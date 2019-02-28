Краснодар, 28 февраля, 2019, 18:26 — ИА Регнум. В Краснодар приехала передвижная выставка «Сирийский перелом». Она представляет из себя железнодорожный состав с трофейной техникой, захваченной российскими военными в Сирии.

Николай Хижняк ИА REGNUM Передвижная выставка «Сирийский перелом» в Краснодаре

Николай Хижняк ИА REGNUM Передвижная выставка «Сирийский перелом» в Краснодаре

Николай Хижняк ИА REGNUM Передвижная выставка «Сирийский перелом» в Краснодаре

Акция стартовала из Москвы в День защитника отечества и проедет по 60 городам России. А ко Дню Победы снова вернётся в подмосковную Кубинку, где она базируется как постоянная экспозиция.

Николай Хижняк ИА REGNUM Передвижная выставка «Сирийский перелом» в Краснодаре

Николай Хижняк ИА REGNUM Передвижная выставка «Сирийский перелом» в Краснодаре

На трёх платформах разместились особо ценные трофеи. Среди них можно увидеть захваченные у боевиков танк Т-55, БМП ACV-15, штурмовой бронеавтомобиль YPG Eagle Head. Также можно рассмотреть и весьма необычную технику, которую сами военные в шутку называют «ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) метрострой»: строительная техника боевиков, с помощью которой они рыли туннели и укрытия. Кроме передвижной техники, в специально оборудованных вагонах представлены самодельные мины, вооружение, агитация боевиков и прочие трофеи, оставленные террористами после себя.

Николай Хижняк ИА REGNUM Передвижная выставка «Сирийский перелом» в Краснодаре

Николай Хижняк ИА REGNUM Передвижная выставка «Сирийский перелом» в Краснодаре

Николай Хижняк ИА REGNUM Передвижная выставка «Сирийский перелом» в Краснодаре

Но не всем идея выставки показалась удачной. В канун приезда спецпоезда краснодарские адвокаты Алексей Аванесян, Кондрат Горишний и кандидат юридических наук Юлия Федотова написали обращение в прокуратуру с просьбой проверить соблюдение всех норм и правил для проведения подобных мероприятий. По их мнению, организаторы никак не позаботились выполнить требования законов «О противодействии террористической деятельности», «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», и «О противодействии экстремисткой деятельности».

Николай Хижняк ИА REGNUM Передвижная выставка «Сирийский перелом» в Краснодаре

Николай Хижняк ИА REGNUM Передвижная выставка «Сирийский перелом» в Краснодаре

Николай Хижняк ИА REGNUM Передвижная выставка «Сирийский перелом» в Краснодаре

Юристы ссылаются на тот факт, что с недавнего времени прокуратура практикует запрет концертов. Например, недавний скандал с группой «Хаски» в Краснодаре: по мнению ведомства, песни артистов нарушают именно эти три закона. И при этом на выставке «Сирийский перелом» позволяют открыто демонстрировать оружие, которым террористы убивают людей, и их символику.

«На наш взгляд, информация, распространяемая посредством военно-патриотической акции «Сирийский перелом», относится к информации, запрещённой для распространения среди детей. Указанной акции должна быть присвоена категория «18+», а доступ детей к участию в указанной акции должен быть запрещён. Полагаю, что к этому поезду учителя нагонят еще и школьников», — прокомментировал ситуацию Алексей Аванесян.

Николай Хижняк ИА REGNUM Передвижная выставка «Сирийский перелом» в Краснодаре

Николай Хижняк ИА REGNUM Передвижная выставка «Сирийский перелом» в Краснодаре

Николай Хижняк ИА REGNUM Передвижная выставка «Сирийский перелом» в Краснодаре

Также он добавил, что к моменту приезда выставки прокуратура не успела дать им какой-либо ответ, так как у ведомства для этого есть законный срок до 30 дней. Но тем не менее это не значит, что прокуратура не приняла какие-то меры.

«Мы подали обращение незадолго до начала выставки, поэтому просили прокуратуру как можно скорее отреагировать на ситуацию. Так что, возможно, они уже и вынесли каким-то чудом предупреждение организаторам, — с некоторой долей скептицизма ответил Аванесян. — Но нам пока об этом не известно».

Николай Хижняк ИА REGNUM Передвижная выставка «Сирийский перелом» в Краснодаре

Николай Хижняк ИА REGNUM Передвижная выставка «Сирийский перелом» в Краснодаре

На выставке действительно присутствовало много детей и подростков. В основном это ученики распространённых на Кубани казачьих классов, участники патриотических организаций, кадеты младших и старших классов. Но было и достаточно много людей, которые пришли на выставку вместе со своими детьми или внуками самостоятельно.

Николай Хижняк ИА REGNUM Передвижная выставка «Сирийский перелом» в Краснодаре

Николай Хижняк ИА REGNUM Передвижная выставка «Сирийский перелом» в Краснодаре

Мы пообщались с ними о цели визита. Большинство уверены, что подобные мероприятия помогают укрепить в детях патриотическое воспитание.

Николай Хижняк ИА REGNUM Передвижная выставка «Сирийский перелом» в Краснодаре

Например, Шиманова Фаина пришла на выставку со своим внуком среднего школьного возраста Биньямином Асановым. В Краснодар они приехали из Крыма, погостить. Изначально она просто хотела показать архитектуру местного вокзала, но когда услышала про выставку, то решила обязательно сводить на неё внука, так как он сильно увлекается военной тематикой.

Николай Хижняк ИА REGNUM Передвижная выставка «Сирийский перелом» в Краснодаре

Николай Хижняк ИА REGNUM Передвижная выставка «Сирийский перелом» в Краснодаре

Николай Хижняк ИА REGNUM Передвижная выставка «Сирийский перелом» в Краснодаре

Также на вопрос, понимает ли внук, что это за техника и для каких целей она использовалась, Фаина Шиманова пояснила:

«Конечно, я и перед выставкой ему объясняла. И на месте военные нам рассказывали. Но всё равно, когда приедем домой, обязательно с родителями ещё подробно всё объясним, что это за люди и для чего им нужно было это вооружение. Чтобы он чётко понимал разницу между военными и террористами».

Но, как ни странно, удалось найти и тех, кому выставка не понравилась. Во время нашего опроса молодая пара с дошкольником отказалась давать комментарий, сославшись на то, что их ребёнок испугался увиденного, и они торопятся домой. Родители сами хотели посмотреть на выставку, но не смогли, так как ребенок «почти плачет».