День ВДВ в Краснодаре отметили пешим и автомобильным маршем: по улице Красной 2 августа прошли десятки горожан, причастных к празднику, сообщает ИА REGNUM.

Николай Хижняк ИА REGNUM День ВДВ в Краснодаре

Николай Хижняк ИА REGNUM Автомобильный марш на День ВДВ в Краснодаре

Город наполнился голубым цветом — на улицах города сотни человек, одетых в тельняшки и голубые береты. Флаги ВДВ бережно несут в руках, замечены флаги и на автомобилях. Вопреки стереотипам, праздник проходит мирно и спокойно, а большинство автомобилистов, которые вынуждены ожидать окончания марша, относятся с пониманием.

Николай Хижняк ИА REGNUM День ВДВ в Краснодаре

Николай Хижняк ИА REGNUM День ВДВ в Краснодаре

Николай Хижняк ИА REGNUM День ВДВ в Краснодаре

Николай Хижняк ИА REGNUM Пеший марш на День ВДВ в Краснодаре

Николай Хижняк ИА REGNUM Автомобильный марш на День ВДВ в Краснодаре

Николай Хижняк ИА REGNUM Пеший марш на День ВДВ в Краснодаре

Николай Хижняк ИА REGNUM Пеший марш на День ВДВ в Краснодаре

В конце шествия по традиции участники шествия и горожане возлагают цветы к памятнику погибшим солдатам. Каждый год 2 августа в городе отключают фонтаны. По словам мэрии, это связанно исключительно с профилактическими работами на фонтанах.

Николай Хижняк ИА REGNUM Возложение цветов к памятнику погибшим солдатам

Николай Хижняк ИА REGNUM Возложение цветов к памятнику погибшим солдатам

Николай Хижняк ИА REGNUM День ВДВ в Краснодаре

Николай Хижняк ИА REGNUM День ВДВ в Краснодаре

Николай Хижняк ИА REGNUM Возложение цветов к памятнику погибшим солдатам

Николай Хижняк ИА REGNUM Возложение цветов к памятнику погибшим солдатам

День Воздушно-десантных войск отмечают в России ежегодно 2 августа. Дата утверждена указом президента РФ Владимира Путина «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации» от 31 мая 2006 года. История же праздника насчитывает уже 89 лет — датой создания воздушно-десантных войск в ССР считается 2 августа 1930 года, когда под Воронежем при проведении учений впервые с самолета были десантированы 12 парашютистов.