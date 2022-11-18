Наталья Стрельцова
Автор
Живёт в Москве. Закончила ТГТУ факультет "Экономика и управление". Работала в издательской сфере, в рекламном бизнесе и в государственных структурах. Интересуется искусством, изучает разные виды творчества.
Последние публикации
Скульптор Шадр. К 135-летию со дня рождения — фоторепортаж
В Третьяковской галерее на Крымском валу проходит выставка «Скульптор Шадр. К 135-летию со дня рождения», передаёт корреспондент ИА REGNUM. В экспозиции представлены произведения скульптуры и графики из собрания Третьяковской галереи. Иван Шадр — классик советской скульптуры, многие произведения...
18 ноября 2022
В Московский регион пришла зима — фоторепортаж
В Москве и Подмосковье выпал первый снег. Аномально тёплые ноябрьские выходные сменились по-настоящему зимней погодой. Снегопад, начавшийся во второй половине дня 15 ноября, продлился до утра следующего дня. Снежный покров на востоке Подмосковья достиг 2-5 сантиметров, на западе 5-8 сантиметров. 16...
16 ноября 2022
«Александр Савинов. Миражи»: фоторепортаж с выставки
В Музее русского импрессионизма проходит выставка «Александр Савинов. Миражи», а также спецпроект «Миражи. Саратовская школа». На экспозиции представлены работы Александра Савинова в хронологическом порядке от ранних, выполненных в Саратове до полотен, написанных в советское время. Экспозиция с...
11 ноября 2022
«Народов много, а Родина одна»: Нижний Новгород — к истокам единства
В истории России немало достойных примеров, когда наши предки вставали на защиту Отечества, поднимали страну из руин, проявляли чудеса героизма и отваги. Один из таких примеров — подвиг нижегородского ополчения во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским. И четыре века назад люди понимали, что...
10 ноября 2022
Памятник Минину и Пожарскому — фоторепортаж о завершении реконструкции
На Красной площади торжественно открыли отреставрированный памятник Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. Открыли памятник в преддверии Дня народного единства. Масштабная реставрация памятника Минину и Пожарскому проведена впервые за 200 лет с момента создания монумента. В ходе реставрационных работ...
1 ноября 2022
«Сны Сибири» — фоторепортаж с выставки ГИМ
В государственном историческом музее открылась выставка «Сны Сибири», которая рассказывает о древнем и средневековом прошлом Приуралья, Сибири и Дальнего Востока. Проект приурочен к 130-летию крупнейшей железной дороги в мире — Транссибирской магистрали, ставшей главной артерией, которая соединила...
28 октября 2022
«Они за нас стеной, а мы за них горой!» Все для победы — фото
3 миллиарда рублей собрали жители России на поддержку бойцов, участвующих в специальной военной операции. Народный фронт провёл пресс-конференцию «Пять месяцев проекту «Всё для Победы» и подвёл промежуточные итоги. «Своих не бросаем» — возможно, основополагающее правило жизни нашего...
27 октября 2022
«Чтением человек переживает века» — фоторепортаж из музея Герцена
«Чтением человек переживает века» — А. И. Герцен В Доме-музее А. И. Герцена открылась выставка «Пушкин, Гёте, Гофман, Диккенс, Гюго, Бомарше и Мольер в круге чтения Герцена». Выставка рассказывает о литературных пристрастиях писателя-революционера Александра Герцена и о влиянии литературы на его...
24 октября 2022
Музей Павла и Сергея Третьяковых — фоторепортаж
Небольшой уютный дворик в духе XIX века с выходом в парк Музеон открылся для посетителей в новом благоустроенном виде. Реконструированная беседка и территория вокруг музея Павла и Сергея Третьяковых воссоздают живописный уголок старой Москвы. Воссозданы некоторые его элементы, которые запечатлены...
24 октября 2022
Колесо обозрения на ВДНХ — фоторепортаж
На территории ВДНХ в «Парке будущего» открылась новая достопримечательность столицы — «Солнце Москвы». Самая высокая точка колеса обозрения составляет 140 метров, где с высоты птичьего полета есть возможность увидеть Москву на 50 километров вокруг при условии ясного дня. Открытие колеса состоялось...
