Первый раз в 1-й «Э»: 1 сентября в самой переполненной школе России — фото
В школе № 94 Краснодара первый звонок прозвенел сразу для 840 первоклашек. В этом году для них сформировали 28 классов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
В названии первых классов использовали практически весь алфавит — от А до Я. Не задействованными остались буквы Ь, Ъ, Й, Ё, Щ. Такое количество первоклассников стало возможно благодаря открытию нового, третьего корпуса школы.
Как сообщает администрация города, 1 сентября в краснодарские школы пошли 174,4 тыс. учеников, из них 21,2 тыс. — первоклассники. В этом году первоклассников на 2 тыс. больше, чем в прошлом.
С началом нового учебного года в Краснодаре ввели в эксплуатацию 5 новых образовательных учреждений общей вместимостью 4 тыс. мест в смену. Новые школы построены в районах, где вопрос с учебными местами стоял особенно остро.
В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в России многие школы либо отказались от проведения торжественных линеек, либо провели их на открытом воздухе. А вот занятия проводятся в привычном очном формате. По словам министра просвещения Сергея Кравцова, дистанционное обучение являлось вынужденной мерой, и в России уже по возможности возвращаются к традиционному формату.
Отметим, всего в 2021 году в 39 тыс. российских школ пошли 17 млн школьников, из них 2 млн первоклассников.