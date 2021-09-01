В школе № 94 Краснодара первый звонок прозвенел сразу для 840 первоклашек. В этом году для них сформировали 28 классов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Николай Хижняк ИА REGNUM 1-й «О» класс школы № 94 в Краснодаре

Николай Хижняк ИА REGNUM 1 Сентября

Николай Хижняк ИА REGNUM Школа № 94 в Краснодаре

Николай Хижняк ИА REGNUM 1-й «Э» класс школы № 94 в Краснодаре

Николай Хижняк ИА REGNUM 1-й «Е» класс школы № 94 в Краснодаре

Николай Хижняк ИА REGNUM 1-й «Ч» класс школы № 94 в Краснодаре

Николай Хижняк ИА REGNUM Родители провожают первоклашек в школу

В названии первых классов использовали практически весь алфавит — от А до Я. Не задействованными остались буквы Ь, Ъ, Й, Ё, Щ. Такое количество первоклассников стало возможно благодаря открытию нового, третьего корпуса школы.

Николай Хижняк ИА REGNUM 1-й «Ш» класс школы № 94 в Краснодаре

Николай Хижняк ИА REGNUM 1-й «Ф» класс школы № 94 в Краснодаре

Николай Хижняк ИА REGNUM Учителя первых классов

Николай Хижняк ИА REGNUM 1-й «Я» класс школы № 94 в Краснодаре

Николай Хижняк ИА REGNUM 1-й «Е» класс школы № 94 в Краснодаре

Николай Хижняк ИА REGNUM 1-й «Ч» класс школы № 94 в Краснодаре

Как сообщает администрация города, 1 сентября в краснодарские школы пошли 174,4 тыс. учеников, из них 21,2 тыс. — первоклассники. В этом году первоклассников на 2 тыс. больше, чем в прошлом.

Николай Хижняк ИА REGNUM Школа № 94 в Краснодаре

Николай Хижняк ИА REGNUM Школа № 94 в Краснодаре

Николай Хижняк ИА REGNUM Школьная столовая

Николай Хижняк ИА REGNUM Школьная столовая

Николай Хижняк ИА REGNUM Школьная столовая

С началом нового учебного года в Краснодаре ввели в эксплуатацию 5 новых образовательных учреждений общей вместимостью 4 тыс. мест в смену. Новые школы построены в районах, где вопрос с учебными местами стоял особенно остро.

Николай Хижняк ИА REGNUM 1-й «Ы» класс школы № 94 в Краснодаре

Николай Хижняк ИА REGNUM 1-й «Ы» класс школы № 94 в Краснодаре

Николай Хижняк ИА REGNUM 1-й «Ц» класс школы № 94 в Краснодаре

Николай Хижняк ИА REGNUM 1-й «Ю» класс школы № 94 в Краснодаре

Николай Хижняк ИА REGNUM 1-й «Я» класс школы № 94 в Краснодаре

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в России многие школы либо отказались от проведения торжественных линеек, либо провели их на открытом воздухе. А вот занятия проводятся в привычном очном формате. По словам министра просвещения Сергея Кравцова, дистанционное обучение являлось вынужденной мерой, и в России уже по возможности возвращаются к традиционному формату.

Николай Хижняк ИА REGNUM Учебный класс

Николай Хижняк ИА REGNUM Первый урок

Николай Хижняк ИА REGNUM KHZH8789

Николай Хижняк ИА REGNUM KHZH8770

Николай Хижняк ИА REGNUM Родители провожают первоклашек

Николай Хижняк ИА REGNUM Учебный класс

Николай Хижняк ИА REGNUM Первоклассники

Отметим, всего в 2021 году в 39 тыс. российских школ пошли 17 млн школьников, из них 2 млн первоклассников.