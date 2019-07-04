Краснодар, 4 июля, 2019, 12:53 — ИА Регнум. Сегодня утром, 4 июля, произошло возгорание складского помещения в Краснодаре. На складе хранились шины.

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожар на складе резины в Краснодаре

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В 4:00 утра диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре в складском помещении, расположенном по адресу: МО Краснодар, ул. Кореновская.

В 04:01 к месту вызова направлены силы и средства МЧС России.

В 04:11 по прибытию к месту первого подразделения установлено, что произошел пожар в складском помещении, существует угроза распространения.

По состоянию на 04:28 объявлен ранг пожара № 2, площадь пожара 800 кв. м, существует угроза распространения. На тушение пожара подано пять пожарных стволов. На месте работает оперативная группа Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

К тушению пожара привлекается 70 человек и 21 единица техники, в том числе от МЧС России — 41 человек и 12 единиц техники.

6:54 локализация пожара на площади 1200 кв. м.

В 9:07 совершена ликвидация открытого горения.