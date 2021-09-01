В школе № 94 Краснодара первый звонок прозвенел сразу для 840 первоклашек. В этом году для них сформировали 28 классов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Николай Хижняк ИА REGNUM
1-й «О» класс школы № 94 в Краснодаре
Николай Хижняк ИА REGNUM
1 Сентября
Николай Хижняк ИА REGNUM
Школа № 94 в Краснодаре
Николай Хижняк ИА REGNUM
1-й «Э» класс школы № 94 в Краснодаре
Николай Хижняк ИА REGNUM
1-й «Е» класс школы № 94 в Краснодаре
Николай Хижняк ИА REGNUM
1-й «Ч» класс школы № 94 в Краснодаре
Николай Хижняк ИА REGNUM
Родители провожают первоклашек в школу

В названии первых классов использовали практически весь алфавит — от А до Я. Не задействованными остались буквы Ь, Ъ, Й, Ё, Щ. Такое количество первоклассников стало возможно благодаря открытию нового, третьего корпуса школы.

Николай Хижняк ИА REGNUM
1-й «Ш» класс школы № 94 в Краснодаре
Николай Хижняк ИА REGNUM
1-й «Ф» класс школы № 94 в Краснодаре
Николай Хижняк ИА REGNUM
Учителя первых классов
Николай Хижняк ИА REGNUM
1-й «Я» класс школы № 94 в Краснодаре
Николай Хижняк ИА REGNUM
1-й «Е» класс школы № 94 в Краснодаре
Николай Хижняк ИА REGNUM
1-й «Ч» класс школы № 94 в Краснодаре

Как сообщает администрация города, 1 сентября в краснодарские школы пошли 174,4 тыс. учеников, из них 21,2 тыс. — первоклассники. В этом году первоклассников на 2 тыс. больше, чем в прошлом.

Николай Хижняк ИА REGNUM
Школа № 94 в Краснодаре
Николай Хижняк ИА REGNUM
Школа № 94 в Краснодаре
Николай Хижняк ИА REGNUM
Школьная столовая
Николай Хижняк ИА REGNUM
Школьная столовая
Николай Хижняк ИА REGNUM
Школьная столовая

С началом нового учебного года в Краснодаре ввели в эксплуатацию 5 новых образовательных учреждений общей вместимостью 4 тыс. мест в смену. Новые школы построены в районах, где вопрос с учебными местами стоял особенно остро.

Николай Хижняк ИА REGNUM
1-й «Ы» класс школы № 94 в Краснодаре
Николай Хижняк ИА REGNUM
1-й «Ы» класс школы № 94 в Краснодаре
Николай Хижняк ИА REGNUM
1-й «Ц» класс школы № 94 в Краснодаре
Николай Хижняк ИА REGNUM
1-й «Ю» класс школы № 94 в Краснодаре
Николай Хижняк ИА REGNUM
1-й «Я» класс школы № 94 в Краснодаре

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в России многие школы либо отказались от проведения торжественных линеек, либо провели их на открытом воздухе. А вот занятия проводятся в привычном очном формате. По словам министра просвещения Сергея Кравцова, дистанционное обучение являлось вынужденной мерой, и в России уже по возможности возвращаются к традиционному формату.

Николай Хижняк ИА REGNUM
Учебный класс
Николай Хижняк ИА REGNUM
Первый урок
Николай Хижняк ИА REGNUM
KHZH8789
Николай Хижняк ИА REGNUM
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Николай Хижняк ИА REGNUM
Родители провожают первоклашек
Николай Хижняк ИА REGNUM
Учебный класс
Николай Хижняк ИА REGNUM
Первоклассники

Отметим, всего в 2021 году в 39 тыс. российских школ пошли 17 млн школьников, из них 2 млн первоклассников.