Крупный пожар в Краснодаре: горят склады с полиэтиленовой тарой
Краснодар, 12 марта, 2019, 17:45 — ИА Регнум. Крупный пожар произошел на складах в районе проезда Майского в Краснодаре днем 12 марта, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные ГУ МЧС по региону. На видео и фото, уже появившихся в социальных сетях, видны столбы черного дыма.
Николай Хижняк ИА REGNUM
Работа пожарных
Николай Хижняк ИА REGNUM
Пожар на складах в Краснодаре
Николай Хижняк ИА REGNUM
Работа пожарных
Николай Хижняк ИА REGNUM
Пожар на складах в Краснодаре
Николай Хижняк ИА REGNUM
Пожар на складах в Краснодаре
Сообщение о пожаре поступило около 15:48. К моменту прибытия к месту пожара расчетов площадь, охваченная огнем, составляла 600 кв. м, на данный момент горит уже 1400 кв. м.
Николай Хижняк ИА REGNUM
На складах горит полиэтиленовая и бумажная тара
Николай Хижняк ИА REGNUM
На складах горит полиэтиленовая и бумажная тара
Николай Хижняк ИА REGNUM
На складах горит полиэтиленовая и бумажная тара
Николай Хижняк ИА REGNUM
Работа пожарных
Николай Хижняк ИА REGNUM
Пожар на складах в Краснодаре
Николай Хижняк ИА REGNUM
Пожар на складах в Краснодаре
Николай Хижняк ИА REGNUM
Пожар на складах в Краснодаре
По предварительным данным, горит полиэтиленовая и бумажная тара. В тушении огня задействованы более 100 человек. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
Николай Хижняк ИА REGNUM
Пожар на складах в Краснодаре
Николай Хижняк ИА REGNUM
Пожар на складах в Краснодаре
Николай Хижняк ИА REGNUM
В тушении огня задействованы более 100 человек
Николай Хижняк ИА REGNUM
В тушении огня задействованы более 100 человек
Николай Хижняк ИА REGNUM
В тушении огня задействованы более 100 человек
Николай Хижняк ИА REGNUM
Пожар на складах в Краснодаре
Николай Хижняк ИА REGNUM
В тушении огня задействованы более 100 человек
Николай Хижняк ИА REGNUM
Пожар на складах в Краснодаре
Николай Хижняк ИА REGNUM
Пожар на складах в Краснодаре
В готовность приведена авиация МЧС. На место также направлена лаборатория по замеру концентрации вредных веществ в атмосфере.
Николай Хижняк ИА REGNUM
Пожар на складах в Краснодаре
Николай Хижняк ИА REGNUM
Пожар на складах в Краснодаре
Николай Хижняк ИА REGNUM
На складах горит полиэтиленовая и бумажная тара
Николай Хижняк ИА REGNUM
Nikolai khizhniak-20
Николай Хижняк ИА REGNUM
Пожарный
Николай Хижняк ИА REGNUM
В тушении огня задействованы более 100 человек
Николай Хижняк ИА REGNUM
Пожар на складах в Краснодаре
Николай Хижняк ИА REGNUM
Пожар на складах в Краснодаре