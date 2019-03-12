Краснодар, 12 марта, 2019, 17:45 — ИА Регнум. Крупный пожар произошел на складах в районе проезда Майского в Краснодаре днем 12 марта, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные ГУ МЧС по региону. На видео и фото, уже появившихся в социальных сетях, видны столбы черного дыма.

Николай Хижняк ИА REGNUM Работа пожарных

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожар на складах в Краснодаре

Николай Хижняк ИА REGNUM Работа пожарных

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожар на складах в Краснодаре

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожар на складах в Краснодаре

Сообщение о пожаре поступило около 15:48. К моменту прибытия к месту пожара расчетов площадь, охваченная огнем, составляла 600 кв. м, на данный момент горит уже 1400 кв. м.

Николай Хижняк ИА REGNUM На складах горит полиэтиленовая и бумажная тара

Николай Хижняк ИА REGNUM На складах горит полиэтиленовая и бумажная тара

Николай Хижняк ИА REGNUM На складах горит полиэтиленовая и бумажная тара

Николай Хижняк ИА REGNUM Работа пожарных

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожар на складах в Краснодаре

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожар на складах в Краснодаре

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожар на складах в Краснодаре

По предварительным данным, горит полиэтиленовая и бумажная тара. В тушении огня задействованы более 100 человек. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожар на складах в Краснодаре

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожар на складах в Краснодаре

Николай Хижняк ИА REGNUM В тушении огня задействованы более 100 человек

Николай Хижняк ИА REGNUM В тушении огня задействованы более 100 человек

Николай Хижняк ИА REGNUM В тушении огня задействованы более 100 человек

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожар на складах в Краснодаре

Николай Хижняк ИА REGNUM В тушении огня задействованы более 100 человек

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожар на складах в Краснодаре

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожар на складах в Краснодаре

В готовность приведена авиация МЧС. На место также направлена лаборатория по замеру концентрации вредных веществ в атмосфере.

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожар на складах в Краснодаре

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожар на складах в Краснодаре

Николай Хижняк ИА REGNUM На складах горит полиэтиленовая и бумажная тара

Николай Хижняк ИА REGNUM Nikolai khizhniak-20

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожарный

Николай Хижняк ИА REGNUM В тушении огня задействованы более 100 человек

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожар на складах в Краснодаре