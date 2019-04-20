Краснодар, 20 апреля, 2019, 10:55 — ИА Регнум. Пожалуй, одной из самых «горячих» задач, которые стоят перед пожарными всего мира, — по праву можно считать тушение возгораний на нефтеперерабатывающих предприятиях. Почти любые производные из черного золота легко вспыхивают и сильно горят, а вот потушить уже не так просто: высокие температуры, которые плавят всё вокруг, плюс вода в этой ситуации практически бесполезна для борьбы с огнем и лишь идет в помощь к специальной химии. Если такой пожар вовремя не потушить, последствия могут быть самые катастрофические.

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожарные учения МЧС России по Краснодарскому краю

Николай Хижняк ИА REGNUM Отрабатывались 5 способов тушения с использованием разнотипного пожарного оборудования

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожарные учения МЧС России по Краснодарскому краю

Николай Хижняк ИА REGNUM В тренировках принимает участие 360 человек личного состава и 65 единиц различной техники

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожарные учения МЧС России по Краснодарскому краю

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожарные учения МЧС России по Краснодарскому краю

К счастью, подобные предприятия горят у нас не так часто. Но тем не менее пожарные должны быть всегда готовы встретиться с такой бедой лицом к лицу и выйти из боя победителями. Чтобы этих самых катастрофических последствий избежать или хотя бы отделаться минимальными разрушениями.

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожарные учения МЧС России по Краснодарскому краю

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожарные учения МЧС России по Краснодарскому краю

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожарные учения МЧС России по Краснодарскому краю

Николай Хижняк ИА REGNUM В тренировках принимает участие 360 человек личного состава и 65 единиц различной техники

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожарные учения МЧС России по Краснодарскому краю

Поэтому МЧС России по Краснодарскому краю проводит для кубанских огнеборцев ежегодные полномасштабные учения «Ахтырка-2019».

Николай Хижняк ИА REGNUM Тушение пожара повышенной сложности

Николай Хижняк ИА REGNUM Отрабатывались 5 способов тушения с использованием разнотипного пожарного оборудования

Николай Хижняк ИА REGNUM Тушение пожара повышенной сложности

По легенде в одном из резервуаров с нефтью произошел взрыв паровоздушной среды. В результате его крыша была полностью разрушена, и всё содержимое превратилось в огромный факел.

Николай Хижняк ИА REGNUM В тренировках принимает участие 360 человек личного состава и 65 единиц различной техники

Николай Хижняк ИА REGNUM Тушение пожара повышенной сложности

Пожарным отделениям Кубани предстоит на личном примере показать, насколько они готовы к таким ЧП: отработать навыки тушения пожара повышенной сложности и доработать недочеты, если такие будут обнаружены в ходе учений.

Николай Хижняк ИА REGNUM Тушение пожара повышенной сложности

Николай Хижняк ИА REGNUM Тушение пожара повышенной сложности

В тренировках принимает участие 360 человек личного состава и 65 единиц различной техники. Отрабатываются 5 способов тушения с использованием разнотипного пожарного оборудования.

Николай Хижняк ИА REGNUM Отрабатывались 5 способов тушения с использованием разнотипного пожарного оборудования

Николай Хижняк ИА REGNUM Отрабатывались 5 способов тушения с использованием разнотипного пожарного оборудования

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожарные учения МЧС России по Краснодарскому краю

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожарные учения МЧС России по Краснодарскому краю

И для полной убедительности всё действо разворачивается на специально подготовленном полигоне, где для пожарных поджигают настоящий резервуар, правда, с учебным «количеством», но настоящей нефти внутри. И уже со «взорванной» крышей, дабы избежать реальных последствий.

Николай Хижняк ИА REGNUM Тушение пожара повышенной сложности

Николай Хижняк ИА REGNUM Отрабатывались 5 способов тушения с использованием разнотипного пожарного оборудования

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожарные учения МЧС России по Краснодарскому краю

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожарные учения МЧС России по Краснодарскому краю

При этом мероприятие проходит буквально в преддверии всероссийского Дня пожарной охраны. Поэтому сложилась добрая традиция перед началом учений проводить обряд принятия присяги пожарными-новобранцами, заступившими на службу в прошедший год. Вместе с ветеранами и коллегами возлагать цветы к памятнику погибшим пожарным. И только после этого все вместе выдвигаются на полигон — учиться пожарному делу на практике.

Николай Хижняк ИА REGNUM Принятие присяги пожарными-новобранцами, заступившим на службу в прошедший год

Николай Хижняк ИА REGNUM Принятие присяги пожарными-новобранцами, заступившим на службу в прошедший год

Николай Хижняк ИА REGNUM Принятие присяги пожарными-новобранцами, заступившим на службу в прошедший год

Николай Хижняк ИА REGNUM Принятие присяги пожарными-новобранцами, заступившим на службу в прошедший год

Николай Хижняк ИА REGNUM Принятие присяги пожарными-новобранцами, заступившим на службу в прошедший год