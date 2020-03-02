Масштабно отпраздновали Широкую Масленицу и прощание с зимой в селе Абрау-Дюрсо Краснодарского края. Народные гуляния прошли в первый день весны, 1 марта, на главной площади посёлка.

Николай Хижняк ИА REGNUM Гиревой спорт на народных гуляниях по случаю Масленицы

Николай Хижняк ИА REGNUM Гиревой спорт на народных гуляниях по случаю Масленицы

Николай Хижняк ИА REGNUM Участники народных гуляний по случаю праздника Масленицы в поселке Абрау-Дюрсо

Николай Хижняк ИА REGNUM Конкурсы для гостей народных гуляний

Николай Хижняк ИА REGNUM Конкурсы для гостей

Для гостей были организованы традиционные развлечения, кулинарные и творческие мастер-классы, работа праздничного фудкорта, а также открытый концерт. Горожан развлекали ансамбль казачьей песни «Родня», русский ансамбль танца «Полянка», театр огня, а также кавер-группа Hobots из Ростова-на-Дону. Хедлайнером праздника стал Найк Борзов — рок-музыкант, автор многих культовых песен.

Николай Хижняк ИА REGNUM Участники народных гуляний по случаю праздника Масленицы в поселке Абрау-Дюрсо

Николай Хижняк ИА REGNUM Арт-ярмарка народного творчества на народных гуляниях по случаю праздника Масленицы в поселке Абрау-Дюрсо

Николай Хижняк ИА REGNUM Арт-ярмарка народного творчества на народных гуляниях по случаю праздника Масленицы в поселке Абрау-Дюрсо

Николай Хижняк ИА REGNUM Мастер-класс по созданию чучела зимы на народных гуляниях по случаю праздника Масленицы в поселке Абрау-Дюрсо

Масленичные забавы и гуляния пришлись по душе взрослым и детям: гости принимали участие в хороводах, конкурсах и розыгрыше подарков. Дети могли принять участие в мастер-классах и украсить себя авкагримом в детском городке. Кроме того, все гости могли угоститься блинами и другими масленичными угощениями. Народные гуляния традиционно завершились сжиганием чучела зимы.

Николай Хижняк ИА REGNUM Фаер-шоу и сжигание чучела на Масленице в поселке Абрау-Дюрсо

Николай Хижняк ИА REGNUM Фаер-шоу и сжигание чучела на Масленице в поселке Абрау-Дюрсо

Николай Хижняк ИА REGNUM Фаер-шоу и сжигание чучела на Масленице в поселке Абрау-Дюрсо

Николай Хижняк ИА REGNUM Концерт Найка Борзова на народных гуляниях по случаю праздника Масленицы в поселке Абрау-Дюрсо