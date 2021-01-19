Крещенские купания в Краснодаре прошли под присмотром казаков
19 января 2021
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Сегодня, 19 января, в Краснодаре прошли традиционные крещенские купания. В этом году из-за пандемии в городе было согласованно всего четыре официальные купели. Одна из них в реке Кубань, рядом с храмом Рождества Христова. Также в этом году на Крещение впервые за несколько десятков лет были сильные морозы и снег. Обычно в это время года стоит плюсовая температура. Возможно из-за пандемии, а может из-за сильных морозов, но желающих искупаться в этом году было на порядок меньше, чем в прошлых.
Николай Хижняк ИА REGNUM
Казак на лошади
Николай Хижняк ИА REGNUM
Очередь на освящение воды перед Храмом Рождества Христова в Краснодаре
Николай Хижняк ИА REGNUM
Освящение воды перед Храмом Рождества Христова в Краснодаре
Николай Хижняк ИА REGNUM
Казак развлекает купающихся людей игрой на баяне
Николай Хижняк ИА REGNUM
Казаки устанавливают палатку для обогрева купающихся
Николай Хижняк ИА REGNUM
Khizhniak Nikolai-4
Николай Хижняк ИА REGNUM
Khizhniak Nikolai-6
Николай Хижняк ИА REGNUM
Khizhniak Nikolai-7
Николай Хижняк ИА REGNUM
Khizhniak Nikolai-5
Николай Хижняк ИА REGNUM
Священнослужитель возглавляет крестный ход до купели
Николай Хижняк ИА REGNUM
Khizhniak Nikolai-8
Николай Хижняк ИА REGNUM
Khizhniak Nikolai-9
Николай Хижняк ИА REGNUM
Люди ожидают очереди на купание
Николай Хижняк ИА REGNUM
Спасатель расчищает купель ото льда
Николай Хижняк ИА REGNUM
Священнослужитель освящает воду в реке Кубань в месте купания людей
Николай Хижняк ИА REGNUM
Священнослужитель освящает воду в реке Кубань в месте купания людей
Николай Хижняк ИА REGNUM
Священнослужители и люди пришедшие на купания
Николай Хижняк ИА REGNUM
Купание в купели в реке Кубань Краснодара
Николай Хижняк ИА REGNUM
Купание в купели в реке Кубань Краснодара
Николай Хижняк ИА REGNUM
Купание в купели в реке Кубань Краснодара
Николай Хижняк ИА REGNUM
Купание в купели в реке Кубань, Краснодар
Николай Хижняк ИА REGNUM
Купание в купели в реке Кубань Краснодара
Николай Хижняк ИА REGNUM
Казак с баяном идет мимо костра
Николай Хижняк ИА REGNUM
Казак развлекает купающихся игрой на баяне
Николай Хижняк ИА REGNUM
Купание в купели в реке Кубань Краснодара
Николай Хижняк ИА REGNUM
Казаки на лошадях охраняют место купания
Николай Хижняк ИА REGNUM
Казаки охраняют место купания
Николай Хижняк ИА REGNUM
Полевая кухня с горячими напитками
Николай Хижняк ИА REGNUM
Казак греет ноги у костра