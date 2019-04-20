Краснодар, 20 апреля, 2019, 19:10 — ИА Регнум. 26 апреля 1991 года был принят закон «О реабилитации репрессированных народов». В этот же список «прощённых» вошли и кубанские казаки, которых советская власть преследовала до и после гражданской войны. Поэтому, каждую последнюю субботу перед датой принятия закона «о реабилитации» в Краснодаре отмечают «День реабилитации Кубанского казачества». В честь него Кубанские казаки съезжаются в Краснодар со всего края на торжественный парад. В этом году в нем приняло участие 7000 человек.
До революции Краснодар назывался Екатеринодаром. Так как именно эти земли даровала казакам Екатерина II. Поэтому Краснодарским вензелем по-прежнему считается буква «Е»
Традиционный головной убор кубанских казаков называется «Кубанка». Хотя многие приезжие по ошибке называют их папахами
Казаки во время молебна. Многие из них участвуют вместе с детьми
Судя по медалям, в прошлом этот казак служил в ВДВ
Ежегодно на парад и молебен собираются несколько тысяч казаков
Серьга в ухе у казаков означает, что он единственный сын в семье
Кубанские казаки на молебне
На переднем плане, в белых костюмах, не просто казаки, а артисты известного во всём мире Кубанского казачьего хора. Базируются они в Краснодаре
Начало торжественного марша по центральной улице города Красной от Екатерининской площади (недавно была переименована в Казачью) до Театральной площади (а её переименовали в городскую), где и состоится парад
Казаки по традиции люди глубоко верующие, православные. Поэтому ни одно мероприятие, и тем более такое значимое и крупное для них, не проходит без молитвы. Так и с торжественным парадом. Сначала казаки выстраиваются на площади перед восковым храмом Александра Невского на молебен. На религиозный обряд у казаков уходит час.
Казак держит регалии Кубанского казачьего войска. Эти награды даровали казакам за верную службу Российской империи. Но после победы власти Советов большая часть казаков была вынуждена эмигрировать в США. Именно там до 2010 года и хранились эти регалии, которые они успели с собой увезти
Барабанщики-кадеты казачьей школы
Весь путь казаки маршируют под аккомпанемент оркестра из почётного казачьего караула, кубанского казачьего войска
Юный зритель в кубанке приветствует казаков
Кадеты казачьей школы. Да, в Краснодаре есть и такие
Зрители приветствуют казаков флажком. Но все-таки чаще смартфонами с включённой камерой
Кубанские казаки на параде в Краснодаре
Кубанские казаки на параде в Краснодаре
На Кубани почти в каждой школе есть классы казачьей направленности. В них помимо основной школьной программы также входит изучение религии и традиций кубанского казачества. Слева на фото именно ученики одного из таких классов
Зрители из числа казаков-старейшин
Кубанские казаки на параде в Краснодаре
После молебна по командованию атамана казаки выстраиваются в колонны и торжественным маршем идут по центральной улице города на площадь, где и состоится торжественное построение и парад.
Казаки на торжественном построении, на фоне плаката, установленного к 9 мая. Многие Кубанские казаки после революции перешли на сторону советов, приняли новые правила и воевали во время Великой Отечественной войны в составе казачьих дивизий Советской Армии
Начало торжественного марша на параде. Первыми выходят казаки на лошадях
Кубанские казаки на параде в Краснодаре
Вместе с казаками в параде принимают участие и военные
Вы не поверите, но в Краснодаре есть даже казачий детский сад
Первым перед строем всегда идёт атаман
Кубанские казаки на параде в Краснодаре