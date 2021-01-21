Министерством здравоохранения региона организована работа двух мобильных пунктов вакцинации от COVID-19. Они представляют из себя медицинские центры на базе автомобилей «КАМаз». Пункты работают ежедневно без выходных с 9 утра и до 17 вечера по двум адресам: на центральной городской площади Краснодара и у торгового центра «Красная площадь».

Николай Хижняк ИА REGNUM Очередь к мобильному пункту для прививки от COVID-19, который развернули возле одного из торговых центров города Краснодара

Николай Хижняк ИА REGNUM Мобильный пункт для прививки от COVID-19, который развернули возле одного из торговых центров города Краснодара

Желающих сделать прививку достаточно много, люди готовы ждать в очереди, чтобы получить бесплатную вакцину «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак»). Для прививки необходимо иметь паспорт, СНИЛС и страховой медицинский полис.

Николай Хижняк ИА REGNUM Вакцины «Гам-КОВИД-Вак» в мобильном пункте перед прививкой от COVID-19

Николай Хижняк ИА REGNUM Вакцины «Гам-КОВИД-Вак» в мобильном пункте перед прививкой от COVID-19

Николай Хижняк ИА REGNUM Вакцины «Гам-КОВИД-Вак» в мобильном пункте перед прививкой от COVID-19

Николай Хижняк ИА REGNUM Первичный осмотр терапевтом в мобильном пункте перед прививкой от COVID-19

Николай Хижняк ИА REGNUM Прививка вакциной «Гам-КОВИД-Вак» в мобильном пункте перед прививкой от COVID-19

Николай Хижняк ИА REGNUM Прививка вакциной «Гам-КОВИД-Вак» в мобильном пункте

Один из таких людей — краснодарец Виктор Губачев, ему 26 лет. Про вакцинацию он узнал из городских социальных сетей и принял решение привиться. Сам Виктор ранее не заражался короновирусной инфекцией, в отличие от своих близких, которые перенесли болезнь достаточно тяжело. Поэтому Виктор не обращает внимания на разного рода разговоры о неэффективности российской вакцины. По его мнению, лучше сразу привиться, даже если вакцина окажется малоэффективной, чем ждать возможных осложнений от болезни.

Николай Хижняк ИА REGNUM Губачев Виктор, житель Краснодара, 26 лет. Один из людей, пришедших в мобильный пункт, чтобы сделать прививку от COVID-19

Николай Хижняк ИА REGNUM Прививка вакциной «Гам-КОВИД-Вак» в мобильном пункте перед прививкой от COVID-19

Николай Хижняк ИА REGNUM Первичный осмотр терапевтом в мобильном пункте перед прививкой от COVID-19

Николай Хижняк ИА REGNUM Первичный осмотр и измерение сатурации терапевтом в мобильном пункте перед прививкой от COVID-19

Каждому жителю, прошедшему вакцинацию, выдается сертификат: по нему через 21 день пациент может получить второй компонент вакцины в том же прививочном пункте. На сегодняшний день в Краснодарский край всего поставлено более 19 тысяч доз.

Николай Хижняк ИА REGNUM Первичный осмотр терапевтом в мобильном пункте перед прививкой от COVID-19

Николай Хижняк ИА REGNUM Прививка вакциной «Гам-КОВИД-Вак» в мобильном пункте перед прививкой от COVID-19

Николай Хижняк ИА REGNUM Прививка вакциной «Гам-КОВИД-Вак» в мобильном пункте перед прививкой от COVID-19