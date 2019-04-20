Краснодар, 20 апреля, 2019, 19:10 — ИА Регнум. 26 апреля 1991 года был принят закон «О реабилитации репрессированных народов». В этот же список «прощённых» вошли и кубанские казаки, которых советская власть преследовала до и после гражданской войны. Поэтому, каждую последнюю субботу перед датой принятия закона «о реабилитации» в Краснодаре отмечают «День реабилитации Кубанского казачества». В честь него Кубанские казаки съезжаются в Краснодар со всего края на торжественный парад. В этом году в нем приняло участие 7000 человек.

Николай Хижняк ИА REGNUM
До революции Краснодар назывался Екатеринодаром. Так как именно эти земли даровала казакам Екатерина II. Поэтому Краснодарским вензелем по-прежнему считается буква «Е»
Николай Хижняк ИА REGNUM
Традиционный головной убор кубанских казаков называется «Кубанка». Хотя многие приезжие по ошибке называют их папахами
Николай Хижняк ИА REGNUM
Казаки во время молебна. Многие из них участвуют вместе с детьми
Николай Хижняк ИА REGNUM
Судя по медалям, в прошлом этот казак служил в ВДВ
Николай Хижняк ИА REGNUM
Ежегодно на парад и молебен собираются несколько тысяч казаков
Николай Хижняк ИА REGNUM
Кубанский казак
Николай Хижняк ИА REGNUM
Серьга в ухе у казаков означает, что он единственный сын в семье
Николай Хижняк ИА REGNUM
Кубанские казаки на молебне
Николай Хижняк ИА REGNUM
На переднем плане, в белых костюмах, не просто казаки, а артисты известного во всём мире Кубанского казачьего хора. Базируются они в Краснодаре
Николай Хижняк ИА REGNUM
Начало торжественного марша по центральной улице города Красной от Екатерининской площади (недавно была переименована в Казачью) до Театральной площади (а её переименовали в городскую), где и состоится парад

Казаки по традиции люди глубоко верующие, православные. Поэтому ни одно мероприятие, и тем более такое значимое и крупное для них, не проходит без молитвы. Так и с торжественным парадом. Сначала казаки выстраиваются на площади перед восковым храмом Александра Невского на молебен. На религиозный обряд у казаков уходит час.

Николай Хижняк ИА REGNUM
Казак держит регалии Кубанского казачьего войска. Эти награды даровали казакам за верную службу Российской империи. Но после победы власти Советов большая часть казаков была вынуждена эмигрировать в США. Именно там до 2010 года и хранились эти регалии, которые они успели с собой увезти
Николай Хижняк ИА REGNUM
Демонстрация регалий
Николай Хижняк ИА REGNUM
Барабанщики-кадеты казачьей школы
Николай Хижняк ИА REGNUM
Весь путь казаки маршируют под аккомпанемент оркестра из почётного казачьего караула, кубанского казачьего войска
Николай Хижняк ИА REGNUM
Юный зритель в кубанке приветствует казаков
Николай Хижняк ИА REGNUM
Кадеты казачьей школы. Да, в Краснодаре есть и такие
Николай Хижняк ИА REGNUM
Зрители приветствуют казаков флажком. Но все-таки чаще смартфонами с включённой камерой
Николай Хижняк ИА REGNUM
Кубанские казаки на параде в Краснодаре
Николай Хижняк ИА REGNUM
Кубанские казаки на параде в Краснодаре
Николай Хижняк ИА REGNUM
Кубанские казачки
Николай Хижняк ИА REGNUM
На Кубани почти в каждой школе есть классы казачьей направленности. В них помимо основной школьной программы также входит изучение религии и традиций кубанского казачества. Слева на фото именно ученики одного из таких классов
Николай Хижняк ИА REGNUM
Зрители из числа казаков-старейшин
Николай Хижняк ИА REGNUM
Кубанские казаки на параде в Краснодаре
Николай Хижняк ИА REGNUM
Какой же казак без коня?

После молебна по командованию атамана казаки выстраиваются в колонны и торжественным маршем идут по центральной улице города на площадь, где и состоится торжественное построение и парад.

Николай Хижняк ИА REGNUM
Казаки на торжественном построении, на фоне плаката, установленного к 9 мая. Многие Кубанские казаки после революции перешли на сторону советов, приняли новые правила и воевали во время Великой Отечественной войны в составе казачьих дивизий Советской Армии
Николай Хижняк ИА REGNUM
Начало торжественного марша на параде. Первыми выходят казаки на лошадях
Николай Хижняк ИА REGNUM
Кубанские казаки на параде в Краснодаре
Николай Хижняк ИА REGNUM
Вместе с казаками в параде принимают участие и военные
Николай Хижняк ИА REGNUM
Вы не поверите, но в Краснодаре есть даже казачий детский сад
Николай Хижняк ИА REGNUM
Первым перед строем всегда идёт атаман
Николай Хижняк ИА REGNUM
Кубанские казаки на параде в Краснодаре