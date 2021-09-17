Православная церковь 17 сентября отмечает День иконы Божией Матери «Неопалимая Купина». Эта икона является покровительницей все пожарных и спасателей.

Николай Хижняк ИА REGNUM
Молебен в Свято-Екатериненском соборе
Николай Хижняк ИА REGNUM
Молебен в Свято-Екатериненском соборе
Николай Хижняк ИА REGNUM
Сотрудники МЧС России во время молебна
Николай Хижняк ИА REGNUM
Молебен в Свято-Екатериненском соборе
Николай Хижняк ИА REGNUM
Молебен в Свято-Екатериненском соборе

Чудотворная икона Божией Матери «Неопалимая Купина» — одна из самых чтимых православных икон, почитающаяся как защитница от стихийных бедствий, в особенности от пожара. Богослужения в этот день проходят по всей стране. Во всех регионах России пожарные и спасатели поклоняются своей «профессиональной» иконе.

Николай Хижняк ИА REGNUM
Молебен в Свято-Екатериненском соборе
Николай Хижняк ИА REGNUM
Молебен в Свято-Екатериненском соборе
Николай Хижняк ИА REGNUM
Молебен в Свято-Екатериненском соборе
Николай Хижняк ИА REGNUM
День иконы Божией Матери «Неопалимая Купина»
Николай Хижняк ИА REGNUM
День иконы Божией Матери «Неопалимая Купина»
Николай Хижняк ИА REGNUM
Молебен в Свято-Екатериненском соборе

В Краснодаре молебен прошёл в Свято-Екатериненском соборе. В нем приняло участие более 200 сотрудников МЧС.

Николай Хижняк ИА REGNUM
Избирательный участок в здании МЧС России по Краснодарскому краю
Николай Хижняк ИА REGNUM
Сотрудники МЧС голосуют на избирательном участке
Николай Хижняк ИА REGNUM
Сотрудники МЧС голосуют на избирательном участке
Николай Хижняк ИА REGNUM
Сотрудники МЧС голосуют на избирательном участке
Николай Хижняк ИА REGNUM
Сотрудники МЧС голосуют на избирательном участке
Николай Хижняк ИА REGNUM
Сотрудники МЧС голосуют на избирательном участке

После молебна сотрудники МЧС отправились на избирательный участок. Голосование проходило на территории Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю

Николай Хижняк ИА REGNUM
Сотрудники МЧС голосуют на избирательном участке
Николай Хижняк ИА REGNUM
Сотрудники МЧС голосуют на избирательном участке
Николай Хижняк ИА REGNUM
Сотрудники МЧС голосуют на избирательном участке
Николай Хижняк ИА REGNUM
Сотрудники МЧС голосуют на избирательном участке
Николай Хижняк ИА REGNUM
Сотрудники МЧС голосуют на избирательном участке

Отметим, во всех муниципалитетах Краснодарского края открыто свыше 2,8 тысячи избирательных участков. На участках работают более 20 тысяч наблюдателей. Количество избирателей в крае более 4,2 млн человек.