19 октября 2022
185-летие железных дорог России — фоторепортаж с выставки
В Музее Гаража особого назначения открылась Международная выставка железнодорожных макетов и моделей «Железнодорожная модель». Выставка посвящена 185-летию железных дорог России. История развития и технического прогресса начинается с далекого 1837 года. Новейшие достижения продолжают богатую...
19 октября 2022
Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая — фоторепортаж
На ВДНХ открылась выставка «Терракотовая Армия. Бессмертные воины Китая». Выставка-реконструкция основана на археологической сенсации XX века — глиняной армии китайского императора Цинь Шихуанди, который правил в III веке до нашей эры. Терракотовая армия Китая признана Всемирным наследием ЮНЕСКО...
14 октября 2022
Адыгея. Дорогами эпох и цивилизаций: фоторепортаж с выставки
В Музее Востока проходит выставка «Республика Адыгея. Дорогами эпох и цивилизаций». На экспозиции представлено более 500 предметов Национального музея Республики Адыгея. В национальное достояние входят продукты творчества местных мастеров, отражающие мировоззренческие представления, эстетику...
12 октября 2022
Спутниковый мониторинг и новации в итогах алтайской сельхозпереписи — фото
Сельское хозяйство играет важную роль в экономике России. Ситуация в сельском хозяйстве меняется очень быстро — совершенствуются технологии и трансформируется структура агросектора. Проведение сельхозпереписи каждые пять лет позволяет отследить изменения, которые происходят в этой сфере, и...
6 октября 2022
В Подмосковье с воинскими почестями похоронили Егора Горшкова (Вольгу)
В подмосковных Мытищах на Федеральном военном мемориальном кладбище прошли похороны Егора Ивановича Горшкова — командира Отдельной тактической группы «Суть времени», погибшего в боях за освобождение России от бандеровских мутантов. Церемония прощания проходила днём 4 октября. Отпевание погибшего...
6 октября 2022
«Только живое находит отклик у людей»: «Наше Отечество» Елены Безбородовой
В Москве в Доме Гоголя проходит выставка «Наше Отечество» выдающегося российского скульптора Елены Безбородовой. В экспозиции представлено более 50 работ пластики малых и средних форм, выполненных в бронзе и представляющих собой явление развития духовной скульптуры, скульптуры военной тематики и...
29 сентября 2022
100-летие джаза в России — фоторепортаж с забайкальского фестиваля
К 100-летию российского джаза в Забайкальском крае проходит джазовый фестиваль Олега Лундстрема. Более 20 концертов, посвящённых памяти великого джазмена, пройдут в Чите, Петровск-Забайкальске, Краснокаменске, Нерчинске, Сретенске и других городах региона. Фестиваль включает в себя три направления...
29 сентября 2022
Искусство Кореи — фоторепортаж с фестиваля «Краски Востока»
В Москве в Государственном музее Востока прошёл фестиваль «Краски Востока», посвященный культуре и искусству Дальнего Востока, в особенности Кореи. Корейская культура стремительно входит в современный мир. На фестивале прошли мастер-классы по росписи акрилом ширмы в традиционном корейском стиле...
20 сентября 2022
В Театре Моссовета открыли юбилейный сезон — фоторепортаж
В московском Театре имени Моссовета открыли юбилейный 100-й сезон. На торжественном мероприятии, приуроченном к открытию сезона, собрался практически весь коллектив театра. Мероприятие посетили художественный руководитель театра Евгений Марчелли, Андрей Кончаловский, Юлия Высоцкая, Екатерина Гусева...
19 сентября 2022
Зачем нужен смартфон в Третьяковке? — фоторепортаж
В Новой Третьяковке на Крымском валу открылась выставка «Моя Третьяковка. Из виртуального в реальное». В экспозиции представлены шедевры известных художников, произведения иконописи конца XVII–XVIII веков, натюрморты, портреты и пейзажи конца XVIII — начала XIХ века. Произведения демонстрируют...
16 сентября 2022