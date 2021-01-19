Сегодня, 19 января, в Краснодаре прошли традиционные крещенские купания. В этом году из-за пандемии в городе было согласованно всего четыре официальные купели. Одна из них в реке Кубань, рядом с храмом Рождества Христова. Также в этом году на Крещение впервые за несколько десятков лет были сильные морозы и снег. Обычно в это время года стоит плюсовая температура. Возможно из-за пандемии, а может из-за сильных морозов, но желающих искупаться в этом году было на порядок меньше, чем в прошлых.

Николай Хижняк ИА REGNUM Казак на лошади

Николай Хижняк ИА REGNUM Очередь на освящение воды перед Храмом Рождества Христова в Краснодаре

Николай Хижняк ИА REGNUM Освящение воды перед Храмом Рождества Христова в Краснодаре

Николай Хижняк ИА REGNUM Казак развлекает купающихся людей игрой на баяне

Николай Хижняк ИА REGNUM Казаки устанавливают палатку для обогрева купающихся

Николай Хижняк ИА REGNUM Khizhniak Nikolai-4

Николай Хижняк ИА REGNUM Khizhniak Nikolai-6

Николай Хижняк ИА REGNUM Khizhniak Nikolai-7

Николай Хижняк ИА REGNUM Khizhniak Nikolai-5

Николай Хижняк ИА REGNUM Священнослужитель возглавляет крестный ход до купели

Николай Хижняк ИА REGNUM Khizhniak Nikolai-8

Николай Хижняк ИА REGNUM Khizhniak Nikolai-9

Николай Хижняк ИА REGNUM Люди ожидают очереди на купание

Николай Хижняк ИА REGNUM Спасатель расчищает купель ото льда

Николай Хижняк ИА REGNUM Священнослужитель освящает воду в реке Кубань в месте купания людей

Николай Хижняк ИА REGNUM Священнослужитель освящает воду в реке Кубань в месте купания людей

Николай Хижняк ИА REGNUM Священнослужители и люди пришедшие на купания

Николай Хижняк ИА REGNUM Купание в купели в реке Кубань Краснодара

Николай Хижняк ИА REGNUM Купание в купели в реке Кубань Краснодара

Николай Хижняк ИА REGNUM Купание в купели в реке Кубань Краснодара

Николай Хижняк ИА REGNUM Купание в купели в реке Кубань, Краснодар

Николай Хижняк ИА REGNUM Купание в купели в реке Кубань Краснодара

Николай Хижняк ИА REGNUM Казак с баяном идет мимо костра

Николай Хижняк ИА REGNUM Казак развлекает купающихся игрой на баяне

Николай Хижняк ИА REGNUM Купание в купели в реке Кубань Краснодара

Николай Хижняк ИА REGNUM Казаки на лошадях охраняют место купания

Николай Хижняк ИА REGNUM Казаки охраняют место купания

Николай Хижняк ИА REGNUM Полевая кухня с горячими напитками