Бесплатно привиться в Краснодаре можно в мобильных пунктах вакцинации
Министерством здравоохранения региона организована работа двух мобильных пунктов вакцинации от COVID-19. Они представляют из себя медицинские центры на базе автомобилей «КАМаз». Пункты работают ежедневно без выходных с 9 утра и до 17 вечера по двум адресам: на центральной городской площади Краснодара и у торгового центра «Красная площадь».
Желающих сделать прививку достаточно много, люди готовы ждать в очереди, чтобы получить бесплатную вакцину «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак»). Для прививки необходимо иметь паспорт, СНИЛС и страховой медицинский полис.
Один из таких людей — краснодарец Виктор Губачев, ему 26 лет. Про вакцинацию он узнал из городских социальных сетей и принял решение привиться. Сам Виктор ранее не заражался короновирусной инфекцией, в отличие от своих близких, которые перенесли болезнь достаточно тяжело. Поэтому Виктор не обращает внимания на разного рода разговоры о неэффективности российской вакцины. По его мнению, лучше сразу привиться, даже если вакцина окажется малоэффективной, чем ждать возможных осложнений от болезни.
Каждому жителю, прошедшему вакцинацию, выдается сертификат: по нему через 21 день пациент может получить второй компонент вакцины в том же прививочном пункте. На сегодняшний день в Краснодарский край всего поставлено более 19 тысяч доз.