!», «Ваша улыбка бесценна!», «Моя мама просто супер» и другими.

Николай Хижняк ИА REGNUM Активисты дарили всем женщинам тюльпаны

Николай Хижняк ИА REGNUM Активисты дарили всем женщинам тюльпаны

Николай Хижняк ИА REGNUM Активисты дарили всем женщинам тюльпаны

Николай Хижняк ИА REGNUM Активисты дарили всем женщинам тюльпаны