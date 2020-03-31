Карантин будет объявлен на территории Краснодарского края с 18:00 31 марта, соответствующее заявление сделал губернатор Вениамин Кондратьев. Срок карантина как минимум до 5 апреля, при этом не исключено, что он будет продлён, постановление о карантине готовится. Об этом сообщила пресс-служба администрации края.

«Есть федеральный закон, который позволяет нам ввести карантин, и мы это сделаем. Это вынужденная мера. Но в противном случае можем дойти до ситуации, когда она уже будет неконтролируема. Жители не смогут покидать места своего проживания, кроме тех, которые будут прописаны в документе. Карантин может быть продлен — зависит от ситуации», — сказал Кондратьев.

Николай Хижняк ИА REGNUM Дезинфекция в Краснодаре

Николай Хижняк ИА REGNUM Все парки и скверы на период карантина будут закрыты

Николай Хижняк ИА REGNUM Все парки и скверы на период карантина будут закрыты

Губернатор сообщил, что за период карантина должна быть проведена полная дезинфекция улиц. За тем, как граждане исполняют требования карантина, будут следить мобильные отряды из числа сотрудников полиции, Росгвардии, казаков и общественников, которые будут возвращать нарушителей домой.

Николай Хижняк ИА REGNUM Сегодня, 31 марта, в Краснодаре вводится карантин

Николай Хижняк ИА REGNUM Санитарная обработка общественного транспорта

Николай Хижняк ИА REGNUM Санитарная обработка общественного транспорта

Николай Хижняк ИА REGNUM Санитарная обработка общественного транспорта

Николай Хижняк ИА REGNUM Дезинфекция в Краснодаре

Николай Хижняк ИА REGNUM Санитарная обработка в городе

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент на территории Кубани лечение проходят 14 пациентов с коронавирусом. Ранее в регионе ограничили движение транспорта, закрыли парки, скверы, ТЦ, приостановили бронирование номеров в гостиницах.

Николай Хижняк ИА REGNUM Все парки и скверы на период карантина будут закрыты