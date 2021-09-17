Краснодарские спасатели помолились и проголосовали — фоторепортаж
Православная церковь 17 сентября отмечает День иконы Божией Матери «Неопалимая Купина». Эта икона является покровительницей все пожарных и спасателей.
Чудотворная икона Божией Матери «Неопалимая Купина» — одна из самых чтимых православных икон, почитающаяся как защитница от стихийных бедствий, в особенности от пожара. Богослужения в этот день проходят по всей стране. Во всех регионах России пожарные и спасатели поклоняются своей «профессиональной» иконе.
В Краснодаре молебен прошёл в Свято-Екатериненском соборе. В нем приняло участие более 200 сотрудников МЧС.
После молебна сотрудники МЧС отправились на избирательный участок. Голосование проходило на территории Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю
Отметим, во всех муниципалитетах Краснодарского края открыто свыше 2,8 тысячи избирательных участков. На участках работают более 20 тысяч наблюдателей. Количество избирателей в крае более 4,2 млн человек.