Блины и Найк Борзов на Масленице в Абрау-Дюрсо
Масштабно отпраздновали Широкую Масленицу и прощание с зимой в селе Абрау-Дюрсо Краснодарского края. Народные гуляния прошли в первый день весны, 1 марта, на главной площади посёлка.
Для гостей были организованы традиционные развлечения, кулинарные и творческие мастер-классы, работа праздничного фудкорта, а также открытый концерт. Горожан развлекали ансамбль казачьей песни «Родня», русский ансамбль танца «Полянка», театр огня, а также кавер-группа Hobots из Ростова-на-Дону. Хедлайнером праздника стал Найк Борзов — рок-музыкант, автор многих культовых песен.
Масленичные забавы и гуляния пришлись по душе взрослым и детям: гости принимали участие в хороводах, конкурсах и розыгрыше подарков. Дети могли принять участие в мастер-классах и украсить себя авкагримом в детском городке. Кроме того, все гости могли угоститься блинами и другими масленичными угощениями. Народные гуляния традиционно завершились сжиганием чучела зимы.