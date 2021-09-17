Православная церковь 17 сентября отмечает День иконы Божией Матери «Неопалимая Купина». Эта икона является покровительницей все пожарных и спасателей.

Николай Хижняк ИА REGNUM Молебен в Свято-Екатериненском соборе

Николай Хижняк ИА REGNUM Молебен в Свято-Екатериненском соборе

Николай Хижняк ИА REGNUM Сотрудники МЧС России во время молебна

Николай Хижняк ИА REGNUM Молебен в Свято-Екатериненском соборе

Николай Хижняк ИА REGNUM Молебен в Свято-Екатериненском соборе

Чудотворная икона Божией Матери «Неопалимая Купина» — одна из самых чтимых православных икон, почитающаяся как защитница от стихийных бедствий, в особенности от пожара. Богослужения в этот день проходят по всей стране. Во всех регионах России пожарные и спасатели поклоняются своей «профессиональной» иконе.

Николай Хижняк ИА REGNUM Молебен в Свято-Екатериненском соборе

Николай Хижняк ИА REGNUM Молебен в Свято-Екатериненском соборе

Николай Хижняк ИА REGNUM Молебен в Свято-Екатериненском соборе

Николай Хижняк ИА REGNUM День иконы Божией Матери «Неопалимая Купина»

Николай Хижняк ИА REGNUM День иконы Божией Матери «Неопалимая Купина»

Николай Хижняк ИА REGNUM Молебен в Свято-Екатериненском соборе

В Краснодаре молебен прошёл в Свято-Екатериненском соборе. В нем приняло участие более 200 сотрудников МЧС.

Николай Хижняк ИА REGNUM Избирательный участок в здании МЧС России по Краснодарскому краю

Николай Хижняк ИА REGNUM Сотрудники МЧС голосуют на избирательном участке

Николай Хижняк ИА REGNUM Сотрудники МЧС голосуют на избирательном участке

Николай Хижняк ИА REGNUM Сотрудники МЧС голосуют на избирательном участке

Николай Хижняк ИА REGNUM Сотрудники МЧС голосуют на избирательном участке

Николай Хижняк ИА REGNUM Сотрудники МЧС голосуют на избирательном участке

После молебна сотрудники МЧС отправились на избирательный участок. Голосование проходило на территории Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю

Николай Хижняк ИА REGNUM Сотрудники МЧС голосуют на избирательном участке

Николай Хижняк ИА REGNUM Сотрудники МЧС голосуют на избирательном участке

Николай Хижняк ИА REGNUM Сотрудники МЧС голосуют на избирательном участке

Николай Хижняк ИА REGNUM Сотрудники МЧС голосуют на избирательном участке

Николай Хижняк ИА REGNUM Сотрудники МЧС голосуют на избирательном участке

Отметим, во всех муниципалитетах Краснодарского края открыто свыше 2,8 тысячи избирательных участков. На участках работают более 20 тысяч наблюдателей. Количество избирателей в крае более 4,2 млн человек.