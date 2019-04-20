Краснодар, 20 апреля, 2019, 19:10 — ИА Регнум. 26 апреля 1991 года был принят закон «О реабилитации репрессированных народов». В этот же список «прощённых» вошли и кубанские казаки, которых советская власть преследовала до и после гражданской войны. Поэтому, каждую последнюю субботу перед датой принятия закона «о реабилитации» в Краснодаре отмечают «День реабилитации Кубанского казачества». В честь него Кубанские казаки съезжаются в Краснодар со всего края на торжественный парад. В этом году в нем приняло участие 7000 человек.

Николай Хижняк ИА REGNUM До революции Краснодар назывался Екатеринодаром. Так как именно эти земли даровала казакам Екатерина II. Поэтому Краснодарским вензелем по-прежнему считается буква «Е»

Николай Хижняк ИА REGNUM Традиционный головной убор кубанских казаков называется «Кубанка». Хотя многие приезжие по ошибке называют их папахами

Николай Хижняк ИА REGNUM Казаки во время молебна. Многие из них участвуют вместе с детьми

Николай Хижняк ИА REGNUM Судя по медалям, в прошлом этот казак служил в ВДВ

Николай Хижняк ИА REGNUM Ежегодно на парад и молебен собираются несколько тысяч казаков

Николай Хижняк ИА REGNUM Кубанский казак

Николай Хижняк ИА REGNUM Серьга в ухе у казаков означает, что он единственный сын в семье

Николай Хижняк ИА REGNUM Кубанские казаки на молебне

Николай Хижняк ИА REGNUM На переднем плане, в белых костюмах, не просто казаки, а артисты известного во всём мире Кубанского казачьего хора. Базируются они в Краснодаре

Николай Хижняк ИА REGNUM Начало торжественного марша по центральной улице города Красной от Екатерининской площади (недавно была переименована в Казачью) до Театральной площади (а её переименовали в городскую), где и состоится парад

Казаки по традиции люди глубоко верующие, православные. Поэтому ни одно мероприятие, и тем более такое значимое и крупное для них, не проходит без молитвы. Так и с торжественным парадом. Сначала казаки выстраиваются на площади перед восковым храмом Александра Невского на молебен. На религиозный обряд у казаков уходит час.

Николай Хижняк ИА REGNUM Казак держит регалии Кубанского казачьего войска. Эти награды даровали казакам за верную службу Российской империи. Но после победы власти Советов большая часть казаков была вынуждена эмигрировать в США. Именно там до 2010 года и хранились эти регалии, которые они успели с собой увезти

Николай Хижняк ИА REGNUM Демонстрация регалий

Николай Хижняк ИА REGNUM Барабанщики-кадеты казачьей школы

Николай Хижняк ИА REGNUM Весь путь казаки маршируют под аккомпанемент оркестра из почётного казачьего караула, кубанского казачьего войска

Николай Хижняк ИА REGNUM Юный зритель в кубанке приветствует казаков

Николай Хижняк ИА REGNUM Кадеты казачьей школы. Да, в Краснодаре есть и такие

Николай Хижняк ИА REGNUM Зрители приветствуют казаков флажком. Но все-таки чаще смартфонами с включённой камерой

Николай Хижняк ИА REGNUM Кубанские казаки на параде в Краснодаре

Николай Хижняк ИА REGNUM Кубанские казаки на параде в Краснодаре

Николай Хижняк ИА REGNUM Кубанские казачки

Николай Хижняк ИА REGNUM На Кубани почти в каждой школе есть классы казачьей направленности. В них помимо основной школьной программы также входит изучение религии и традиций кубанского казачества. Слева на фото именно ученики одного из таких классов

Николай Хижняк ИА REGNUM Зрители из числа казаков-старейшин

Николай Хижняк ИА REGNUM Кубанские казаки на параде в Краснодаре

Николай Хижняк ИА REGNUM Какой же казак без коня?

После молебна по командованию атамана казаки выстраиваются в колонны и торжественным маршем идут по центральной улице города на площадь, где и состоится торжественное построение и парад.

Николай Хижняк ИА REGNUM Казаки на торжественном построении, на фоне плаката, установленного к 9 мая. Многие Кубанские казаки после революции перешли на сторону советов, приняли новые правила и воевали во время Великой Отечественной войны в составе казачьих дивизий Советской Армии

Николай Хижняк ИА REGNUM Начало торжественного марша на параде. Первыми выходят казаки на лошадях

Николай Хижняк ИА REGNUM Кубанские казаки на параде в Краснодаре

Николай Хижняк ИА REGNUM Вместе с казаками в параде принимают участие и военные

Николай Хижняк ИА REGNUM Вы не поверите, но в Краснодаре есть даже казачий детский сад

Николай Хижняк ИА REGNUM Первым перед строем всегда идёт атаман