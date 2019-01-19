Краснодар, 19 января, 2019, 18:25 — ИА Регнум. В отличие от большинства регионов России, зима в Краснодаре проходит без заморозков, а значит и безо льда на реках. Поэтому стандартные картинки с ныряющими в прорубь людьми вы тут не встретите. Желающих проверить свой дух в ледяной воде погода не удивила и в этом году. Термометр застыл на отметке +10 градусов, поэтому желающих окунуться было очень много.

Николай Хижняк ИА REGNUM Казак на Крещенских купаниях

Николай Хижняк ИА REGNUM Очередь

Николай Хижняк ИА REGNUM Желающие искупаться заполнили берег Кубани

Николай Хижняк ИА REGNUM Желающие искупаться

Николай Хижняк ИА REGNUM Праздник собрал как желающих искупаться, так и зрителей

Главным местом для купания на православный праздник является купель на реке Кубань, у храма Рождества Христова. По традиции для прихожан сначала освящают воду, которую они принесли с собой, потом крестный ход идёт от храма к берегу реки, где после богослужения все желающие могут окунуться в реку, под надзором спасателей и медиков.

Николай Хижняк ИА REGNUM Прихожане

Николай Хижняк ИА REGNUM Крестный ход

Николай Хижняк ИА REGNUM Прихожане и горожане на берегах Кубани

Николай Хижняк ИА REGNUM Освящение проруби

На удивление, каждый год среди православных «моржей» становится всё больше молодёжи. В этом году количество молодых людей около тридцати сильно превышало количество людей старшего поколения.

Николай Хижняк ИА REGNUM В купаниях принимают участие и взрослые, и дети

Николай Хижняк ИА REGNUM Всё больше молодёжи и детей принимают участие в купаниях

Помимо купаний, на Кубани в этот день по традиции организуют настоящий праздник, с песнями и показательными выступлениями казаков.

Николай Хижняк ИА REGNUM Казачьи игры

Николай Хижняк ИА REGNUM Казаки на Крещенских купаниях

Николай Хижняк ИА REGNUM Казаки на Крещенских купаниях

Николай Хижняк ИА REGNUM Выступления казаков

Николай Хижняк ИА REGNUM Казаки на Крещенских купаниях

Николай Хижняк ИА REGNUM Казаки на Крещенских купаниях

Также при храме разбивают полевую кухню с горячим чаем для всех желающих.